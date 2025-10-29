FCSB, program infernal în următoarele 11 zile! 4 meciuri cruciale în deplasare și 4600 kilometri de parcurs!

ADVERTISEMENT

FCSB s-a apropiat la doar 3 puncte de zona de play-off după 4-0 cu UTA, dar greul începe abia acum. Între 29 octombrie și 9 noiembrie, echipa condusă de Elias Charalambous va avea de disputat nu mai puțin 4 meciuri, toate în deplasare. Sunt 4600 de kilometri de parcurs și partide în 3 competiții: Cupa României Betano, SuperLiga și Europa League.

FCSB a parcurs 450 de kilometri distanța între București și Bistrița, pentru ca miercuri să o înfrunte pe Gloria în Cupa României Betano. Teoretic, cel mai puțin important joc din seria de 4 care urmează pentru Tănase și compania. Totuși, în condițiile în care lupta pentru campionat pare cel puțin complicată, Cupa României devine un obiectiv mult mai important pentru FCSB.

Traseu FCSB în perioada 29 octombrie – 9 noiembrie

București – Bistrița – 450 kilometri (Gloria – Bistrița – FCSB, 29 octombrie)

Bistrița – Cluj – 110 kilometri (U Cluj – FCSB, 1 noiembrie)

Cluj – București – 460 kilometri

București – Basel – 1500 kilometri (FC Basel – FCSB, 6 noiembrie)

Basel – București – 1500 kilometri

București – Sibiu – 290 kilometri (Hermannstadt – FCSB, 9 noiembrie)

Sibiu – București – 290 kilometri

Total: 4600 kilometri – 4 partide

FCSB și Gloria Bistrița se află într-o grupă din care mai fac parte Universitatea Craiova, UTA, Petrolul și Sănătatea Cluj. Primele două merg în sferturile de finală ale competiției. Gloria Bistrița este locul 16 din Liga 2, dar în ultimele meciuri a avut prestații bune, 1-1 cu Sepsi și victorie 3-1 în fața Chindiei. Gloria Bistrița – FCSB este miercuri de la ora 21:00.

De la Bistrița, lotul FCSB nu va mai reveni la București. Se va pleca direct spre Cluj, un drum de aproximativ 110 kilometri, pentru meciul din SuperLiga împotriva Universității. U Cluj – FCSB este programat sâmbătă, de la ora 21:00. Este o partidă extrem de importantă pentru echipa lui Gigi Becali în lupta pentru un loc în play-off. U Cluj este pe locul 7, chiar deasupra FCSB, și cu un punct în plus.

FCSB, sub presiune în SuperLiga și în Europa League. Echipa lui Charalambous nu mai are voie să facă pași greșiți

De la Cluj se revine la București, 450 de kilometri de parcurs, dar nu este prea mult timp de recuperare. Pentru FCSB urmează un al treilea meci în deplasare, de această dată în Elveția, cu FC Basel. Este etapa a 4-a din Europa League, iar un al treilea eșec consecutiv ar lăsa-o pe .

FC Basel are 3 puncte, la fel ca FCSB, și este o contracandidată la pozițiile care duc în playoff-ul pentru optimi. Sunt 1500 de kilometri de parcurs în aer între București și Basel, un zbor de aproximativ 2 ore și jumătate. , de la ora 19:45 a României. După meci, lotul condus de Elias Charalambous revine la București.

FCSB, program complicat și după reluarea campionatului. Va mai avea o serie de trei deplasări consecutive!

În fine, seria de foc a celor de la FCSB se va încheia duminică, 9 noiembrie, cu un alt meci în deplasare. Încă 580 de kilometri pe traseul București – Sibiu, Sibiu – București. Asta pentru a înfrunta pe Hermannstadt, într-o altă partidă în care victoria este singura variantă viabilă pentru FCSB. O serie cu adevărat infernală, în care nu are voie să facă pași greșiți.

Programul FCSB nu devine mai simplu nici după pauza competițională provocată de meciurile echipei naționale. Chiar dacă primul meci de la reluare ar trebui să fie facil, pe propriul teren cu Petrolul. Urmează apoi alte trei deplasări consecutive, cu Steaua Roșie Belgrad în campionat, Farul și UTA în campionat. Și, în fine, finalul de an mai aduce meciuri cu Dinamo, Feyenoord, Slobozia și Rapid.