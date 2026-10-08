Sport

FCSB – Rapid, programat luni de LPF! Ce meci se joacă în intervalul de maximă audiență

LPF a anunțat programul etapelor 13 și 14 din SuperLiga, iar decizia privind derby-ul dintre FCSB și Rapid este una surprinzătoare, partida urmând a se disputa lunea.
Bogdan Mariș
08.10.2026 | 08:24
FCSB Rapid programat luni de LPF Ce meci se joaca in intervalul de maxima audienta
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De ce se joacă FCSB - Rapid într-o zi de luni. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
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Liga Profesionistă de Fotbal a dezvăluit programul etapelor 13 și 14 din SuperLiga României. Runda cu numărul 13 programează două partide extrem de interesante, CFR Cluj – Dinamo și FCSB – Rapid, iar derby-ul dintre cele două rivale bucureștene se va disputa luni, 26 octombrie.

FCSB – Rapid se joacă luni din cauza El Clasico. Programul rundei cu numărul 13 din SuperLiga

Runda a 13-a debutează vineri, 23 octombrie, cu partidele FC Botoșani – Petrolul, la 18:00 și Corvinul – U Cluj, la 21:00, iar sâmbătă se dispută Csikszereda – FC Voluntari (18:00) și CFR Cluj – Dinamo (21:00). Cele două partide programate duminică, FC Argeș – UTA și Sepsi – Universitatea Craiova, se dispută mai devreme, la 16:30, respectiv 19:00.

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Duminică, începând cu ora 22:00, are loc El Clasico, Barcelona – Real Madrid, acesta fiind motivul și pentru faptul că partida FCSB – Rapid a fost programată luni, 26 octombrie, începând cu ora 21:00. Înainte de derby-ul dintre cele două rivale bucureștene se va disputa și meciul dintre Farul Constanța și Oțelul Galați, de la 18:00.

  • 23 octombrie, ora 18:00: FC Botoșani – Petrolul
  • 23 octombrie, ora 21:00: Corvinul – Universitatea Cluj
  • 24 octombrie, ora 18:00: Csikszereda – FC Voluntari
  • 24 octombrie, ora 21:00: CFR Cluj – Dinamo
  • 25 octombrie, ora 16:30: FC Argeș – UTA
  • 25 octombrie, ora 19:00: Sepsi – Universitatea Craiova
  • 26 octombrie, ora 18:00: Farul Constanța – Oțelul Galați
  • 26 octombrie, ora 21:00: FCSB – Rapid

Cum arată programul etapei 14

Etapa 14 începe vineri, 30 octombrie, de la ora 20:30, cu meciul dintre Petrolul și CFR Cluj, iar ziua de sâmbătă programează trei jocuri, Oțelul – Sepsi, de la 15:30, FC Voluntari – Farul, de la 18:00, și Dinamo – UTA, începând cu ora 21:00.

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Duminică, campioana Universitatea Craiova o întâlnește pe FC Botoșani începând cu ora 18:00, iar de la 21:00 are loc poate cel mai interesant meci al etapei, cel dintre Universitatea Cluj și FCSB. În fine, runda se încheie luni, cu ultimele două jocuri: Corvinul – FC Argeș, de la 18:00, și Rapid – Csikszereda, de la 21:00.

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  • 30 octombrie, ora 20:30:  Petrolul – CFR Cluj
  • 31 octombrie, ora 15:30:  Oțelul Galați – Sepsi
  • 31 octombrie, ora 18:00:  FC Voluntari – Farul Constanța
  • 31 octombrie, ora 21:00: Dinamo – UTA
  • 1 noiembrie, ora 18:00: Universitatea Craiova – FC Botoșani
  • 1 noiembrie, ora 21:00: Universitatea Cluj – FCSB
  • 2 noiembrie, ora 18:00: Corvinul Hunedoara – FC Argeș
  • 2 noiembrie, ora 21:00: Rapid – Csikszereda
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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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