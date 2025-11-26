LIVE

FCSB – Puskas Academia 0-0, în UEFA Youth League. Cine transmite meciul la TV

Meci crucial pentru FCSB U19 în UEFA Youth League. Campioana României se duelează în play-off cu Akademia Puskás U19. Unde se poate vedea la TV partida.
Alex Bodnariu
26.11.2025 | 17:32
FCSB Puskas Academia 00 in UEFA Youth League Cine transmite meciul la TV
FCSB, meci de foc în Youth League. Unde se vede la TV duelul cu Puskas Akademia. Foto: SportPictures
FCSB U19 se duelează cu echipa de juniori a celor de la Academia Puskás pentru un loc în faza principală a Youth League. Meciul tur se joacă în România, la baza de pregătire din Buftea, iar returul va avea loc pe 10 decembrie în Ungaria.

LIVE UPDATE: FCSB U19 – Akademia Puskás U19 0-0

Min. 3: Stoian pune deja presiune la poarta adversă. Atacantul de la FCSB a fost angajat cu o pasă în profunzime, dar portarule echipei din Ungaria a ieșit din careu și a respins.

Min. 1: A început partida.

FCSB U19 – Akademia Puskás U19, de la ora 17:30. Meci de foc pentru campioana României

Echipa de juniori U19 a campioanei României s-a calificat în play-off-ul Youth League după ce a trecut de croații de la Dinamo Zagreb cu 6-4 la general. Acum roș-albaștrii se vor duela cu Academia Puskás pentru un loc în faza principală.

VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor...
Digi24.ro
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări premierului Bolojan

Miza este una uriașă. În faza principală joacă echipele de juniori ale formațiilor care participă în Champions League la seniori. Astfel, FCSB U19 s-ar putea duela cu nume mari precum Barcelona, Bayern, Inter sau Real Madrid. Pentru asta însă e nevoie să treacă de Academia Puskás.

La 30 de ani a crezut că a dat lovitura vieții, dar "și-a...
Digisport.ro
La 30 de ani a crezut că a dat lovitura vieții, dar ”și-a dat demisia” după câteva zile și a plecat din țară: ”M-am săturat”

Echipele de start la FCSB U19 – Akademia Puskás U19

FCSB: Popa – Ciocîrlan, Dăncuș, Tătaru, Pompaș – Toma, Manolache – Colibășanu, Stoian, Popa.
Rezerve: Andrei, Călin, Ciobanu, Ilie, Panait, Roșu, Sosu
Antrenor: M. Ștefan

Akademia Puskás: Bozó – Budai, Pál, Umathum, Csiszár – Ásványi, Varga – Gustei, Krupa, Magyarics – Mandovics
Rezerve: Beder, Csalogány, Cserkúti, Lakatos, Rus, Somfalvi, Tóth, Zahoran
Antrenor: L. Babó

Unde se vede la TV FCSB U19 – Akademia Puskás U19

Meciul care începe joi, de la ora 17:30, va fi transmis la TV pe Digi Sport 1. FANATIK vă va ține la curent cu tot ce se întâmplă pe stadionul din Buftea.

Se pare că oficialii de la FCSB pun mare preț pe această competiție. Fotbaliști care au prins meciuri la prima echipă, precum Toma, Stoian sau Dăncuș, au fost lăsați la București și vor juca în duelul cu Academia Puskás.

FCSB nu a mai avut echipă în Youth League din 2013

FCSB nu a mai jucat în UEFA Youth League din anul 2013. Atunci echipa de seniori a ajuns în grupele Ligii, iar juniorii s-au calificat automat în faza principală. Formația din capitală a obținut 5 puncte într-o grupă cu Chelsea, Schalke și Basel și a încheiat pe locul 3, însă nu a mers în primăvara europeană.

În acel sezon, Gigi Becali a împrumutat mai mulți jucători de la Academia Gheorghe Hagi pentru a putea avea un lot competitiv în Youth League. Printre fotbaliștii care au jucat pentru FCSB în această competiție pentru juniori s-a numărat și Alex Mitriță.

Champions League, live etapa 5. Paul Pogba, gata de revenirea în Ligă după...
Fanatik
Champions League, live etapa 5. Paul Pogba, gata de revenirea în Ligă după 3 ani!
O sportivă cunoscută, prietenă cu Conor McGregor, a ajuns pe mâinile polițiștilor. De...
Fanatik
O sportivă cunoscută, prietenă cu Conor McGregor, a ajuns pe mâinile polițiștilor. De ce a fost arestată
Denis Alibec la Rapid? Marius Șumudică a dezvăluit totul despre jucătorul lui Becali...
Fanatik
Denis Alibec la Rapid? Marius Șumudică a dezvăluit totul despre jucătorul lui Becali la FCSB. „E o înțelegere cu Gigi” Exclusiv
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
