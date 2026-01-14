FCSB revine în Ghencea! Gigi Becali: „O să luăm titlul acolo!”

ADVERTISEMENT

FCSB schimbă din nou stadionul. Gigi Becali a anunțat revenirea echipei lui în Ghencea. Ce a spus despre faptul că „roș-albaștrii” nu mai pot juca pe Arena Națională în play-off.

Câți bani a scos Gigi Becali din meciurile jucate pe Arena Națională

FCSB se pregătește să revină în SuperLiga, având primul meci oficial din acest an programat vineri, 16 ianuarie, în deplasare cu FC Argeș. Gigi Becali a vorbit despre câștigurile recente ale echipei sale.

Patronul FCSB-ului, a dat lovitura și la capitolul biletelor vândute la meciurile disputate acasă. Latifundiarul din Pipera a anunțat „infern” pe Arena Națională la meciul cu Fenerbahce, ultimul din faza ligii în Europa League, dacă FCSB va câștiga înainte cu Dinamo Zagreb.

„Am vândut toate lojele, numai din loje cât am luat… Aproape 500 de euro un scaun, și noi le-am vândut pe toate. Sunt 30-40 de loje… deci vreo 200.000 de euro numai din loje.

Dacă câștigăm la Zagreb, îți dai seama că o să avem stadionul plin cu turcii? 1 milion din bilete. Celelalte echipe de unde să scoată atât? Din buzunar!”, a spus inițial Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali anunță revenirea FCSB-ului în Ghencea. De ce nu mai are voie campioana României pe cel mai mare stadion al țării

Bucureștenii, dar și celelalte echipe din Capitală, își vor lua adio de la Arena Națională în play-off. . Gigi Becali a anunțat în acest context revenirea FCSB-ului în Ghencea, unde a anunțat că va sărbători un nou titlu de campioană.

„Eu le-am zis să facă plângere penală. E hotărâre de guvern în lege… meciurile au întâietate. Ce să facem… nu avem conducători. Am făcut un proiect de lege în care am obligat să aibă prioritate competițiile sportive. Mi-au respins la Comisiile de Specialitate. E greu…

Drăceala e puternică… dracul e puternic pe pământ acum. Au draci care țin cu dracii lor. Ce să fac? Dracii sunt puternici… O să jucăm pe Ghencea, acolo o să luăm titlul. Ei vor Metallica… draci, draci, draci, plin de miliarde de draci. Ei zic să fie între ei acolo, nu fotbal”, a mai spus patronul FCSB-ului.