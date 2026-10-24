FCSB – Rapid, LIVE în etapa 13 din SuperLiga. Echipe de start, statistici OPTA, clasament și faze în timp real

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FCSB are două victorii consecutive după revenirea lui Laurențiu Reghecampf, însă primul test adevărat din al treilea mandat al său pe banca „roș-albaștrilor” va fi derby-ul cu Rapid, care se va disputa în cadrul etapei 13 din SuperLiga. Partida de pe Arena Națională se va disputa sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00, și va fi în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

FCSB – Rapid în etapa 13 din SuperLiga României

Rapid se află într-o formă extraordinară în SuperLiga, având 7 meciuri la rând fără eșec, ultimele 5 dintre ele fiind chiar victorii. Singura echipă care i-a învins pe giuleșteni în acest sezon a fost liderul Dinamo, în meciul disputat pe 15 august. Sâmbătă, de la ora 21:00, formația pregătită de Daniel Pancu va juca pe Arena Națională contra FCSB-ului în derby-ul etapei 13 din SuperLiga.

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Spulberată cu 5-0 de pe 19 septembrie, FCSB a efectuat o modificare pe banca tehnică, fiind numit în locul lui Marius Baciu. Până acum, schimbarea a dat roade, deoarece „roș-albaștrii” au învins Oțelul (1-0) și FC Voluntari (2-1) și au urcat în zona play-off.

Superliga FCSB 2026-10-24T18:00:00Z Rapid

Clasament SuperLiga etapa 13, înainte şi după FCSB – Rapid

Înainte de startul rundei, Rapid se afla pe locul 2 în clasament, cu 27 de puncte, la două lungimi în urma liderului Dinamo. De cealaltă parte, FCSB a ajuns la 18 puncte după victoria obținută luni contra lui FC Voluntari și ocupa poziția a 6-a, ultima care duce în play-off la finalul sezonului regulat. Rezultatul derby-ului ar putea avea o importanță deosebită, așadar miza pentru cele două formații este una importantă, atât din punct de vedere sportiv, cât și al rivalității.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 12 9 2 1 27-7 29 2 Rapid 12 8 3 1 20-9 27 3 Univ. Craiova 12 8 2 2 27-9 26 4 Petrolul 13 7 2 4 18-17 23 5 U Cluj 13 7 1 5 25-20 22 6 ▲ FCSB 12 5 3 4 16-18 18 7 ▼ Farul 12 4 5 3 17-17 17 8 CFR Cluj 12 5 1 6 17-18 16 9 ▼ Corvinul 13 4 4 5 14-16 16 10 ▲ UTA 12 4 3 5 15-17 15 11 ▼ FC Botoşani 13 3 5 5 17-17 14 12 ▼ Sepsi OSK 12 3 5 4 8-13 14 13 FC Argeș 12 3 3 6 8-13 12 14 Oțelul 12 2 5 5 12-17 11 15 FC Voluntari 12 2 2 8 12-27 8 16 Csikszereda 12 0 2 10 7-25 2

Statistici OPTA pentru pariuri la FCSB – Rapid: jucători, şuturi, cornere, faulturi, cartonaşe, offside-uri

Statisticile OPTA vor reprezenta un punct de interes înainte și în timpul derby-ului dintre FCSB și Rapid. În funcție de datele disponibile în platforma LIVE, pot fi urmărite posesia, șuturile totale, șuturile pe poartă, cornerele, ocaziile importante, faulturile, cartonașele și ofsaidurile. Toate casele de pariuri oferă cote pe statistici precum cele enumerate anterior. Statisticile efective ale partidei vor putea fi evaluate după fluierul de start. Aici puteți vedea cine a impresionat, dar și cine a dezamăgit în derby-ul de pe Arena Națională.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului FCSB – Rapid, LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK va oferi comentariul în timp real al derby-ului dintre FCSB și Rapid, cu cele mai importante momente de pe Arena Națională. Vor fi disponibile informații despre goluri, ocazii, schimbări, cornere, cartonașe, fazele controversate și momentele în care intervine VAR-ul. Comentariul LIVE va fi actualizat pe parcursul confruntării, cu evenimentele importante și datele statistice disponibile. Fanii fotbalului românesc vor putea urmări evoluția scorului și momentele decisive ale duelului din etapa a 13-a.

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Echipele de start și schimbări la FCSB – Rapid

Laurențiu Reghecampf și Daniel Pancu vor încerca să numească un prim 11 cât mai bun pentru derby-ul de pe Arena Națională, însă și jucătorii care vor intra pe parcurs ar putea avea un impact decisiv asupra partidei. FANATIK va oferi echipele de start și așezările tactice înaintea fluierului de start, după publicarea formațiilor oficiale.

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la FCSB – Rapid

Rapid se află într-o formă mult mai bună înainte de derby-ul de pe Arena Națională, însă FCSB va beneficia de statul de gazdă, așadar pornește cu prima șansă în acest duel. Cota pentru o victorie a „roș-albaștrilor” este 2.25, în timp ce un succes al echipei pregătite de Daniel Pancu are cota 3.20. Egalul are o cotă de 3.50, iar varianta „Ambele echipe marchează” are cota 1.70.