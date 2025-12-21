FCSB – Rapid va fi ultimul lor meci! Mesaj emoționant afișat de suporteri: „Fotbalul vă mulțumește”

ADVERTISEMENT

FCSB – Rapid nu va fi un meci cu încărcătură doar pentru fani și jucători, ci și pentru arbitri. Tușierii delegați pentru meciul de pe Arena Națională, Ovidiu Artene și Vasile Marinescu, vor arbitra ultimul lor meci din carieră în această seară.

Capăt de drum după FCSB – Rapid. Ultimul meci pentru Ovidiu Artene și Vasile Marinescu

Kyros Vassaras a luat o decizie importantă pentru ultima etapă din acest an. Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor a decis ca Ovidiu Artene și Vasile Marinescu, doi arbitri care își vor pune capăt carierelor după această etapă, să fie delegați la meciul ce reprezintă capul de afiș al rundei.

Astfel, Istvan Kovacs va conduce partida de la centru și va fi ajutat de tușierii Ovidiu Artene și Vasile Marinescu, care o să-și petreacă ultimele minute pe stadion în calitate de arbitri. Pe Arena Națională a apărut un mesaj emoționant pentru cei doi asistenți: „Două cariere, un singur respect – onoare. Fotbalul vă mulțumește!”.

În ce mari competiții au arbitrat Ovidiu Artene și Vasile Marinescu

Atât timp cât au fost pe lista FIFA, Ovidiu Artene și Vasile Marinescu au fost asistenții lui Istvan Kovacs. Ei au arbitrat alături de cel mai bun central român chiar și în finala din Europa League dintre Atalanta și Bayer Leverkusen.

Alături de Istvan Kovacs, ei au participat atât la Campionatul European din 2020, cât și la cel din 2024. Ovidiu Artene a fost chiar și la Campionatul Mondial din Qatar, din anul 2022, însă cum Istvan Kovacs nu a fost delegat la nicio partidă, el s-a putut mulțumi doar cu statutul de asistent în camera VAR.

Vasile Marinescu, două decenii în arbitraj la nivelul Ligii 1. Ovidiu Artene a alternat cariera în arbitraj cu cea de polițist

Ajuns la 49 de ani, Vasile Marinescu are o experiență de 30 de ani în arbitraj și de 20 de ani la nivelul Ligii 1, chiar dacă meseria sa de bază este cea de economist. El a fost mulți ani pe lista FIFA și a fost considerat unul dintre asistenții de top ai României.

De partea cealaltă, Ovidiu Artene și-a alternat cariera în arbitraj cu cea de polițist la penitenciar. El chiar a fost lăudat de Alina Ghorghiu, ministrul Justiției de la acel moment, după Campionatul European din 2024: „La locul de muncă, el supraveghează zi de zi persoanele pe care societatea le-a surprins în off-side față de regulile ei, dar asta nu îl împiedică să facă performanță și în sport. Îi salut pe toți cei implicați în astfel de activități!”, spunea Alina Gorghiu despre Ovidiu Artene.