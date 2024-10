FCSB – Rapid a început deja! Dan Șucu a reacționat imediat la cerința lui Gheorghe Mustață: „Asta vreau de la el”

Gigi Mustață a început războiul cu Rapid. În direct la , liderul Peluzei Nord FCSB i-a solicitat lui Dan Șucu să-i promită că returul cu Rapid se va juca pe Arena Națională, pentru ca fanii giuleșteni să primească întreaga peluză la derby-ul de pe 27 octombrie.

UPDATE: Dan Șucu a răspuns la solicitarea lui Gheorghe Mustață

Între timp, la câteva ore de la anunțul lui Gheorghe Mustață, Rapid a emis un comunicat oficial pe contul oficial de Facebook, prin vocea lui Viorel Moldovan. Președintele clubului alb-vișiniu a anunțat că la derby-ul cu FCSB, de pe 27 octombrie.

ADVERTISEMENT

„Ne bucurăm că vom putea avea în spate o peluză întreagă vișinie, la meciul cu FCSB, de pe Arena Națională. Fotbalul este pentru suporteri și ar fi fost păcat ca rapidiștii să nu poată veni în număr mare la această partidă. În retur, și cei de la FCSB vor primi toată peluza.

Până atunci, ne vedem luni, pe Giulești, când sperăm să fie stadionul plin și să obținem prima victorie acasă, iar apoi, ne vom pregăti pentru duelul cu FCSB. Sunt optimist că vom reuși să avem rezultate pozitive în aceste două partide”, a declarat Viorel Moldovan, pe contul oficial de Facebook al clubului.

ADVERTISEMENT

Gigi Mustață spre Robert Niță: „Să-i întrebi pe ăia de la tine”

În prima fază, s-au iscat niște contre între Robert Niță și Gigi Mustață: „Întreabă-i pe ăia de la Rapid cum le dă Șucu (n.r. bilete)”, a început Mustață. „Păi joacă Dinamo cu FCSB, ce? Joacă cu Rapid?”, a răspuns direct Robert Niță.

Ulterior, Niță nu s-a mai abținut: „Ce treabă au ăia ai mei când joacă ăia ai voștri?”. Mustață a venit cu replica imediat: „E ca la voi, exact cum e. Pe partea ailaltă te duci și îi dai banii lui Dinamo”,

ADVERTISEMENT

„El îți dai seama că e rapidist, că a jucat și la Rapid și s-a îndrăgostit mai mult acolo. Dar el a jucat peste tot. Dar are feblețea lui”, a mai continuat Mustață referitor la Robert Niță și pasiunea sa pentru clubul Rapid.

FCSB – Rapid are șanse să se joace de două ori pe Arena Națională

Așa cum s-a spus în presă, Rapid ar putea să beneficieze de toată peluza la meciul cu FCSB de pe Arena Națională. Dar cu o singură mențiune. Să promită că returul va avea loc pe același stadion, iar „roș-albaștrii” vor beneficia de aceleași condiții.

ADVERTISEMENT

„Eu am vorbit și repet încă o dată, am vorbit cu Gigi (n.r. Corsicanu) săptămâna trecută. Haideți să va spun ceva. La momentul în care noi am discutat și am spus: ‘Domne, ne dăm peluzele unii la alții’ și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, eu personal nu pot să garantez suporterilor noștri că la meciul retur vom avea 6.000 sau 10.000. Și să nu mă trezesc cu 600.

(n.r. nu e un protocol semnat între galerii?) Păi nu este. Dar noi am fost pe onoare și vorbă. Și eu am spus așa: ‘Îmi dai peluza, îți dau peluza’. iar în momentul în care ei mi-au spus că îmi dau peluza, mi-au dat 600 (n.r. locuri)”, a spus Gigi Mustață la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, live pe în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30.

Gigi Mustață vrea respect între FCSB și Rapid în materie de locuri pe stadion

„Așa că, dacă vor să respectăm, exact cum se respectă între noi și Dinamo tot timpul: ‘Domne, jucăm pe Național. Ne dați peluza, vă dăm toată peluza’. OK, eu nu mai am încredere. Ce încredere să mai am eu când mi-a făcut-o de două ori.

Și atunci îmi pare rău. Iese domnul Șucu, răspunde că jucăm acolo. Cu mare drag, nici nu mai discut. Peluza luați-o, dați-o toată, fără discuții. În momentul în care domnul Șucu a făcut aceste afirmații și nu se va întâmpla, presa nu mă va lua pe mine sau pe noi, clubul nostru, că noi n-am fost serioși.

Sus în colț mai puțin de 5% când legea spune ceva. Și atunci, cine va cădea cu obrazul prost? Noi sau Rapidul? Așa că cel mai bine avem încredere în domnul Șucu. Să încetăm o dată pentru totdeauna cu chestia asta, cu șicanarea asta: ‘Îmi dai peluza, nu-ți dau peluza’, ‘Joci acolo, nu joci acolo’. Adică să încetăm o dată cu chestia asta.

Poate și suporterii vor pe Național Arena. Să vină și ei la meci, nu? Că suntem gazde. (n.r. pentru voi e mai ușor că nu aveți stadionul vostru). Da, OK. Sunt de acord cu tine. Dar gazdă tu ești. Atunci nu mai avea pretenții la o peluză întreagă”, a mai adăugat Gigi Mustață.

Referitor la pronunțarea lui Dan Șucu în legătură cu biletele meciurilor dintre FCSB și Rapid, Gigi Mustață rămâne reticent. Patronul Rapidului va anunța suporterii în curând: „Nu depinde de noi, depinde de dânsul. Eu am văzut declarația, am sunat: ‘Dă-le peluza’”, a încheiat liderul Peluzei Nord FCSB.

Gigi Mustață, IRONIC înainte de Dinamo - FCSB: “DIN 35.000 DE DINAMOVIȘTI, JUMATE SUNT AI NOȘTRI”