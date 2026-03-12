Sport

FCSB revine în Ghencea! Cât plătește Gigi Becali pentru chiria stadionului

FCSB trebuie să-și caute stadion pentru finalul de sezon, asta pentru că Arena Națională urmează să devină indisponibilă pentru o perioadă de timp din cauza unor evenimente extrasportive.
Mihai Alecu
12.03.2026 | 14:00
FCSB e gata să revină în Ghencea
FCSB trebuie să rezolve o problemă legată de stadionul pe care urmează să joace meciurile din luna mai, asta pentru că Arena Națională va fi indisponibilă, fiind mai multe concerte ce urmează să se organizeze acolo.

Mihai Stoica anunță revenirea celor de la FCSB pe stadionul din Ghencea

Mihai Stoica anunță că varianta la care s-au gândit oficialii campioanei României este arena din Ghencea, pe care joacă Steaua și unde au mai evoluat în trecut. Cei de la FCSB nu vor avea însă multe partide de jucat acolo, ci doar una din play-out, cu Unirea Slobozia, și eventuala semifinală de baraj pentru Conference League.

„Noi o să avem un singur meci din play-out, cu Slobozia, pe care trebuie să îl jucăm în Ghencea și sperăm să avem și barajul pe care să îl jucăm acolo. Vom juca doar pe Arena Națională și Ghencea. S-a scris o mare prostie că vrem să jucăm pe Arcul de Triumf, nu s-a pus problema.

Jucătorilor nu le place. Adică, cel puțin anul trecut când am jucat, spuneau să se deschidă odată Arena Națională, să jucăm pe Arena. Ei acolo sunt obișnuiți”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Cât ar urma să plătească FCSB chirie pentru stadionul din Ghencea

Gigi Becali a dezvăluit că decizia pe care Ministrul Apărării e gata să o ia, de a reduce chiria pentru închirierea arenei din Ghencea, ar putea face ca pe viitor să fie mai multe partide pe care FCSB să le joace pe arena deținută de MApN. Conform spuselor omului de afaceri se pare că pe formația din prima ligă ar urma să o coste aproximativ 30.000 de euro un meci jucat în Ghencea.

”De aia nu l-am închiriat, că era prea… ei au făcut-o mare (n.r. chiria) ca să nu îl închiriem noi, înțelegi? Ei l-au făcut, prețul, pentru noi, ca să nu fie închiriat, dar acum, dacă e, e o idee bună. Băiat deștept, îi mai merge mintea la câte ceva, el trebuie să știe un lucru. Electoral, dacă o bagă, electoratul e la FCSB. Aia de la CSA au 23 de voturi. Înțelegi? Că drege el, că face el, că schimbă legea.

Păi, schimbă legea, dar te votează 2000 de oameni, așa te votează două milioane. (n.r. Deci ați fi interesat?) E o idee bună, era prea mare chiria, de aia nici nu-l închiriam. Nu 45.000, Era dublă, 50-60 de mii chiria”, a spus recent Gigi Becali.

