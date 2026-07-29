FCSB revine pe „Arcul de Triumf”! Prețuri uriaşe la bilete pentru meciul cu Farul

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FCSB – Farul Constanța este primul meci pentru roș-albaștri pe „Arcul de Triumf”. Fosta campioană a pus în vânzarele biletele, iar prețul lor nu este unul foarte accesibil.

Cât costă biletele la FCSB – Farul, primul meci pe „Arcul de Triumf”

FCSB – Farul este ultimul meci al etapei a 3-a din sezonul regulat din SuperLiga. Va fi primul meci pentru roș-albaștri în acest sezon pe „Arcul de Triumf” în calitate de gazde, dar și primul meci . Partida de pe stadionul de lângă Mănăstirea Cașin e programată luni, 3 august, ora 21:30. Cel mai ieftin bilet poate fi cumpărat la paluză și costă 30 de lei. În schimb, prețurile la tribune sunt destul de mari, între 50 și 100 lei.

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„FCSB a pus în vânzare online, biletele pentru partida cu Farul Constanța, a treia din noul sezon al Superligii, care se va disputa luni, 3 august, începând cu ora 21:30, pe Stadionul Arcul de Triumf. Tichetele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului. Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – 30 LEI

TRIBUNA 2 EST – 50 LEI

TRIBUNA 1 VEST – 100 LEI

Casa de bilete de la stadion va fi deschisă în ziua meciului, începând cu ora 13:00. De asemenea, facem următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe Stadionul Arcul de Triumf:

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1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

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2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe contact@bilete-fcsb.ro începând cu data de 29 iulie, ora 14:00. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor! Menționăm faptul că numărul locurilor pe acest stadion este limitat! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.

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Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului. Vă așteptăm alături de noi!”, a anunțat FCSB prin intermediul rețelelor de socializare.

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FCSB are amintiri plăcute cu „Arcul de Triumf”

FCSB are amintiri plăcute cu stadionul „Arcul de Triumf”. La ultima prezență a roș-albaștrilor pe acest stadion, FCSB, chiar dacă din postura de oaspete, a câștigat finala barajului de calificare în Conference League. Atunci, echipa lui Marius Baciu a învins-o pe marea rivală, Dinamo, scor 2-1, cu un gol marcat de Ofri Arad, în prelungiri.