FCSB – Puskas Academia 0-0, în UEFA Youth League. Cine transmite meciul la TV

FCSB, meci de foc în Youth League. Unde se vede la TV duelul cu Puskas Akademia. Foto: SportPictures

FCSB U19 se duelează cu echipa de juniori a celor de la Academia Puskás pentru un loc în faza principală a Youth League. Meciul tur se joacă în România, la baza de pregătire din Buftea, iar returul va avea loc pe 10 decembrie în Ungaria.

Min. 3: Stoian pune deja presiune la poarta adversă. Atacantul de la FCSB a fost angajat cu o pasă în profunzime, dar portarule echipei din Ungaria a ieșit din careu și a respins.

Min. 1: A început partida.

FCSB U19 – Akademia Puskás U19, de la ora 17:30. Meci de foc pentru campioana României

Echipa de juniori U19 a campioanei României s-a calificat în play-off-ul Y Acum roș-albaștrii se vor duela cu Academia Puskás pentru un loc în faza principală.

Miza este una uriașă. . Astfel, FCSB U19 s-ar putea duela cu nume mari precum Barcelona, Bayern, Inter sau Real Madrid. Pentru asta însă e nevoie să treacă de Academia Puskás.

Echipele de start la FCSB U19 – Akademia Puskás U19

FCSB: Popa – Ciocîrlan, Dăncuș, Tătaru, Pompaș – Toma, Manolache – Colibășanu, Stoian, Popa.

Rezerve: Andrei, Călin, Ciobanu, Ilie, Panait, Roșu, Sosu

Antrenor: M. Ștefan

Akademia Puskás: Bozó – Budai, Pál, Umathum, Csiszár – Ásványi, Varga – Gustei, Krupa, Magyarics – Mandovics

Rezerve: Beder, Csalogány, Cserkúti, Lakatos, Rus, Somfalvi, Tóth, Zahoran

Antrenor: L. Babó

Unde se vede la TV FCSB U19 – Akademia Puskás U19

Meciul care începe joi, de la ora 17:30, va fi transmis la TV pe Digi Sport 1. FANATIK vă va ține la curent cu tot ce se întâmplă pe stadionul din Buftea.

Se pare că oficialii de la FCSB pun mare preț pe această competiție. Fotbaliști care au prins meciuri la prima echipă, precum Toma, Stoian sau Dăncuș, au fost lăsați la București și vor juca în duelul cu Academia Puskás.

FCSB nu a mai avut echipă în Youth League din 2013

FCSB nu a mai jucat în UEFA Youth League din anul 2013. Atunci echipa de seniori a ajuns în grupele Ligii, iar juniorii s-au calificat automat în faza principală. Formația din capitală a obținut 5 puncte într-o grupă cu Chelsea, Schalke și Basel și a încheiat pe locul 3, însă nu a mers în primăvara europeană.

În acel sezon, Gigi Becali a împrumutat mai mulți jucători de la Academia Gheorghe Hagi pentru a putea avea un lot competitiv în Youth League.