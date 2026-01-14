Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

FCSB revine în Ghencea! Gigi Becali: „O să luăm titlul acolo!”

Gigi Becali anunță revenirea FCSB-ului în Ghencea. Ce plan are patronul bucureștenilor și de ce nu va mai juca echipa lui pe Arena Națională.
Mihai Dragomir
14.01.2026 | 18:11
FCSB revine in Ghencea Gigi Becali O sa luam titlul acolo
FCSB revine în Ghencea. Anunțul de ultim moment al lui Gigi Becali. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FCSB schimbă din nou stadionul. Gigi Becali a anunțat revenirea echipei lui în Ghencea. Ce a spus despre faptul că „roș-albaștrii” nu mai pot juca pe Arena Națională în play-off.

Câți bani a scos Gigi Becali din meciurile jucate pe Arena Națională

FCSB se pregătește să revină în SuperLiga, având primul meci oficial din acest an programat vineri, 16 ianuarie, în deplasare cu FC Argeș. Gigi Becali a vorbit despre câștigurile recente ale echipei sale.

Patronul FCSB-ului, care a obținut sume uriașe în ultimii ani din transferuri, a dat lovitura și la capitolul biletelor vândute la meciurile disputate acasă. Latifundiarul din Pipera a anunțat „infern” pe Arena Națională la meciul cu Fenerbahce, ultimul din faza ligii în Europa League, dacă FCSB va câștiga înainte cu Dinamo Zagreb.

„Am vândut toate lojele, numai din loje cât am luat… Aproape 500 de euro un scaun, și noi le-am vândut pe toate. Sunt 30-40 de loje… deci vreo 200.000 de euro numai din loje.

Dacă câștigăm la Zagreb, îți dai seama că o să avem stadionul plin cu turcii? 1 milion din bilete. Celelalte echipe de unde să scoată atât? Din buzunar!”, a spus inițial Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali anunță revenirea FCSB-ului în Ghencea. De ce nu mai are voie campioana României pe cel mai mare stadion al țării

Bucureștenii, dar și celelalte echipe din Capitală, își vor lua adio de la Arena Națională în play-off. Arena Națională va găzdui în luna mai a anului viitor două concerte uriașe ale trupelor Metallica (13 mai) și Iron Maiden (28 mai). Gigi Becali a anunțat în acest context revenirea FCSB-ului în Ghencea, unde a anunțat că va sărbători un nou titlu de campioană.

„Eu le-am zis să facă plângere penală. E hotărâre de guvern în lege… meciurile au întâietate. Ce să facem… nu avem conducători. Am făcut un proiect de lege în care am obligat să aibă prioritate competițiile sportive. Mi-au respins la Comisiile de Specialitate. E greu…

Drăceala e puternică… dracul e puternic pe pământ acum. Au draci care țin cu dracii lor. Ce să fac? Dracii sunt puternici… O să jucăm pe Ghencea, acolo o să luăm titlul. Ei vor Metallica… draci, draci, draci, plin de miliarde de draci. Ei zic să fie între ei acolo, nu fotbal”, a mai spus patronul FCSB-ului.

FCSB revine pe stadionul Ghencea

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
