FCSB – Rapid sau El Clasico: cine a câștigat războiul audiențelor!? „Insula Iubirii” a îngenuncheat fotbalul! Surpriză și la Formula 1

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A fost un weekend de vis pentru iubitorii fotbalului din România. Sâmbătă seară, FCSB și Rapid și-au dat întâlnire pe Arena Națională, iar o zi mai târziu, Barcelona și Real Madrid s-au duelat în El Clásico. FANATIK a analizat audiențele TV, iar rezultatele sunt surprinzătoare. „Insula Iubirii” a fost la mai mare căutare decât cele două derby-uri. Nici Formula 1 nu a reușit să atragă un public prea numeros.

El Clásico, bătut de FCSB – Rapid și aproape egalat de CFR – Dinamo! Cifre surprinzătoare la TV

Sâmbătă seară, Arena Națională a găzduit unul dintre cele mai așteptate meciuri ale acestei toamne. FCSB și Rapid s-au întâlnit într-un derby care a avut de toate. Giuleștenii au deschis scorul prin Filip Stojilkovic și au intrat în avantaj la pauză, însă repriza secundă a adus o răsturnare spectaculoasă de situație. Formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a marcat de patru ori și s-a impus cu 4-1.

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O zi mai târziu, toată atenția s-a mutat în Spania, acolo unde a avut loc El Clásico. iar echipa pregătită de José Mourinho a obținut, oarecum surprinzător, toate cele trei puncte. Partida este considerată una dintre cele mai urmărite confruntări fotbalistice de pe planetă, însă în România nu a reușit să atingă cifrele înregistrate cu o seară înainte de derby-ul din SuperLiga.

FCSB – Rapid a avut o audiență medie cumulată de 978.000 de telespectatori pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. În schimb, Barcelona – Real Madrid a atras 738.000 de persoane pe aceleași două televiziuni. Diferența a fost de 240.000 de telespectatori, ceea ce înseamnă că derby-ul românesc a înregistrat o audiență cu aproximativ 32,5% mai mare decât El Clásico.

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Televiziune FCSB – Rapid Barcelona – Real Madrid Digi Sport 1 723.000 549.000 Prima Sport 1 255.000 189.000 Total cumulat 978.000 738.000

Românii nu par atrași de fotbalul internațional. CFR – Dinamo, audiențe comparabile cu Barcelona – Real Madrid

E drept, FCSB – Rapid s-a disputat sâmbătă, de la ora 21:00, în timp ce Barcelona – Real Madrid a început duminică, o oră mai târziu, adică la 22:00. Programarea târzie a duelului din Spania, înaintea unei noi săptămâni de muncă, ar fi putut influența numărul celor care au urmărit partida. Chiar și așa, cifrele arată încă o dată că fotbalul internațional nu reușește să atragă publicul român în aceeași măsură ca marile derby-uri din țară. De altfel,

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FCSB – Rapid nu a fost singurul derby din SuperLiga care a atras un public numeros. Duminică, înaintea confruntării dintre Barcelona și Real Madrid, CFR Cluj și Dinamo s-au duelat în Gruia. Media telespectatorilor pe durata jocului a fost de 518.000 pe Digi Sport 1 și 214.000 pe Prima Sport 1. Audiența cumulată a ajuns astfel la 732.000 de persoane, cu numai 6.000 mai puține decât cele 738.000 înregistrate de Barcelona – Real Madrid.

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„Insula Iubirii” a făcut KO fotbalul! Antena 1 a câștigat bătălia cu FCSB – Rapid

Dacă FCSB – Rapid a câștigat duelul cu Barcelona – Real Madrid, bătălia cu marile televiziuni generaliste a fost mult mai complicată. Sâmbătă seară, în timp ce roș-albaștrii și giuleștenii se înfruntau pe Arena Națională, Antena 1 difuza „Insula Iubirii”, unul dintre cele mai urmărite formate de divertisment din România. PRO TV a ales o strategie diferită și a programat „Nu e vreme de murit”, filmul din seria James Bond în care Daniel Craig îl interpretează pentru ultima dată pe celebrul agent 007.

Lupta pentru audiență a fost extrem de strânsă. În intervalul 21:00–22:55, Antena 1 a înregistrat o medie de 1.073.000 de telespectatori, PRO TV a atras 958.000 de persoane, în timp ce Digi Sport 1 și Prima Sport 1 au avut împreună 975.000. Concret, „Insula Iubirii” a învins fotbalul românesc, reușind să atragă cu aproape 100.000 de telespectatori mai mult decât derby-ul dintre FCSB și Rapid.

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Televiziune / program Telespectatori Rating Antena 1 – Insula Iubirii 1.073.000 6,21% PRO TV – Nu e vreme de murit 958.000 5,55% Digi Sport 1 – FCSB – Rapid 721.000 4,18% Prima Sport 1 – FCSB – Rapid 254.000 1,47% FCSB – Rapid, cumulat 975.000 5,64%

Barcelona – Real Madrid, la un pas să piardă și în fața „Asia Express”!

Situația nu s-a schimbat foarte mult nici duminică seară, deși televiziunile generaliste au înregistrat audiențe ceva mai mici. Antena 1 a mizat pe „Asia Express – Drumul Mătăsii”, emisiune programată de la ora 20:00. PRO TV a propus o seară dedicată filmelor de acțiune, cu „Furios și iute 8”, urmat de „Planeta maimuțelor: Noul regat”, programat de la 22:30.

În intervalul 22:00–00:00, Antena 1 a înregistrat o medie de 730.000 de telespectatori, în timp ce PRO TV a atras 660.000. Digi Sport 1 a avut 550.000, iar Prima Sport 1 a ajuns la 189.000. Astfel, El Clásico a reușit să depășească, la limită, audiența înregistrată de Antena 1 și să se impună în fața programelor difuzate de marile televiziuni generaliste.

Televiziune / program Telespectatori Rating Antena 1 – Asia Express / Prometheus 730.000 4,23% PRO TV – Furios și iute 8 / Planeta maimuțelor 660.000 3,82% Digi Sport 1 – Barcelona – Real Madrid 550.000 3,18% Prima Sport 1 – Barcelona – Real Madrid 189.000 1,10% Barcelona – Real Madrid, cumulat 739.000 4,28%

Formula 1, eclipsată de El Clásico! Câți români au urmărit cursa din Texas

Seara de duminică a fost una complicată pentru iubitorii fotbalului și ai sporturilor cu motor, care au fost nevoiți să aleagă între El Clásico și cursa de Formula 1 din Texas, la finalul căreia . Întrecerea a fost transmisă de Antena 3 CNN, însă cifrele au fost mult sub cele înregistrate de duelul dintre Barcelona și Real Madrid.

Cursa a început la ora 22:00, exact când s-a dat și lovitura de start în El Clásico, iar transmisiunea a avut o medie națională de 134.000 de telespectatori, în intervalul aproximativ 21:45–00:03. Deși pare modestă în comparație cu audiența derby-ului din Spania, cifra este una bună pentru o întrecere de Formula 1 transmisă la o oră atât de târzie, cu desfășurarea cursei prelungindu-se până aproape de miezul nopții.

Eveniment Televiziune Telespectatori Barcelona – Real Madrid Digi Sport 1 523.000 Barcelona – Real Madrid Prima Sport 1 177.000 Formula 1 – Marele Premiu al SUA Antena 3 CNN 134.000 Barcelona – Real Madrid, cumulat Digi Sport 1 + Prima Sport 1 700.000

Concluziile după un weekend plin de fotbal sunt destul de clare. Derby-ul dintre FCSB și Rapid a fost mult mai urmărit de români decât una dintre cele mai importante confruntări din fotbalul mondial, Barcelona – Real Madrid. Totuși, duelul de pe Arena Națională nu a reușit să învingă „Insula Iubirii”, show-ul Antenei 1 care a ținut peste un milion de români în fața televizoarelor, în timp ce marile rivale din București își măsurau forțele pe teren.