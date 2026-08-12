Sport

FCSB, Rapid și Universitatea Craiova, codașele etapei a 4-a din SuperLiga. Anunțul care le dă de gândit granzilor

FCSB, Rapid și Universitatea Craiova au avut evoluții sub așteptări în etapa a 4-a a SuperLigii. Acest lucru s-a răsfrânt și într-o ierarhie întocmită de LPF.
Traian Terzian
12.08.2026 | 10:43
FCSB Rapid si Universitatea Craiova codasele etapei a 4a din SuperLiga Anuntul care le da de gandit granzilor
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Ce rușine au pățit FCSB, Rapid și Universitatea Craiova în etapa a 4-a din SuperLiga. Sursă foto: colaj Fanatik
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Văzute printre marile favorite la câștigarea titlului în acest sezon, FCSB, Rapid și Universitatea Craiova, au dezamăgit în etapa a 4-a a SuperLigii. Dacă cele două formații din Capitală s-au întors cu câte un punct din deplasările de la Sfântu Gheorghe și Arad, campioana a cedat în Bănie în fața noului lider FC Argeș.

FCSB, Rapid și Universitatea Craiova nu au reprezentant în echipa etapei a 4-a din SuperLiga

LPF a dat publicității echipa ideală a rundei cu numărul 4 din SuperLiga, iar cele trei mari echipe nu au niciun reprezentat. Este o surpriză prin faptul că FCSB, Rapid și Universitatea Craiova sunt formații de top, însă prestațiile avute în această etapă au fost mult sub pretențiile lor.

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Performera rundei este Farul, care deși a trecut prin mari emoții în victoria cu Csikszereda, scor 3-2, dă trei jucători în echipa ideală. Câte doi reprezentați au FC Argeș și Dinamo, care a făcut scor cu nou promovata FC Voluntari.

Remizele cu FCSB și Rapid le-au adus celor de la Sepsi OSK și UTA câte un fotbalist în această formulă, iar iltimii doi jucători care au prins ”11”-le vin de la Petrolul și Csikszereda. Echipa ideală a etapei a 4-a arată astfel:

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PORTAR

  • Luka Zima (Petrolul) – A contribuit decisiv la rezultatul final prin penalty-ul apărat

FUNDAŞI

  • Dan Sîrbu (Farul) – A dominat flancul drept. A oferit o pasă decisivă la unul dintre golurile dobrogenilor
  • Setigui Karamoko (Sepsi OSK) – Sigur în intervenții. Puternic fizic, a fost ca un zid în fața atacurilor adverse
  • Leard Sadriu (FC Argeș) – În cele aproape 60 de minute în care s-a aflat pe teren, fundașul piteștenilor a avut o prestație ireproșabilă
  • Andrea Padula (UTA) – A depus un efort consistent pe toată durata partidei. Bun în defensivă, periculos de fiecare dată când a urcat în atac

MIJLOCAŞI

  • Daniel Armstrong (Dinamo) – Gol și pasă decisivă. Continuă forma bună arătată în 2026
  • Matteo Ahlinvi (Farul) – A marcat pentru a doua oară în campionatul curent. Se dovedește a fi un transfer reușit
  • Eduard Radaslavescu (Farul) – Un nou meci foarte bun! A contribuit la succesul echipei sale cu un gol și o pasă decisivă

ATACANŢI

  • Alexandru Musi (Dinamo) – Se simte excelent pe noul său post. A scos un penalty și a marcat un gol
  • Adam Czekus (Csikszereda) – A marcat primele goluri ale ciucanilor din acest sezon. Grație dublei izbutite de el, partida de la Ovidiu a avut un final palpitant
  • Yanis Pîrvu (FC Argeș) – A marcat golul care le-a adus argeșenilor cea de a treia victorie din acest sezon. De apreciat execuția de clasă

Antrenorul etapei vine de la noul lider al SuperLigii

Fără doar și poate cea mai mare surpriză s-a produs în Bănie, acolo unde FC Argeș a învins Universitatea Craiova, scor 1-0. Campioana a dominat autoritar jocul, dar s-a lovit de o defensivă de fier construită de Bogdan Andone, care a fost recompensat cu titlul de antrenorul etapei.

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”A pregătit excelent duelul cu deținătoarea titlului, reușind o victorie muncită, care a adus multă bucurie în rândul suporterilor piteșteni. Astfel, după 29 de ani, FC Argeș termină o etapă în fruntea clasamentului, precedentul consemnându-se în runda a noua din ediția 1997-1998”, se arată pe site-ul oficial al LPF.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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