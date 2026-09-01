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A fost o săptămână extrem de tensionată la FCSB. Florin Tănase și-a făcut bagajele și a plecat în Cipru, la Omonia Nicosia, după un scandal la antrenament. Crețu a fost exclus din lot, apoi reintegrat în echipă după un conflict cu nou-transferatul Garita. Totul a culminat cu înfrângerea dezamăgitoare în fața UTA-ei. Adi Popa, fostul jucător al formației roș-albastre, a încercat să găsească o explicație pentru această situație. Acesta spune că și în urmă cu aproximativ 10 ani s-a întâmplat ceva asemănător.

Scandal monstru la FCSB. Ce -a întâmplat, de fapt, la antrenamente

Butoiul cu pulbere a explodat la FCSB săptămâna trecută. Florin Tănase și Vali Crețu au fost excluși din lot după un adevărat scandal la unul dintre antrenamente. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a

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Fostul căpitan al celor de la FCSB va juca în acest sezon în Europa League. În schimb, Gigi Becali a anunțat că Vali Crețu a fost iertat pentru ieșirea nervoasă de la antrenament și va rămâne la echipă.

Ce crede Adi Popa că se întâmplă la FCSB

Adrian Popa, a analizat situația extrem de tensionată de la echipă și este de părere că unul dintre motive ar putea fi un oarecare război intern între fotbaliștii români și cei străini. Popa a amintit de un episod asemănător petrecut pe vremea când antrenor la FCSB era Mirel Rădoi.

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„Eu cred că e ceva la mijloc între români și străini. Situația seamănă cu cea din 2015, când a fost Mirel prima dată la FCSB. La fel, erau foarte mulți străini. Noi, românii, devenisem minoritari la echipă. Nu ne mai înțelegeam cu ei. Drept dovadă, ne-au bătut toți în Europa atunci.

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Ne-a chemat Gigi la Palat atunci și a întrebat care e problema la echipă. Eu aveam ofertă din America. I-am zis să mă lase să plec. I-am zis că problema e că sunt mulți străini și nu ne mai înțelegem cu ei. Ei pun muzică în vestiar, ei se antrenează cum vor. A spus că a greșit și îi lasă poftele lui Mirel, să facă ce vrea. Nu mai putea da înapoi. A spus că lasă așa până la iarnă, îi dă pe toți afară”, a declarat Adrian Popa, conform .