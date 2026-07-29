Sport

FCSB revine pe „Arcul de Triumf”! Prețuri uriaşe la bilete pentru meciul cu Farul

FCSB a plecat din Ghencea și va juca primul meci pe „Arcul de Triumf”. Roș-albaștrii au scos la vânzare biletele pentru partida cu Farul, iar prețurile sunt destul de piperate
Cristian Măciucă
29.07.2026 | 15:34
FCSB revine pe Arcul de Triumf Preturi uriase la bilete pentru meciul cu Farul
ULTIMA ORĂ
FCSB revine pe „Arcul de Triumf”! Prețuri uriaşe la bilete pentru meciul cu Farul. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

FCSB – Farul Constanța este primul meci pentru roș-albaștri pe „Arcul de Triumf”. Echipa lui Marius Baciu a ales să schimbe stadionul după ce gazonul din Ghencea s-a deteriorat. Fosta campioană a pus în vânzarele biletele, iar prețul lor nu este unul foarte accesibil.

Cât costă biletele la FCSB – Farul, primul meci pe „Arcul de Triumf”

FCSB – Farul este ultimul meci al etapei a 3-a din sezonul regulat din SuperLiga. Va fi primul meci pentru roș-albaștri în acest sezon pe „Arcul de Triumf” în calitate de gazde, dar și primul meci după returul cu Auda din Conference League. Partida de pe stadionul de lângă Mănăstirea Cașin e programată luni, 3 august, ora 21:30. Cel mai ieftin bilet poate fi cumpărat la paluză și costă 30 de lei. În schimb, prețurile la tribune sunt destul de mari, între 50 și 100 lei.

ADVERTISEMENT

„FCSB a pus în vânzare online, biletele pentru partida cu Farul Constanța, a treia din noul sezon al Superligii, care se va disputa luni, 3 august, începând cu ora 21:30, pe Stadionul Arcul de Triumf. Tichetele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului. Prețurile biletelor sunt următoarele:

  • PELUZA – 30 LEI
  • TRIBUNA 2 EST – 50 LEI
  • TRIBUNA 1 VEST – 100 LEI

Casa de bilete de la stadion va fi deschisă în ziua meciului, începând cu ora 13:00. De asemenea, facem următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe Stadionul Arcul de Triumf:

ADVERTISEMENT
Scădere bruscă în sondaje pentru Péter Magyar: Cum a zdruncinat „Afacerea Judit Polgár”...
Digi24.ro
Scădere bruscă în sondaje pentru Péter Magyar: Cum a zdruncinat „Afacerea Judit Polgár” scena politică de la Budapesta

1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

ADVERTISEMENT
Cristiano Ronaldo ar fi invitat doar trei fotbaliști la nunta cu Georgina Rodriguez!...
Digisport.ro
Cristiano Ronaldo ar fi invitat doar trei fotbaliști la nunta cu Georgina Rodriguez! Au apărut numele

2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe contact@bilete-fcsb.ro începând cu data de 29 iulie, ora 14:00. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor! Menționăm faptul că numărul locurilor pe acest stadion este limitat! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.

ADVERTISEMENT

Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului. Vă așteptăm alături de noi!”, a anunțat FCSB prin intermediul rețelelor de socializare.

FCSB are amintiri plăcute cu „Arcul de Triumf”

FCSB are amintiri plăcute cu stadionul „Arcul de Triumf”. La ultima prezență a roș-albaștrilor pe acest stadion, FCSB, chiar dacă din postura de oaspete, a câștigat finala barajului de calificare în Conference League. Atunci, echipa lui Marius Baciu a învins-o pe marea rivală, Dinamo, scor 2-1, cu un gol marcat de Ofri Arad, în prelungiri.

ADVERTISEMENT
1,72 este cota Betano pentru „FCSB se califică” la Auda - FCSB
Transferuri internaționale 2026, live blog. Real Madrid a demarat negocierile pentru Rodri! Prima...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, live blog. Real Madrid a demarat negocierile pentru Rodri! Prima ofertă oficială trimisă la Manchester City
Fotbalul românesc, în picaj! Radiografia unui dezastru: „Aveam două echipe în Champions League!...
Fanatik
Fotbalul românesc, în picaj! Radiografia unui dezastru: „Aveam două echipe în Champions League! Acum nu avem două în Conference”
Universitatea Craiova – Levski Sofia, LIVE VIDEO în Champions League, turul II preliminar,...
Fanatik
Universitatea Craiova – Levski Sofia, LIVE VIDEO în Champions League, turul II preliminar, manșa retur. Super computerul a stabilit șansele oltenilor la calificare
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Dennis Man, pe lista unui club din Europa! Ar putea fi coleg cu...
iamsport.ro
Dennis Man, pe lista unui club din Europa! Ar putea fi coleg cu alt internațional român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!