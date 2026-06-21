FCSB, pusă în gardă de FK Auda! Transfer de 2,5 milioane de euro și victorie fără emoții în campionat

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FCSB își va începe aventura europeană din acest sezon împotriva letonilor de la FK Auda. Micuța echipă s-a impus în ultimul meci din campionat fără mari probleme împotriva celor de la Super Nova. Cel ce a deschis scorul și a marcat al 14-lea gol din acest sezon este panamezul Josue Vergara, însă, spre bucuria lui FCSB, acesta va părăsi echipa înainte de meciurile cu roș-albaștrii.

FK Auda, victorie fără emoții în campionat

Deși nu mai câștigase de două meciuri, după 1-1 acasă cu Jelgava și 1-2 în deplasare cu Tukums 2000, FK Auda a câștigat fără prea mari probleme partida contra celor de la Super Nova, echipă clasată pe locul 6 în campionatul Letoniei. Auda a dominat întreaga partidă și a câștigat cu 2-0, chiar dacă a ratat inclusiv un penalty, prin golgheterul Vergara. Puștiul panamez de 18 ani a deschis scorul în repriza secundă, iar avantajul a fost dublat de Kone, în minutul 71.

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Cu această victorie, Auda își betonează poziția a treia și se află la o distanță considerabilă de locul 4, ocupat de FK Liepaja. Totuși, perspectivele unui loc mai bun în clasament nu sunt foarte mari, întrucât Riga și RFS au un avans aproape irecuperabil față de viitoare adversară a lui FCSB.

și a explicat că nimeni de la FCSB nu va urmări acest meci, în schimb vor fi cu ochii pe letoni în derby-ul cu RFS: „Au foarte mulți străini. M-am uitat azi puțin pe la meciuri. Pe 21, acum, duminică, joacă în deplasare cu Super Nova, m-a bufnit și râsul când am văzut numele, pe un stadion care apare că ar avea 250 de locuri. Nu are niciun sens să-i vedem acum. În schimb o să meargă cineva să-i vadă pe 4 iulie, o să plece din cantonament să-i vadă, pentru că joacă în deplasare la RFS, vechea noastră cunoștință. Ei sunt echipă de pe locul 3 și cred că tot pe 3 vor termina și anul ăsta. Am picat bine”, spunea MM Stoica la , înainte ca FK Auda să o întâlnească pe Super Nova.

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FK Auda a dat lovitura! Transferul de 2,5 milioane de euro a fost anunțat oficial

FCSB a primit o veste bună înaintea dublei cu FK Auda. Panamezul s-a înțeles cu formația belgiană Gent, iar Auda va primi 2,5 milioane de euro în schimbul său. Cota tânărului atacant a explodat după ce a marcat 14 goluri și a oferit 3 pase decisive în 18 partide pentru echipa sa în acest sezon, iar de la 200.000 de euro pe Transfermarkt acum valorează 1,5 milioane de euro.

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🤝 Esam panākuši vienošanos par 18 gadus jaunā Panamas uzbrucēja Hesue Vergaras pāreju uz Beļģijas klubu KAA Gent 📝 Vairāk lasi: ⬅️ 📸 KAA Gent/Femke Claeys — FK AUDA (@FKAuda)

Astfel, dacă Auda nu va reinvesti repede o parte din banii pe care îi va primi din partea clubului belgian, pentru FCSB această mutare nu poate fi decât de bun augur. Totuși, Auda s-ar putea mișca repede și cu suma încasată să aducă mai mulți fotbaliști cu o valoare peste media lotului actual.