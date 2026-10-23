FCSB – Rapid, meci decisiv pentru Arnold Garita! Totul depinde de Gigi Becali

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Viitorul lui Arnold Garita (31 ani) la FCSB depinde în mare măsură de derby-ul cu Rapid. Încântat de evoluția francezului cu Voluntari, 2-1, Gigi Becali (68 ani) a luat decizia să-i prelungească înțelegerea dacă va face un joc bun cu giuleștenii.

Arnold Garita, titular în FCSB – Rapid

Gigi Becali a mărturisit că meciul cu Rapid este extrem de important pentru echipa sa. Cu o victorie, FCSB se apropie de locurile fruntașe și poate spera din nou la titlu. Omul de afaceri este încrezător că elevii lui Laurențiu Reghecampf (51 ani) sunt mai valoroși decât adversarii de sâmbătă, 24 octombrie, de pe Arena Națională, și au șanse mari să obțină cele 3 puncte.

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„Nu este important, este cel mai important! De ce? Noi, dacă batem, și trebuie să batem, că nu avem încotro, noi ne vom ridica. Iau în calcul doar victoria. Jucăm acasă. Ca valoare cred că suntem peste ei. Asta dacă o iei individual”, a declarat Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Patronul de la FCSB a anunțat și cine va fi titular în centrul atacului. Încântat de evoluția lui Arnold Garita cu FC Voluntari, francezul a fost ales în fața lui Alexandru Stoian (18 ani), care va fi folosit ca „armă secretă” în a doua repriză. Mai mult, .

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„Îl avem pe ‘Haaland’ Garita cu Rapid (n.r. râde)! (n.r. Îl aveți pe Stoian, care marchează meci de meci) El va fi înlocuitorul lui Garita. Pentru că Garita aleargă mult, dar nu poate duce tot meciul. A jucat foarte bine cu Voluntariul”, a mai spus Gigi Becali.

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FCSB – Rapid, decisiv pentru viitorul lui Arnold Garita

Din informațiile obținute de FANATIK, Gigi Becali va lua o hotărâre privind viitorul lui Arnold Garita după meciul cu FC Rapid. Dacă va avea o evoluție bună, cum a avut cu FC Voluntari, când a și marcat, atacantul va continua la FCSB până la finalul sezonului. Deocamdată, are contract cu gruparea roș-albastră până la 31 decembrie.

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Un aspect important în decizia lui Gigi Becali este și situația lui Denis Drăguș (27 ani), care se confruntă cu multiple probleme medicale de când a revenit în SuperLiga. Până în prezent, atacantul cu salariu de 1 milion de euro .

Dacă Denis Drăguș își va reveni, așa cum este încrezător Gigi Becali, va rămâne în continuare prima opțiune pentru centrul atacului. Iar Garita, un atacant cu un profil diferit, care se bazează mult pe forța fizică, va fi o variantă la care se va apela. Asta numai dacă va demonstra că poate avea o prestație solidă cu gruparea din Giulești.

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