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Răsturnare de situație la FCSB în cazul lui Valentin Crețu. Fundașul dreapta părea ca și plecat după scandalul uriaș izbucnit în vestiarul roș-albaștrilor. Gigi Becali anunțase măsuri dure, însă acum este gata să îi mai dea o șansă.

Vali Crețu a fost exclus din lot după scandalul din cantonament. Revine la FCSB!?

Valentin Crețu a fost lăsat în afara lotului după incidentele de la antrenamente. Fundașul a intrat într-un conflict cu Arnold Garita, iar Mihai Stoica a intervenit. Ulterior, soția fotbalistului a susținut public că președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

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. Fundașul a fost anunțat că îi va fi reziliat contractul. Fotbalistul își găsise deja un nou angajament și urma să evolueze în restul sezonului pentru nou-promovata FC Voluntari.

Valentin Crețu, iertat de Gigi Becali!? Ce a declarat patronul după 1-3 cu UTA

După înfrângerea cu UTA, scor 1-3, Gigi Becali a anunțat că s-ar putea să se răzgândească în Omul de afaceri a precizat că FCSB va renunța la sistemul cu trei fundași centrali și va reveni la o linie defensivă formată din patru jucători. În acest context, Valentin Crețu poate deveni din nou o soluție.

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„La mine nu există a doua șansă, ca la Pancu. Eu așa lucrez, mai greșesc, se mai bucură cei ce mă urăsc, dar eu nu dau a doua șansă. Disciplină maximă. Nu știu dacă a fost primul act de indisciplină. Crețu, la revedere! Sau… poate îi dau lui Crețu a doua șansă. El zice că MM a vrut să îl bată. El a sărit la bătaie la Garita, îi dădea un dos de palmă, îi făcea una cu pământul. Eu nu prea dau a doua șansă, dar lui poate i-o dau.

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Nu i-am propus să renunțe la vreun ban, nici nu există la mine să nu primească omul banii pe care am semnat contractul. Nu am semnat eu contractul? Dacă nu vrea, are dreptate, dreptatea e la el, primește banii.

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La ce văd, e posibil să mai apară în echipă. Mă întorc la apărare în 4 și văd ce pot să aduc. Mă cert cu nevasta lui Crețu? Stau să mă cert cu femei? Fac și eu ca Pancu, îi dau a doua șansă. Să mai spun un lucru: dacă era altul, nu îi dădeam șansă, dar pe el toată echipa îl știe, înjură, țipă. Îl primesc acum pe Crețu și scoate scântei din iarbă. Îl știu pe Crețu, de-aia vestiarul nu s-a supărat niciodată pe el, că îl știu, e Crețu, ce să îi faci.

Are contract până în iarnă, dar e posibil să îi dau a doua șansă, pentru că nu am ce să fac, trebuie să salvez corabia. O dăm în 4 fundași, să vedem ce trebuie. Dacă nu știu nimic, sunt debusolat, nu știu, e prima dată când nu știu. Ce știu e că nu o las așa”, a spus Gigi Becali la