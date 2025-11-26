Sport

FCSB, Rapid sau Steaua, cu ce echipă ține primarul Ciprian Ciucu? Marea dezamăgire care l-a îndepărtat de fotbal

Candidat la primăria Bucureștiului, Ciprian Ciucu a dezvăluit cu ce echipă ține și de ce nu mai este așa de pasionat când vine vorba de fotbalul intern.
26.11.2025 | 22:05
Alegerile locale pentru primăria Bucureștiului se apropie, iar unul dintre candidați, Ciprian Ciucu, a fost invitat la FANATIK EXCLUSIV acolo unde a dezvăluit cu ce echipa ține.

Politicianul recunoaște că a fost și este fan al echipei Steaua, iar în mandatul său de primar al Sectorului 6 a avut momente în care a ajutat și formația „militară”, cât și formația rivală, Rapid.

„Am fost mare amator de fotbal, îmi place acum mai mult să mă joc decât să mă uit, până am avut o dezamăgire în tinerețea mea. Vă aduceți aminte de meciul cu Montpellier? (n.r. se referă la PSG) Cu Steaua, eram în sectorul 6, Drumul Taberei, cu cine să țin? La mine în sector sunt două echipe de mare, mare tradiție. Sunt sectoare care nu au nicio echipă. Mă întreabă lumea cu ce echipă țin, cu Steaua sau cu Rapid?

Ce să răspund, că vreau să le ajut pe amândouă, sunt la tine în sector și le iubești pe amândouă, iar fanii se urăsc între ei. Îmi spun de la Steaua că Primăria Capitalei nu ne face și nouă promenada din fața stadionului. Am zis bine domne, venim. La Rapid, la fel, domne, am făcut stadionul, dar Primăria Capitalei nu ne bagă în seamă, avem nevoie de trotuar. Da, venim! FCSB este…mă băgați în asta, nu mai ies, ca politician”, a spus Ciprian Ciucu la FANATIK EXCLUSIV.

Meciul care l-a îndepărtat pe Ciprian Ciucu de Steaua

Ciucu povestește că s-a enervat teribil după ce trupa din Ghencea a pierdut dubla manșă pe care o juca în 1997 cu PSG, în urma unei înfrângeri categorice, 0-5, în Franța.

„Steaua e în Drumul Taberei. Rapid a făcut o figură foarte frumoasă în ultimul timp, sunt mândru de echipa din Giulești. Au venit aici cei de la PSG, le-am dat 3-2, după care la masa verde 3-0. Am zis că mergem mai departe, eram cel mai fericit om. După care la Paris am luat 5 boabe. De acolo am murit de ciudă (n.r. acuzațiile de blat). M-am enervat rău atunci.

O perioadă am ținut cu Național, deși nu avem nicio treabă. Îmi căutam echipa care să-mi merita fidelitatea. După care fiind din Ghencea, din Drumul Taberei, am revenit la Steaua. N-am mai urmărit atât de activ fotbalul, am fost mai rar la meciuri”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Ce s-a întâmplat la dubla dintre Steaua și PSG

Steaua București și Paris Saint-Germain s-au întâlnit într-o dublă manșă memorabilă în preliminariile Ligii Campionilor din 1997, care a lăsat urme adânci în istoria ambelor cluburi. În meciul tur disputat pe teren propriu la Ghencea, Steaua s-a impus cu 3-2, un rezultat însă schimbat de o decizie ulterioară a UEFA, care a acordat victoria la „masa verde” Stelei (3-0), după ce PSG a utilizat un jucător suspendat,  pe Laurent Fournier.

Returul, pe „Parc des Princes”, s-a transformat într-un coșmar pentru roș-albaștri: PSG a câștigat cu un categoric 5-0, o victorie care a subliniat diferența de forță dintre cele două formații la acel moment, iar astfel campioana României a fost eliminată din competiție.

