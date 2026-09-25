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Echipele din SuperLiga au la dispoziţie două săptămâni, cât durează pauza internaţională, să facă reglajele necesare pentru a doua treime a sezonului regulat. Trei cluburi din SuperLiga dau câte şapte jucători la echipele naţionale.

FCSB, niciun jucător la naţionala mare! Roş-albaştrii, în topul echipelor cu cei mai mulţi jucători la naţionale

În ultimii ani, antrenorii echipelor care trimiteau jucători mulţi la prima reprezentativă se plângeau de faptul că pregătirea e afectată şi de faptul că jucătorii de bază sunt la echipa naţională şi au nevoie de o perioadă pentru a se reacomoda la club.

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În premieră, FCSB nu dă niciun jucător la echipa mare, . Însă, chiar şi aşa, şapte jucători ai roş-albaştrilor au fost convocaţi la echipele naţionale, doi dintre ei la naţionala de tineret:

Meriton Korenica (Kosovo), Risto Radunovic (Muntenegru), Ronny Labonne (Martinica), Dylan Batubinsika (RD Congo), Joao Paulo (Ins. Capului Verde), Ricardo Pădurariu şi Alexandru Stoian (România U21).

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Universitatea Craiova, cinci jucători în naţionala lui Hagi!

La fel ca FCSB, tot şapte jucători dă şi campioana en-titre, Universitatea Craiova. Spre deosebire de roş-albaştrii, oltenii dau cei mai mulţi jucători din SuperLiga la naţionala mare, cinci, alţi doi fiind la naţionalele Palestinei şi Costa Rica:

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Carlos Mora (Costa Rica), Assad Al Hamlawi (Pakistan), Alexandru Cicâldău, Vladimir Screciu, Nicuşor Bancu, Tudor Băluţă şi David Matei (România).

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Dinamo dă din ce în ce mai mulţi fotbalişti la echipele naţionale

Tot şapte jucători dă şi revelaţia Dinamo la echipele naţionale. „Câinii” au doi jucători în prima reprezentativă a României, alţi trei la reprezentativa de tineret, în timp ce Bellaarouch şi Stoinov au fost convocaţi la naţionalele ţărilor lor:

Alaa Bellaarouch (Maroc), Nikita Stoinov (Israel), Raul Opruţ, Cătălin Cîrjan (România), David Irimia, Matteo Duţu şi Cristi Mihai (România U21).

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Rapid dă trei jucători în Africa şi unul în naţionala României

Rapid dă cinci jucători la echipele naţionale. Chiar dacă Gheorghe Hagi l-a convocat pentru naţionala mare doar pe Olimpiu Moruţan, giuleştenii dau jucători la trei reprezentative africane:

Sheriff Sinyan (Gambia), Chec Doumbia (Burkina Faso), Ebeneze Annan (Ghana), Olimpiu Moruţan (România) şi Cătălin Vulturar (România U21).

Naţionala României va avea patru meciuri într-un interval de 11 zile, în Liga Naţiunilor. „Tricolorii” vor evolua cu Suedia, acasă şi deplasare, Polonia, deplasare şi cu Bosnia-Herţegovina, acasă. Pentru această acţiune, , dar Denis Drăguş s-a accidentat şi nu a fost înlocuit.