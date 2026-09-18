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Gigi Becali își mai dorește un transfer la FCSB. Chiar dacă a întărit echipa prin aducerea lui Denis Drăguș, Meriton Korenica și Karlo Muhar, patronul „roș-albaștrilor” a spus după 2-2 cu Petrolul că mai vrea un fotbalist. Presa din Kosovo a scris despre ținta latifundiarului din Pipera.

FCSB îl vrea pe Lindon Emerllahu, iar kosovarii au reacționat

După ultimul rezultat înregistrat de echipa sa, în etapa a 9-a din SuperLiga, în mercato de iarnă. Kosovarii au auzit declarațiile latifundiarului din Pipera și au scris despre interesul FCSB-ului pentru Lindon Emerllahu, fostul mijlocaș de la CFR Cluj, pentru care bucureștenii și-au manifestat interesul și în trecut. Legitimat în prezent la ucrainenii de la Polissya Zhytomyr, Emerllahu a fost descris de presa din țara natală drept piesa ideală pentru mijlocul „rol-albaștrilor”.

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„Marele club românesc FCSB l-a repus pe Lindon Emerllahu pe lista sa de dorințe și se așteaptă să facă o nouă încercare de a-l transfera pe mijlocașul kosovar în perioada de transferuri din iarnă. Tânărul de 23 de ani de la Polissya Zhytomyr se potrivește profilului jucătorului căutat de patronul FCSB, Gigi Becali, care a anunțat că vrea să întărească mijlocul echipei în perioada de transferuri din ianuarie.

Interesul clubului românesc pentru Emerllahu nu este nou. , dar CFR Cluj a decis să-l vândă la Polissya Zhytomyr pentru aproximativ 1,5 milioane de euro în ianuarie 2026. Președintele consiliului de administrație al FCSB, Stoica, declarase în urmă cu câteva luni că este convins că Emerllahu se va transfera la echipa bucureșteană. Potrivit acestuia, oferta clubului ucrainean fusese semnificativ mai mare, iar acest lucru a schimbat cursul negocierilor”, au notat cei de la

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FCSB a fost aproape să îl aducă pe Lindon Emerllahu

Dorit de FCSB în ultimele două ferestre de transferuri, Lindon Emerllahu nu mai este văzut ca un om de bază la formația ucraineană. . Kosovarii au scris despre , despre care Mihai Stoica vorbise în exclusivitate la „MM la FANATIK”. „FCSB a încercat din nou în timpul verii să-și asigure serviciile mijlocașului. Directorul sportiv Florin Cernat a condus contactele cu Polissya Zhytomyr, dar demersul clubului românesc a fost respins categoric.

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FCSB nu a renunțat însă și pregătește deja o nouă încercare pentru Emerllahu. Clubul românesc speră să ajungă la un acord pentru transferul său în următoarea perioadă de transferuri. Emerllahu s-a alăturat echipei Polissya Zhytomyr în ianuarie anul acesta și are contract cu clubul ucrainean până în 2028. De asemenea, el este un component obișnuit al echipei naționale a Kosovo, pentru care a jucat în 15 meciuri și a marcat două goluri”, au mai scris jurnaliștii kosovari, conform sursei precizate.

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Lindon Emerllahu ajunsese în România în februarie 2025, când CFR Cluj îl transfera de la FC Ballkani pentru 700.000 de euro. El a bifat 41 de prezențe pentru ardeleni, având 9 contribuții în total.