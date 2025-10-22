FCSB, de neoprit în Youth League! „Messi de România” marchează și el

Echipa de juniori a celor de la FCSB pare a fi mai în formă față de cea de seniori, iar tinerii fotbaliști fac un meci foarte bun cu campioana Croației.
UPDATE: Încă un gol pentru FCSB! David Popa, cel supranumit ‘Messi de România’, majorează din nou diferența la două goluri și Lokomotiva – FCSB este 1-3.
UPDATE: Cei de la Lokomotiva Zagreb marchează prin Kralevski, FCSB conduce însă în continuare cu 2-1.
UPDATE: A început repriza secundă.
Prima parte a confruntării cu Lokomotiva Zagreb a fost de vis pentru elevii lui Marius Lucian Ștefan. Ilie și Colibășanu au punctat pentru campioana României și au făcut ca tabela, la pauză, să arate 2-0 pentru trupa roș-albastră.
UPDATE: Al doilea gol e semnat tot de FCSB! Colibășanu marchează pentru trupa bucureșteană și e 2-0 în Croația.
UPDATE: Primul gol al partidei este înscris de români! Ilie a marcat și FCSB are 1-0.
Returul dintre FCSB U19 și Lokomotiva Zagreb U19 va avea loc pe 5 noiembrie, ora 14:00, în București. De altfel, anul trecut formația croată a eliminat-o pe campioana României de atunci, Farul Constanța.
Pentru a fi eligibil în această competiție trebuie să ai cel puțin 2 ani în cadrul academiei, lucru pe care, spre exemplu, Ionuț Cercel nu-l îndeplinește. Totuși, Mihai Toma și Alexandru Stoian, și ei parte din lotul primei echipe, ar fi eligibili pentru Youth League. Toți jucătorii care îndeplinesc condiția de mai sus și sunt născuți după 1 ianuarie 2007 pot să fie trecuți pe listă.
Dacă trece de croați, FCSB va mai avea o finală de play-off, dublă manșă, de jucat, înainte de faza eliminatorie principală. În finală va juca împotriva învingătoarei din dubla Brann U19 – Academia Pușcaș U19.