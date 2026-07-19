FCSB reprofilează un atacant. Mihai Stoica a anunțat cine poate fi noul fundaș central: „Cel mai bun de pe teren”

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Mihai Stoica (61 de ani) a anunțat că roș-albaștrii sunt în negocieri cu un fundaș central de top. Până atunci, președintele C.A. i-a găsit stoper lui Marius Baciu chiar în linia de atac a fostei campioane.

Cine poate fi noul fundaș central de la FCSB. Anunțul lui Mihai Stoica

Octavian Popescu (23 de ani) a fost MVP-ului meciului de debut în SuperLiga pentru roș-albaștri. a contribuit atât la reușita lui Daniel Bîrligea, cât și la penalty-ul transformat de Florin Tănase. Cu toate acestea, Mihai Stoica a avut alt remarcat la partida din Ghencea. Este vorba despre Juri Cisotti (33 de ani), despre care crede că poate evolua inclusiv fundaș central.

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„Modul în care antrenorii au gândit meciul ăsta şi jucătorii cum l-au abordat a fost excepţional. Au fost perioade de dominare ale Piteştiului, nu s-a întâmplat ca anul trecut, când noi dominam şi ei marcau, acum a fost invers. Am avut ocazii, nu au fost doar cele două faze fixe din care am marcat. Primul gol e capodoperă, nu numai execuţia lui Octavian Popescu, dar şi excepţionala lovitură de cap a lui Daniel Bîrligea. Călcâiul lui Bîrligea pentru Risto. Revelaţia partidei a fost Risto, care a jucat pe o poziţie care nu îi este familiară şi a făcut-o foarte bine.

Pentru mine cel mai bun jucător de pe teren ştiu că a fost ales de toată lumea Octavian Popescu pentru că el într-adevăr a avut realizările cele mai importante, dar pentru mine cel mai bun jucător de pe teren a fost Juri Cisotti. A făcut un efort extraordinar, iar la 33 de ani sfidează vârsta, CV-ul şi joacă la cel mai înalt nivel meci de meci. Nimeni nu crede că are vârsta asta, indiferent ce poziţie joacă.

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Am avut o discuţie interesantă, i-am zis: ‘am realizat că poţi să joci şi fundaş central, pentru că mă gândeam că doar fundaş central nu poţi să joci, mai ales în trei’. Andre Duarte a zis: ‘Da, da, în mijloc, libero’. A ajuns între fundaşii centrali să facă o recuperare. Este un jucător excepţional şi un model pentru ceilalţi, cum se comportă, cum se antrenează şi ce viaţă duce”, a declarat Mihai Stoica, la

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Criză de stoperi la FCSB

Deși credea că e acoperită pe acel post, motiv pentru care l-a lăsat să plece gratis la Rapid pe Daniel Graovac, FCSB are acum mari probleme cu fundașii centrali. s-a accidentat și nu se știe când va fi recuperat, iar Siybonga Ngezana va putea fi apt de joc abia în luna septembrie. Astfel, Marius Baciu a rămas cu doar trei stoperi valizi: Andre Duarte, Joyskim Dawa și Andrei Dăncuș. Ultimul are însă doar 17 ani.