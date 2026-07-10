FCSB, răspuns pentru Dinamo după ce Eddy Gnahore a sosit în București pentru a semna: „Nu are nicio logică!”

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Eddy Gnahore (32 de ani) este al doilea transfer al verii pe care îl face FCSB. Mijlocașul francez a sosit la București și va semna pe doi ani de zile cu fosta campioană a României. După această lovitură, Mihai Stoica (61 de ani) i-a răspuns lui Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele clubului pentru care a jucat Gnahore în perioada 2024-2026.

Eddy Gnahore, la FCSB! Francezul a ajuns la București și semnează pe 2 ani

FCSB începe să miște pe piața transferurilor. După Ronny Labonne, roș-albaștrii l-au achiziționat și pe Mijlocașul francez era liber de contract după despărțirea de Dinamo. „Da, lucruri sunt închise. Contractul va fi pe doi ani. Nu au fost grele negocierile. A fost important că ne-am blocat în negocierile cu Sami, atunci am făcut așa o încercare, fără să cred că avem șanse.

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Credeam că deja a semant cu Dinamo. Așa că ne-am înțeles cu Gnahore. Dacă noi am fi fost convinși că poate lua în calcul venirea la noi era făcută mai de mult. Important este că el a jucat peste tot”, a declarat Mihai Stoica, la

Mihai Stoica, replică pentru Andrei Nicolescu

Mihai Stoica a avut o replică pentru la rivala de moarte. Cu toate acestea, președintele executiv al „câinilor” nu crede că se pune problema de trădare la Gnahore. Sezonul trecut, FCSB a mai luat un jucător de la Dinamo, pe Dennis Politic.

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„(n.r. Credeți că va vea o problemă că a venit de la Dinamo?) Nu, e jucător străin. A evoluat în Italia. Poate la români se simte asta, cu toate că la Musi nu s-a simțit. La Politic cum a fost? Te deranjează să îți vinzi căpitanul de echipă, dar nu te deranjează că l-ai lăsat liber și s-a înțeles cu noi. Nu există echipa ‘oriunde’. Nu are logică!”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB. „Mie îmi place mult de el, știe jocul de mijlocaș defensiv. Eu l-am susținut mereu când am vorbit cu domnul Rotaru. Îmi place mult de el. El a ținut mijlocul lui Dinamo. Știe și cu el, e stilul care îmi place mie”, a mai spus Sorin Cârțu.