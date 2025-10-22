FCSB, de neoprit în Youth League! „Messi de România” marchează și el

Duel tare pentru FCSB U19, în Youth League, contra celor de la Lokomotiva Zagreb

ADVERTISEMENT

Echipa de juniori a celor de la FCSB pare a fi mai în formă față de cea de seniori, iar tinerii fotbaliști fac un meci foarte bun cu campioana Croației.

UPDATE: Încă un gol pentru FCSB! David Popa, cel supranumit , majorează din nou diferența la două goluri și Lokomotiva – FCSB este 1-3.

ADVERTISEMENT

UPDATE: Cei de la Lokomotiva Zagreb marchează prin Kralevski, FCSB conduce însă în continuare cu 2-1.

UPDATE: A început repriza secundă.

Prima parte a confruntării cu Lokomotiva Zagreb a fost de vis pentru elevii lui Marius Lucian Ștefan. Ilie și Colibășanu au punctat pentru campioana României și au făcut ca tabela, la pauză, să arate 2-0 pentru trupa roș-albastră.

ADVERTISEMENT

UPDATE: Al doilea gol e semnat tot de FCSB! Colibășanu marchează pentru trupa bucureșteană și e 2-0 în Croația.

UPDATE: Primul gol al partidei este înscris de români! Ilie a marcat și FCSB are 1-0.

Lokomotiva Zagreb (4-3-3) : Kostopec – Godec, Kralevski, Utrobicic, Pavlovic – Smijanic, Subotic, Kostelac – Godec, Topic, Pernar

: Kostopec – Godec, Kralevski, Utrobicic, Pavlovic – Smijanic, Subotic, Kostelac – Godec, Topic, Pernar Rezerve: Dvornik, Huskic, Katic, Melo de Carvalho, Podliesnyi, Radakovic, Radic, Tomeljak, Vlajcic

Antrenor: Parlov Ivan

FCSB (4-2-3-1) : Popa, Pompas, Ciobanu, Dăncuș, Ciocîrlan – Manolache, Panait – Popa, Necșulescu, Colibășanu – Ilie

: Popa, Pompas, Ciobanu, Dăncuș, Ciocîrlan – Manolache, Panait – Popa, Necșulescu, Colibășanu – Ilie Rezerve: Andrei, Florea, Galdea, Pană, Roșu, Stoica, Tătaru

Antrenor: Marius Lucian Ștefan

Stadion: Gradski (Sisak)

Arbitru: Igor Bosca (Moldova)

Asistenți: Vlad Lifciu, Victor Luchita (Moldova)

Când va avea loc returul dintre FCSB și Lokomotiva Zagreb

Returul dintre și Lokomotiva Zagreb U19 va avea loc pe 5 noiembrie, ora 14:00, în . De altfel, anul trecut formația croată a eliminat-o pe campioana României de atunci, Farul Constanța.

Pentru a fi eligibil în această competiție trebuie să ai cel puțin 2 ani în cadrul academiei, lucru pe care, spre exemplu, Ionuț Cercel nu-l îndeplinește. Totuși, Mihai Toma și Alexandru Stoian, și ei parte din lotul primei echipe, ar fi eligibili pentru Youth League. Toți jucătorii care îndeplinesc condiția de mai sus și sunt născuți după 1 ianuarie 2007 pot să fie trecuți pe listă.

Dacă trece de croați, FCSB va mai avea o finală de play-off, dublă manșă, de jucat, înainte de faza eliminatorie principală. În finală va juca împotriva învingătoarei din dubla Brann U19 – Academia Pușcaș U19.