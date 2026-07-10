FCSB, răspuns pentru Dinamo după ce Eddy Gnahore a sosit în București pentru a semna: „Nu are nicio logică!”

Eddy Gnahore (32 de ani) este al doilea transfer al verii pe care îl face FCSB. Mijlocașul francez a sosit la București și va semna pe doi ani de zile cu fosta campioană a României. După această lovitură, Mihai Stoica (61 de ani) i-a răspuns lui Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele clubului pentru care a jucat Gnahore în perioada 2024-2026.
FCSB începe să miște pe piața transferurilor. După Ronny Labonne, roș-albaștrii l-au achiziționat și pe Eddy Gnahore, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Mijlocașul francez era liber de contract după despărțirea de Dinamo. „Da, lucruri sunt închise. Contractul va fi pe doi ani. Nu au fost grele negocierile. A fost important că ne-am blocat în negocierile cu Sami, atunci am făcut așa o încercare, fără să cred că avem șanse.
Credeam că deja a semant cu Dinamo. Așa că ne-am înțeles cu Gnahore. Dacă noi am fi fost convinși că poate lua în calcul venirea la noi era făcută mai de mult. Important este că el a jucat peste tot”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.
Mihai Stoica a avut o replică pentru Andrei Nicolescu, care s-a arătat destul de nemulțumit de trecerea lui Eddy Gnahore la rivala de moarte. Cu toate acestea, președintele executiv al „câinilor” nu crede că se pune problema de trădare la Gnahore. Sezonul trecut, FCSB a mai luat un jucător de la Dinamo, pe Dennis Politic.
„(n.r. Credeți că va vea o problemă că a venit de la Dinamo?) Nu, e jucător străin. A evoluat în Italia. Poate la români se simte asta, cu toate că la Musi nu s-a simțit. La Politic cum a fost? Te deranjează să îți vinzi căpitanul de echipă, dar nu te deranjează că l-ai lăsat liber și s-a înțeles cu noi. Nu există echipa ‘oriunde’. Nu are logică!”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB. „Mie îmi place mult de el, știe jocul de mijlocaș defensiv. Eu l-am susținut mereu când am vorbit cu domnul Rotaru. Îmi place mult de el. El a ținut mijlocul lui Dinamo. Știe și cu el, e stilul care îmi place mie”, a mai spus Sorin Cârțu.