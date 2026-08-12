FCSB, Rapid și Universitatea Craiova, codașele etapei a 4-a din SuperLiga. Anunțul care le dă de gândit granzilor

Văzute printre marile favorite la câștigarea titlului în acest sezon, FCSB, Rapid și Universitatea Craiova, au dezamăgit în etapa a 4-a a SuperLigii. Dacă cele două formații din Capitală s-au întors cu câte un punct din deplasările de la Sfântu Gheorghe și Arad, campioana a cedat în Bănie în fața noului lider FC Argeș.
LPF a dat publicității echipa ideală a rundei cu numărul 4 din SuperLiga, iar cele trei mari echipe nu au niciun reprezentat. Este o surpriză prin faptul că FCSB, Rapid și Universitatea Craiova sunt formații de top, însă prestațiile avute în această etapă au fost mult sub pretențiile lor.
Performera rundei este Farul, care deși a trecut prin mari emoții în victoria cu Csikszereda, scor 3-2, dă trei jucători în echipa ideală. Câte doi reprezentați au FC Argeș și Dinamo, care a făcut scor cu nou promovata FC Voluntari.
Remizele cu FCSB și Rapid le-au adus celor de la Sepsi OSK și UTA câte un fotbalist în această formulă, iar iltimii doi jucători care au prins ”11”-le vin de la Petrolul și Csikszereda. Echipa ideală a etapei a 4-a arată astfel:
PORTAR
FUNDAŞI
MIJLOCAŞI
ATACANŢI
Fără doar și poate cea mai mare surpriză s-a produs în Bănie, acolo unde FC Argeș a învins Universitatea Craiova, scor 1-0. Campioana a dominat autoritar jocul, dar s-a lovit de o defensivă de fier construită de Bogdan Andone, care a fost recompensat cu titlul de antrenorul etapei.
”A pregătit excelent duelul cu deținătoarea titlului, reușind o victorie muncită, care a adus multă bucurie în rândul suporterilor piteșteni. Astfel, după 29 de ani, FC Argeș termină o etapă în fruntea clasamentului, precedentul consemnându-se în runda a noua din ediția 1997-1998”, se arată pe site-ul oficial al LPF.