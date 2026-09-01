Sport

Război între români și străini la FCSB?! Cum a rezolvat Gigi Becali o situație similară când Mirel Rădoi era antrenor

Adi Popa a analizat scandalurile de la FCSB și crede că ar putea exista tensiuni între jucătorii români și străini. Fostul fotbalist a dezvăluit ce s-a întâmplat într-o situație asemănătoare în 2015.
Alex Bodnariu
01.09.2026 | 15:41
Razboi intre romani si straini la FCSB Cum a rezolvat Gigi Becali o situatie similara cand Mirel Radoi era antrenor
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A fost o săptămână extrem de tensionată la FCSB. Florin Tănase și-a făcut bagajele și a plecat în Cipru, la Omonia Nicosia, după un scandal la antrenament. Crețu a fost exclus din lot, apoi reintegrat în echipă după un conflict cu nou-transferatul Garita. Totul a culminat cu înfrângerea dezamăgitoare în fața UTA-ei. Adi Popa, fostul jucător al formației roș-albastre, a încercat să găsească o explicație pentru această situație. Acesta spune că și în urmă cu aproximativ 10 ani s-a întâmplat ceva asemănător.

Scandal monstru la FCSB. Ce -a întâmplat, de fapt, la antrenamente

Butoiul cu pulbere a explodat la FCSB săptămâna trecută. Florin Tănase și Vali Crețu au fost excluși din lot după un adevărat scandal la unul dintre antrenamente. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat în detaliu ce s-a întâmplat la emisiunea „MM la FANATIK”.

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Florin Tănase a fost lăsat să plece la Omonia Nicosia. Fostul căpitan al celor de la FCSB va juca în acest sezon în Europa League. În schimb, Gigi Becali a anunțat că Vali Crețu a fost iertat pentru ieșirea nervoasă de la antrenament și va rămâne la echipă.

Ce crede Adi Popa că se întâmplă la FCSB

Adrian Popa, fostul atacant al celor de la FCSB, a analizat situația extrem de tensionată de la echipă și este de părere că unul dintre motive ar putea fi un oarecare război intern între fotbaliștii români și cei străini. Popa a amintit de un episod asemănător petrecut pe vremea când antrenor la FCSB era Mirel Rădoi.

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„Eu cred că e ceva la mijloc între români și străini. Situația seamănă cu cea din 2015, când a fost Mirel prima dată la FCSB. La fel, erau foarte mulți străini. Noi, românii, devenisem minoritari la echipă. Nu ne mai înțelegeam cu ei. Drept dovadă, ne-au bătut toți în Europa atunci.

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Ne-a chemat Gigi la Palat atunci și a întrebat care e problema la echipă. Eu aveam ofertă din America. I-am zis să mă lase să plec. I-am zis că problema e că sunt mulți străini și nu ne mai înțelegem cu ei. Ei pun muzică în vestiar, ei se antrenează cum vor. A spus că a greșit și îi lasă poftele lui Mirel, să facă ce vrea. Nu mai putea da înapoi. A spus că lasă așa până la iarnă, îi dă pe toți afară”, a declarat Adrian Popa, conform iAMsport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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