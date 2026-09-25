Sport

FCSB nu dă pe nimeni la naţionala mare, dar e în topul echipelor cu cei mai mulţi jucători convocaţi din SuperLiga! Cum stau favoritele la titlu

După 10 etape din SuperLiga, urmează două săptămâni în care se vor disputa patru meciuri internaţionale. FCSB nu dă pe nimeni la naţionala mare, dar cu toate acestea, este în topul echipelor cu cei mai mulții jucători convocați din SuperLiga.
Marian Popovici
25.09.2026 | 07:08
FCSB nu da pe nimeni la nationala mare dar e in topul echipelor cu cei mai multi jucatori convocati din SuperLiga Cum stau favoritele la titlu
SPECIAL FANATIK
FCSB nu dă pe nimeni la naţionala mare, dar e în topul echipelor cu cei mai mulţi jucători convocaţi din SuperLiga! Cum stau favoritele la titlu. Sursa: colaj Fanatik
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Echipele din SuperLiga au la dispoziţie două săptămâni, cât durează pauza internaţională, să facă reglajele necesare pentru a doua treime a sezonului regulat. Trei cluburi din SuperLiga dau câte şapte jucători la echipele naţionale.

FCSB, niciun jucător la naţionala mare! Roş-albaştrii, în topul echipelor cu cei mai mulţi jucători la naţionale

În ultimii ani, antrenorii echipelor care trimiteau jucători mulţi la prima reprezentativă se plângeau de faptul că pregătirea e afectată şi de faptul că jucătorii de bază sunt la echipa naţională şi au nevoie de o perioadă pentru a se reacomoda la club.

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În premieră, FCSB nu dă niciun jucător la echipa mare, după accidentarea lui Denis Drăguş. Însă, chiar şi aşa, şapte jucători ai roş-albaştrilor au fost convocaţi la echipele naţionale, doi dintre ei la naţionala de tineret:

Meriton Korenica (Kosovo), Risto Radunovic (Muntenegru), Ronny Labonne (Martinica), Dylan Batubinsika (RD Congo), Joao Paulo (Ins. Capului Verde), Ricardo Pădurariu şi Alexandru Stoian (România U21).

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Universitatea Craiova, cinci jucători în naţionala lui Hagi!

La fel ca FCSB, tot şapte jucători dă şi campioana en-titre, Universitatea Craiova. Spre deosebire de roş-albaştrii, oltenii dau cei mai mulţi jucători din SuperLiga la naţionala mare, cinci, alţi doi fiind la naţionalele Palestinei şi Costa Rica:

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Carlos Mora (Costa Rica), Assad Al Hamlawi (Pakistan), Alexandru Cicâldău, Vladimir Screciu, Nicuşor Bancu, Tudor Băluţă şi David Matei (România). 

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Dinamo dă din ce în ce mai mulţi fotbalişti la echipele naţionale

Tot şapte jucători dă şi revelaţia Dinamo la echipele naţionale. „Câinii” au doi jucători în prima reprezentativă a României, alţi trei la reprezentativa de tineret, în timp ce Bellaarouch şi Stoinov au fost convocaţi la naţionalele ţărilor lor:

Alaa Bellaarouch (Maroc), Nikita Stoinov (Israel), Raul Opruţ, Cătălin Cîrjan (România), David Irimia, Matteo Duţu şi Cristi Mihai (România U21). 

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Rapid dă trei jucători în Africa şi unul în naţionala României

Rapid dă cinci jucători la echipele naţionale. Chiar dacă Gheorghe Hagi l-a convocat pentru naţionala mare doar pe Olimpiu Moruţan, giuleştenii dau jucători la trei reprezentative africane:

Sheriff Sinyan (Gambia), Chec Doumbia (Burkina Faso), Ebeneze Annan (Ghana), Olimpiu Moruţan (România) şi Cătălin Vulturar (România U21). 

Naţionala României va avea patru meciuri într-un interval de 11 zile, în Liga Naţiunilor. „Tricolorii” vor evolua cu Suedia, acasă şi deplasare, Polonia, deplasare şi cu Bosnia-Herţegovina, acasă. Pentru această acţiune, Gheorghe Hagi a convocat 33 de jucători, dar Denis Drăguş s-a accidentat şi nu a fost înlocuit.

  • 7 jucători dau Universitatea Craiova, Dinamo şi FCSB la echipele naţionale
  • 8 jucători din SuperLiga au fost convocaţi de Hagi la naţionala mare
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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