FCSB, război total cu Ministrul Vasile Dîncu, apropiat de CFR Cluj. „Noi suntem poporul român! Tănase e poporul român! Chiar nu încetează odată cu bazaconiile astea?”

Mihai Stoica i-a ironizat și pe fanii de la CSA Steaua, despre care a spus că sunt într-un număr de 600, dar vor să păstreze arena de 30.000 de locuri doar pentru ei.

FCSB, război total cu Ministrul Vasile Dîncu, apropiat de CFR Cluj

FCSB a declanșat un război , iar MM Stoica a avut o reacție dură la adresa acestuia, după declarațiile referitoare la posibilitatea ca duelul dintre FCSB și CFR Cluj, din ultima etapă, să se joace pe stadionul Ghencea:

„Eu am văzut răspunsuri oficiale din care nu am înțeles nimic, foarte multe răspunsuri. Nici din ce a spus domnul ministru nu am înțeles nimic.

N-are nicio logică… noi suntem poporul român, Tănase e poporul român. Nu știu ce vrea Dîncu, probabil nu vrea să jucăm acolo și să producă o pagubă la buget acest stadion. Dar dacă nu e problemă, că în buget încape orice… 600 de inși care au ales să meargă acolo.

Ce mi-aș dori, ca să se înțeleagă, e ca ei să promoveze. Țineți minte că Rapid când juca în C umplea Regia. Rapid e echipa suporterilor, FCSB e echipa suporterilor pentru numele lui Dumnezeu. CSA a jucat cu Slobozia, au venit 600 de suporteri”.

„Se va ține cont de comunitate pe Giulești și nu vom juca acolo, la fel s-ar întâmpla și când va fi gata stadionul lui Dinamo. Cum să nu fie FCSB Steaua. Eu sunt în club din 2002 și am fost în tur în perioada aia, am rămas în retur tot noi în prima ligă… dar atât timp cât iese ministrul apărării și spune că nu sunt și banii lui Tănase… noi plătind taxe pentru salariul lui Tănase. Chiar nu încetăm odată cu bazaconiile astea?

Știi care e problema? Alin nu înțelege de ce vrem să jucăm pe Arcul de Triumf. Noi vrem să jucăm în București, pentru că suntem bucureșteni, nu vrem să jucăm la Buzău sau mai știu eu unde. Nu îl deranjam cu nimic pe Alin Petrache dacă jucam acolo, cu absolut nimic. Dacă ar fi avut meciuri de rugby, e clar că meciurile alea ar fi avut întâietate”, a mai spus MM Stoica, la TV .

FANATIK de Asociația Suporterilor Steliști către Ministrul Vasile Dîncu.

Nici Ministrul Eduard Novak nu a scăpat de furia lui MM Stoica

și l-a apostrofat și pe Eduard Novak, Ministrul Tineretului și Sportului: „Noi tot auzim că lipsesc două semnături, ba o semnături. Dar ce îmi dă mari speranțe e că domnul ministru a spus că speră că se va juca fotbal cât de curând. E incredibil. Deci cât de curând se va juca fotbal.

Ei nu pierd foarte mulți bani, dar pierd. Deci, aportul clubului nostru la bugetul de stat e cel mai mare din istoria sportului românesc. Nu a existat niciun club care să aducă atâția bani în țară. Și noi nu suntem primiți pe niciun stadion făcut din banii contribuabililor. Și cu asta am sintetizat ce se întâmplă în România anului 2022”.

„Bineînțeles că se vor face plângeri penale, pentru că noi nu avem 600 de fani, avem milioane. Ne-am dus la Cluj, am făcut sold out prima dată în sezonul ăsta, la fel la Constanța și așa se întâmplă, pentru că avem cei mai mulți suporteri în toată țara.

Da, dacă ar fi stadionul tău făcut din banii tăi, ai putea să faci ce vrei”, a mai spus MM Stoica.