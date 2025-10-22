LIVE

FCSB, de neoprit în Youth League! „Messi de România" marchează și el

FCSB U19 joacă în aceste momente în Youth League, pe ruta campioanelor, contra celor de la Lokomotiva Zagreb U19, în Croația, iar scorul este unul perfect pentru români.
FANATIK
22.10.2025 | 13:46
FCSB de neoprit in Youth League Messi de Romania marcheaza si el
Duel tare pentru FCSB U19, în Youth League, contra celor de la Lokomotiva Zagreb
Echipa de juniori a celor de la FCSB pare a fi mai în formă față de cea de seniori, iar tinerii fotbaliști fac un meci foarte bun cu campioana Croației.

LIVE UPDATE | FCSB, repriză de vis în Youth League. Românii conduc campioana Croației

UPDATE: Încă un gol pentru FCSB! David Popa, cel supranumit ‘Messi de România’, majorează din nou diferența la două goluri și Lokomotiva – FCSB este 1-3.

UPDATE: Cei de la Lokomotiva Zagreb marchează prin Kralevski, FCSB conduce însă în continuare cu 2-1.

UPDATE: A început repriza secundă.

Prima parte a confruntării cu Lokomotiva Zagreb a fost de vis pentru elevii lui Marius Lucian Ștefan. Ilie și Colibășanu au punctat pentru campioana României și au făcut ca tabela, la pauză, să arate 2-0 pentru trupa roș-albastră.

Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu:
Digisport.ro
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"

UPDATE: Al doilea gol e semnat tot de FCSB! Colibășanu marchează pentru trupa bucureșteană și e 2-0 în Croația.

UPDATE: Primul gol al partidei este înscris de români! Ilie a marcat și FCSB are 1-0.

  • Lokomotiva Zagreb (4-3-3): Kostopec – Godec, Kralevski, Utrobicic, Pavlovic – Smijanic, Subotic, Kostelac – Godec, Topic, Pernar
  • Rezerve: Dvornik, Huskic, Katic, Melo de Carvalho, Podliesnyi, Radakovic, Radic, Tomeljak, Vlajcic
  • Antrenor: Parlov Ivan
  • FCSB (4-2-3-1): Popa, Pompas, Ciobanu, Dăncuș, Ciocîrlan – Manolache, Panait – Popa, Necșulescu, Colibășanu – Ilie
  • Rezerve: Andrei, Florea, Galdea, Pană, Roșu, Stoica, Tătaru
  • Antrenor: Marius Lucian Ștefan
  • Stadion: Gradski (Sisak)
  • Arbitru: Igor Bosca (Moldova)
  • Asistenți: Vlad Lifciu, Victor Luchita (Moldova)

Când va avea loc returul dintre FCSB și Lokomotiva Zagreb

Returul dintre FCSB U19 și Lokomotiva Zagreb U19 va avea loc pe 5 noiembrie, ora 14:00, în București. De altfel, anul trecut formația croată a eliminat-o pe campioana României de atunci, Farul Constanța.

Pentru a fi eligibil în această competiție trebuie să ai cel puțin 2 ani în cadrul academiei, lucru pe care, spre exemplu, Ionuț Cercel nu-l îndeplinește. Totuși, Mihai Toma și Alexandru Stoian, și ei parte din lotul primei echipe, ar fi eligibili pentru Youth League. Toți jucătorii care îndeplinesc condiția de mai sus și sunt născuți după 1 ianuarie 2007 pot să fie trecuți pe listă.

Dacă trece de croați, FCSB va mai avea o finală de play-off, dublă manșă, de jucat, înainte de faza eliminatorie principală. În finală va juca împotriva învingătoarei din dubla Brann U19 – Academia Pușcaș U19.

