FCSB – Rapid LIVE stream ora 20:30 în etapa 10 din play-off SuperLiga. Noutăți în ambele echipe

Derbyul bucureștean FCSB -Rapid are loc sâmbătă, 27 mai, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei a 10-a, ultima, din cadrul play-off-ului SuperLigii. Este doar un derby al orgoliilor, dar fără miză concretă în privința punctelor, FCSB orice ar fi urmând a termina pe locul secund iar giuleștenii nu mai pot urca mai sus de pe locul 5, ocupat în prezent.

Unde se joacă meciul FCSB – Rapid

Derbyul FCSB – Rapid se desfășoară sâmbătă, 27 mai, de la ora 20:30, pe Arena Națională din Capitală, în etapa a 10-a, ultima ,din play-off-ul SuperLigii. Este un meci de tradiție, de mari orgolii, dar care în actualul context este lipsit complet de miză, pengtru că FCSB a pierdut runda precedentă, la Ovidiu, 2-3 cu Farul, orice șanse la titlu iar Rapid orice ar face nu va putea termina mai sus de locul 5.

Totuși, dacâ la meciul cu CFR Cluj s-a înregistrat un record de audiență la un joc al FCSB pe teren propriu, pe Arena Națională, dee peste 43.000 de spectatori, acum e foarte probabil ca stadionul să nu mai fie plin ochi, fanii ambelor echipe fiind dezamăgiți de clasările echipelor lor. Mai mult, patronul FCSB, Gigi Becali spune că va trimite pe teren o echipă de rezerve, pentru a vedea la lucu jucători cu puține prezențe, scopul fiind de a ști dacă merită sau nu o șansă în plus.

Cine transmite la TV partida FCSB – Rapid

Partida FCSB – Rapid se joacă sâmbătă, 27 mai, de la ora 20:30, pe Arena Națională din București, în etapa a 10-a, ultima din play-off-ul Superligii. Jocul este televizat în direct pe programele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2 dar îl mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La București, unde meteorologii au vertizat asupra unei vrem instabile valabilă pentru tot weekend-ul, sâmbătă, 27 mai, va fi un cer variabil, dar cu pericol real de precipitații cu intensitate, tunere, trăsnete și fulgere. Temperatura zilei va ajunge la 24 grade, spre seară scăzând pe la 20-21 grade, cu pericol de ploaie.

Ce absențe sunt în derbyul FCSB – Rapid

Iniţial, patrronul Gigi Becali anunţase că vrea să trimită pe teren la meciul cu Rapid jucătorii de rezervă, dar s-a răzgândit şi va fi un mix între titulari şi rezerve. Modificările sunt în apărare, unde Creţu revine-ca fundaş dreapta în locul lui Sorescu, foarte probabil Becali urmând a renunţa să achite polonezilor 850.000 de euro pentru transferul definitiv al fostului dinamovist şi Haruţ, ca fundaş central lângă Dawa care are mari şanse de a pleca.

îl are suspendat pe golgeterul Dugandzic, portarul Horaţiu Moldovan ar putea lăsa locul lui Drăghia iar mijlocaşul Crepulja s-a despărţit de Rapid. Interesant este că antrenorul Adrian Mutu i-ar putea avea sub comandă din noul sezon pe Iulian Cristea şi Răzvan Oaidă, doi dintre jucătorii care nu mai intră în planuri la FCSB.

Cote la pariuri la jocul FCSB – Rapid

Deşi FCSB ar fi putut pune în aplicare spusele patronului Gigi Becali să joace cu rezervele casele de pariuri nu au luat în serios aceste vorbe şi bine au făcut pentru că FCSB va avea majoritatea titularilor. Prin urmare are cotă de 1,75 la victorie iar Rapid are cotă 4,00. Şansă dublă 1X are cotă 1, 22 iar şansă dublă X2 o cotă enormă, 2.30. Gol marcat de giuleşteni are cotă de 1,50.

De la revenirea Rapidului în SuperLiga în 2021 au fost doar două partide derby, c u FCSB gazdă pe Arena Naţională. Ambele meciuri au avut acelaşi deznodământ, victorie cu 3-1. Dar la fel de adevărat este faptul că şi Rapid s-a impus de fiecare dată acasă în derbyul cu FCSB, disputat în Giuleşti.