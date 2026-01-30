FCSB, remiză cu o echipă de opt ori mai puternică: „Scorul e mincinos!” Roş-albaştrii, lot mai slab ca la startul sezonului

ADVERTISEMENT

Prezentă în primăvara europeană în sezonul trecut, FCSB nu a reușit să repete isprava și în actuala stagiune. Gruparea „roș-albastră” a remizat cu Fenerbahce, 1-1, în ultima etapă a grupei din Europa League și a încheiat faza ligii pe locul 27. Andrei Vochin a analizat la FANATIK SUPERLIGA partida de pe Arena Națională, dar și situația în care se află campioana României din punct de vedere al lotului de jucători.

Andrei Vochin a analizat partida FCSB – Fenerbahce 1-1

FCSB a avut mai multe ocazii mari decât adversara și putea obține un succes, însă portarul Ederson a fost în zi de grație, având mai multe intervenții salvatoare. Andrei Vochin a reacționat după rezultatul înregistrat joi seară pe Arena Națională. „FCSB a terminat onorabil acest sezon european, m-am uitat pe primul 11 al celor două echipe, absențe și într-o parte și în alta, dar chiar și așa, Fenerbahce a avut un prim 11 de 8 ori valoros decât cel al FCSB-ului.

Din acest punct de vedere, ar trebui să ne scoatem pălăria în fața a ceea ce au realizat aseară, chiar și acest rezultat de egalitate. Cred că acele două eșecuri cu scoruri identice, 1-4, plus vizita patronului în cantonamentul din Berceni, au făcut ca atitudinea unora dintre fotbaliști să se schimbe și asta s-a văzut în joc. Când joci cu o echipă care e de opt ori mai puternică decât tine, doar atitudinea și spiritul de echipă pot face ca diferența asta să se estompeze și să se vadă lucrul acesta și pe tabela de marcaj.

Mi se pare că acest 1-1 e un scor nedrept, pentru că dacă raportez la numărul ocaziilor de gol, la indicele xG și în special la faptul că omul meciului a fost Ederson, atunci aș spune că FCSB ar fi meritat să termine cu 9 puncte grupa”, a declarat acesta. .

Concluziile lui Andrei Vochin după sezonul european al echipelor românești

Andrei Vochin e de părere că sezonul european al echipelor românești a fost unul pozitiv, chiar dacă atât Universitatea Craiova, cât și FCSB au ratat calificarea în faza eliminatorie. Totuși, situația din clasamentul coeficienților nu este una foarte bună, ținând cont de rezultatele obținute de rivalele României.

„Una peste alta, cred că sezonul european este onorabil, în sensul în care ambele echipe, Universitatea Craiova și FCSB, au ajuns în grupele principale. E un pas înainte față de sezoanele trecute, dar se dovedește că pasul nostru înainte este mai mic decât pasul altora înainte, pentru că distanța între noi și țările care vizează acel loc 22 în clasamentul coeficienților se va mări”, a afirmat jurnalistul la emisiunea moderată de Cristi Coste.

De ce a scăzut valoarea lotului celor de la FCSB față de startul sezonului

Lotul celor de la FCSB este cotat în momentul de faţă la 40.25 milioane de euro, o scădere semnificativă faţă de startul sezonului. „Valoarea lotului celor de la FCSB a scăzut față de startul sezonului, a plecat la drum cu o valoare de 48 de milioane și a terminat cu 40 de milioane, asta înseamnă că s-au vândut jucători, au plecat jucători importanți, precum Șut, iar în cazul altora, din varii motive, valoarea jucătorilor a scăzut.

FCSB-ul se bazează doar pe scouting intern. 90% dintre cei care sunt sub lupa dirigenților de acolo sunt jucători din campionatul intern. Baza de selecție se tot subțiază. În condițiile acestea, e extrem de dificil să îți mărești valoarea lotului. Dacă nu deschizi și piața externă, sunt șanse mici să îți poți crește valoarea lotului.

Și dacă nu își crești valoarea lotului, sunt șanse mici să ieși din nou din grupa principală”, a spus Andrei Vochin. Valoarea lotului celor de la FCSB ar putea să mai sufere modificări înainte de finalul perioadei de transferuri, ținând cont de faptul că , iar .