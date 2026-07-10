Sport

FCSB, răspuns pentru Dinamo după ce Eddy Gnahore a sosit în București pentru a semna: „Nu are nicio logică!”

Eddy Gnahore a sosit la București și a semnat cu FCSB un contract valabil pe două sezoane. Conducerea roș-albaștrilor și-a ironizat rivala din „Ștefan cel Mare” după acest transfer
Cristian Măciucă
10.07.2026 | 22:16
FCSB raspuns pentru Dinamo dupa ce Eddy Gnahore a sosit in Bucuresti pentru a semna Nu are nicio logica
ULTIMA ORĂ
FCSB, răspuns pentru Dinamo după ce Eddy Gnahore a semnat: „Nu are nicio logică!” FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Eddy Gnahore (32 de ani) este al doilea transfer al verii pe care îl face FCSB. Mijlocașul francez a sosit la București și va semna pe doi ani de zile cu fosta campioană a României. După această lovitură, Mihai Stoica (61 de ani) i-a răspuns lui Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele clubului pentru care a jucat Gnahore în perioada 2024-2026.

Eddy Gnahore, la FCSB! Francezul a ajuns la București și semnează pe 2 ani

FCSB începe să miște pe piața transferurilor. După Ronny Labonne, roș-albaștrii l-au achiziționat și pe Eddy Gnahore, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Mijlocașul francez era liber de contract după despărțirea de Dinamo. „Da, lucruri sunt închise. Contractul va fi pe doi ani. Nu au fost grele negocierile. A fost important că ne-am blocat în negocierile cu Sami, atunci am făcut așa o încercare, fără să cred că avem șanse.

ADVERTISEMENT

Credeam că deja a semant cu Dinamo. Așa că ne-am înțeles cu Gnahore. Dacă noi am fi fost convinși că poate lua în calcul venirea la noi era făcută mai de mult. Important este că el a jucat peste tot”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Stoica, replică pentru Andrei Nicolescu

Mihai Stoica a avut o replică pentru Andrei Nicolescu, care s-a arătat destul de nemulțumit de trecerea lui Eddy Gnahore la rivala de moarte. Cu toate acestea, președintele executiv al „câinilor” nu crede că se pune problema de trădare la Gnahore. Sezonul trecut, FCSB a mai luat un jucător de la Dinamo, pe Dennis Politic.

ADVERTISEMENT
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina
Digi24.ro
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina

(n.r. Credeți că va vea o problemă că a venit de la Dinamo?) Nu, e jucător străin. A evoluat în Italia. Poate la români se simte asta, cu toate că la Musi nu s-a simțit. La Politic cum a fost? Te deranjează să îți vinzi căpitanul de echipă, dar nu te deranjează că l-ai lăsat liber și s-a înțeles cu noi. Nu există echipa ‘oriunde’. Nu are logică!”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB. „Mie îmi place mult de el, știe jocul de mijlocaș defensiv. Eu l-am susținut mereu când am vorbit cu domnul Rotaru. Îmi place mult de el. El a ținut mijlocul lui Dinamo. Știe și cu el, e stilul care îmi place mie”, a mai spus Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT
Francezii sunt
Digisport.ro
Francezii sunt "șocați"! Ce a spus Materazzi despre Zidane, la 20 de ani de la finala Cupei Mondiale
1,67 e cota Betano pentru „1 solist” pentru FCSB - FC Argeș
Atacant de 1,5 milioane de euro la FCSB! De ce depinde transferul
Fanatik
Atacant de 1,5 milioane de euro la FCSB! De ce depinde transferul
La ce oră începe Conor McGregor vs. Max Holloway, în direct, pe VOYO....
Fanatik
La ce oră începe Conor McGregor vs. Max Holloway, în direct, pe VOYO. Programul complet de la UFC 329
Iubita lui Horațiu Moldovan, surprinsă cu o geantă de lux. Câți bani a...
Fanatik
Iubita lui Horațiu Moldovan, surprinsă cu o geantă de lux. Câți bani a dat Aza Gabriela pe accesoriu
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Motivul tragic din spatele morții surorii lui Gigi Becali. Dorina avea doar 44...
iamsport.ro
Motivul tragic din spatele morții surorii lui Gigi Becali. Dorina avea doar 44 de ani: 'Cine spune asta face un păcat imens'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!