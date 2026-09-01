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Târnovanu – Dawa, Batubinsika, Duarte – Cisotti, Joao Paulo, Arad, Pădurariu – Miculescu, Garita, Boutoutaou. Aceștia au fost titularii aleși de Marius Baciu la FCSB pentru meciul cu UTA din etapa 7 a SuperLigii. Desigur, pe fondul evenimentelor de ultimă oră (Bîrligea – transferat la Frosinone, , , ), FCSB a aliniat la startul partidei nu mai puțin de 8 jucători străini. Un număr foarte mare pentru clubul al cărui patron și-a manifestat întotdeauna preferința pentru jucători autohtoni.

Recordul negativ înregistrat de FCSB la meciul cu UTA. 29 de jucători străini în 7 sezoane, câte 12 în ultimile două

Cum s-a ajuns la această situație – o formulă de start a FCSB cu doar 3 fotbaliști români (Târnovanu, Padurariu, Miculescu)? FANATIK a analizat situația jucătorilor străini din lotul FCSB din fazele finale ale ultimelor 6 sezoane (5 play-off, 1 play-out) și respectiv din acest sezon (2026/27). Concluziile sunt interesante și vi le prezentăm în cele ce urmează.

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2020/21 – 3 străini în lot

Risto Radunović; Aristidis Soiledis; Ante Vukušić. Cu toate acestea, în play-off a folosit doar unul – Radunović. Risto a fost adus de la Astra, Vukušić a venit de la Olimpia Ljubliana, iar Soiledis de la Botoșani

2021/22 – 4 străini în lot

Risto Radunović, Malcom Edjouma, Ivan Mamut, Paulo Vinícius. Edjouma venise pe filiera FC Botoșani, Vinicius era un fost om de bază de la CFR Cluj, ia croatul Mamut fusese lăsat liber de Universitatea Craiova.

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2022/23 – 7 străini în lot

Risto Radunović, Malcom Edjouma, Joonas Tamm, Joyskim Dawa, Andrea Compagno, Billel Omrani, Boban Nikolov. Tamm a fost adus de la Flora Tallin, Compagno cumpărat de la FCU Craiova, Omrani de la CFR Cluj, iar Nikolov de la Sheriff Tiraspol

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2023/24 – 6 străini în lot

Risto Radunović, Joyskim Dawa, Siyabonga Ngezana, Baba Alhassan, Nana Antwi, Luis Phelipe. Baba Alhassan a atras atenția la Hermanstadt, Dawa la FC Botoșani, Louis Felipe la Politehnica Iași, iar Nana Antwi fusese remarcat la Urartu Erevan, trupă pe care Farul lui Gică Hagi a întâlnit-o în cupele europene

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2024/25 – 9 străini în lot

Risto Radunović, Joyskim Dawa, Siyabonga Ngezana, Baba Alhassan, Juri Cisotti, Malcom Edjouma, Jordan Gele, David Kiki, Lukáš Zima. Ngezana a fost transferat din Africa de Sud, Cisotti de la Oțelul Galați, Gele de la Unirea Slobozia, Kiki de la Farul, iar Zima de la Petrolul.

2025/26 – 12 străini în lot

André Duarte, Baba Alhassan, Daniel Graovac, David Kiki, Joyskim Dawa, João Paulo, Juri Cisotti, Lukáš Zima, Mamadou Thiam, Ofri Arad, Risto Radunović, Siyabonga Ngezana. Duarte venea din Ungaria (dar era cunoscut din perioada FCU Craiova), Graovac de la CFR Cluj, Joao Paulo de la Oțelul Galați, Thiam de la U Cluj, iar Ofri Arad de la Kairat Almaty.

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2026/27 – 12 străini în lot (40% din totalul de 30)

André Duarte, Joyskim Dawa, João Paulo, Juri Cisotti, Ofri Arad, Risto Radunović, Siyabonga Ngezana, Dylan Batubinsika, Ronny Labonne, Eddy Gnahoré, Aymen Boutoutaou, Arnold Garita Ronny Labonne și Boutoutaou au venit din Ligue 3, Gnahoré liber de la Dinamo, Batubinsika din Grecia (liga 1) și Garita din China (liga 2, dar un jucător cunoscut din perioada FC Argeș).

În mod evident, numărul străinilor de la FCSB a crescut continuu și constant, de la 3 în 2020/21 (doar unul utilizat în play-off), la 12 în 2025/26 și în sezonul curent. Cum se corelează însă această evoluție cu rezultatele FCSB? Totuși, FCSB a câștigat două titluri cu 6 și respectiv 9 jucători străini în lot.

Da, dar numărul maxim de străini titulari a fost de șase, în Hermanstadt – FCSB 2-0, pe 18 mai 2026 (Siyabonga Ngezana, André Duarte, David Kiki, Ofri Arad, Baba Alhassan și Mamadou Thiam). Cei 8 titulari străini de la Târgoviște reprezintă un record în ultimii 7 ani. FCSB a mai intrat cu 5 titulari străini în doar alte 5 partide: Sepsi – FCSB 1–2 (3 aprilie 2023), FCSB – Farul 2–1 (17 aprilie 2023), Rapid – FCSB 1–0 (23 aprilie 2023), CFR Cluj – FCSB 1-1 (23 mai 2025) și FC Botoșani – FCSB 3–2 (3 aprilie 2026).

Pare într-adevăr că un unsprezece de start dominat de fotbaliști străini nu priește FCSB-ului. Există însă și o altă explicație

Scouting „tradițional” vs scouting modern

În perioada analizată (2020/21 – 2026/27), FCSB a avut în lot un total de 29 de jucători străini. Dintre aceștia, doar 9 (Ante Vukušić, Joonas Tamm, Boban Nikolov, Siyabonga Ngezana, Nana Antwi, Ofri Arad, Dylan Batubinsika, Ronny Labonne, Aymen Boutoutaou) au fost aduși direct din străinătate, fără vreo legătură anterioară cu SuperLiga. 4 dintre aceștia se află în lotul actual al FCSB – Ofri Arad, Dylan Batubinsika, Ronny Labonne, Aymen Boutoutaou și, per total, din această listă doar Tamm și Ngezana, ambii fundași centrali, au dat satisfacție (cel puțin parțial). Și, realist vorbind, lista de 9 trebuie redusă la 8, pentru că Nana Antwi fusese văzut la lucru în meciurile directe din cupele europene.

FCSB, club la care proprietarul aste implicat direct în decizia de transfer, a adus cu predilecție jucători din competiția internă. Adică nume cunoscute și validate inclusiv de Gigi Becali. Din lista de 9 fotbaliști veniți la FCSB direct din alte campionate, cei 4 din lotul actual au fost transferați în 2026. Și niciunul nu reprezintă o certitudine pentru FCSB. Aș fi spus „cu excepția lui Batubinsika”, dar evoluția de la Târgoviște m-a oprit să fac asta.

Într-o epocă în care fotbalul s-a globalizat cu adevărat, iar scoutingul e o activitate care a depășit de mult granițele administrative, FCSB nu reușește să țină pasul cu această realitate. Până de curând, FCSB a externalizat scoutingul extern către colegele de competiție, de unde a adus 20 dintre cei 29 de străini transferați în ultimii 7 ani. Într-adevăr, Gig Becali și-a exprimat întotdeauna preferința pentru jucători români, dar asta probabil nu doar dintr-un sentiment național transpus în fotbal, ci și pentru că respectivele ținte de mercato evoluau în fiecare săptămână sub ochii patronului de la FCSB.

FCSB și misterul pieței externe

Doar că statistica nu a mai ținut cu FCSB. An de an, numărul de jucători români din SuperLiga a scăzut. Sau, dacă vreți, numărul străinilor a crescut. De la 219 jucători străini în sezonul 2020/21 (37.5% din total), la 248 fotbaliști străini în 2025/26 (46%). Iată de ce aria de selecție a FCSB a scăzut, iar clubul a fost nevoit să se orienteze direct spre jucătorii străini.

Asta și pentru că, în timp, FCSB a început să aibă competiție internă în ceea ce privește transferurile. Acum 6-7 ani, FCSB domina piața, singurii contracandidați fiind CFR Cluj și parțial Universitatea Craiova. CFR era însă în mod tradițional un club orientat către piețele externe. Între timp, au apărut noi actori, cu resurse și ambiții – Rapid, Dinamo, U Cluj. Astăzi, piață locală e scanată de cel puțin șase cumpărători cu dare de mână: FCSB, CFR, U Craiova, Rapid, Dinamo și U Cluj.

Numărul de români interesanți pentru cluburile de play-off e scăzut, așadar piața externă e soluția logică și evidentă. Atunci când Gigi Becali se plânge că „nu mai ține pasul”, nu se alintă și nici nu dramatizează situația. A nu ține pasul se traduce prin ineficiența zonei de scouting, prin comparație cu ceea ce reușesc să producă competitorii interni. FCSB a dominat piața mult timp, însă astăzi acele vremuri au apus. Și doar banii nu (mai) sunt suficienți. E nevoie de un mecanism de gestionare a activității sportive pe care FCSB nu îl are. Sau nu la nivelul celor cu care concurează pentru jucători.

Evoluția numărului de jucători străini în SuperLiga:

2020/21 – 219 (38.2%)

2021/22 – 202 (36.5%)

2022/23 – 206 (39.2%)

2023/24 – 245 (45.5%)

2024/25 – 238 (44.8%)

2025/26 – 248 (46%)

Tradiționalul „cumpăr jucători pe care îi văd și îi stiu eu” funcționează doar parțial pentru fotbaliștii din SuperLiga (din cauza concurenței) și deloc atunci când vine vorba de piața externă. Piață pentru care competența trebuie delegată. Problema pe care a experimentat-o și Rapid câteva sezoane, învățând din greșeli de sute de mii (care însumate dau milioane). De euro. Da, e comod și relativ sigur să transferăm din ce vedem în weekend la televizor, însă această metodă a devenit excepție.

Problema, așadar, în cazul FCSB nu este aceea că folosește prea mulți străini. Modul în care îi recrutează este probabil cauza. Adică ceea ce fotbalul avansat numește management sportiv. Numărul de străini poate ridica probleme de identitate eventual, dar eșecul sportiv vine din calitatea fotbalistică, nu din naționalitatea purtătorilor de tricou. CFR poate depune mărturie în acest sens.