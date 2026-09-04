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Arena Naţională a fost închisă pentru evenimentele fotbalistice pentru a putea organiza mai multe concerte şi festivaluri. Primăria Capitalei a anunţat că stadionul va fi din nou disponibil pentru fotbal.

Arena Naţională se deschide pe 14 septembrie! Schimbarea gazonului costă 2.000.000 de lei

Data la care arena îşi va deschide porţile pentru „sportul rege” este 14 septembrie. A început schimbarea gazonului pe cel mai mare stadion al ţării, iar în fiecare săptămână se va putea disputa un meci pe Arena Naţională, anunţă Primăria:

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„Schimbăm gazonul de pe Arena Națională! Este nevoie, după evenimentele care au avut loc vara aceasta. Vorbim despre o suprafață totală de 8.500 mp de #gazon hibrid (natural și sintetic). Iar 200 mp sunt rezervă, în pepinieră, în caz că trebuie reparat.

Echipele au început azi să pună rulourile și vor termina în câteva zile. Din 14 septembrie, fotbalul revine pe Arenă. Săptămânal va fi câte un meci. Gazonul este schimbat pe cheltuiala organizatorilor de evenimente și se înlocuiește anual. Costul se ridică la 2 milioane de lei.

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Pentru concerte, evenimente de tip festival, stadionul a fost închiriat cu sume cuprinse între 76.000 și 250.000 euro, în funcție de dimensiune, pentru meciuri de fotbal din campionatul intern cu 25.000 euro. Întreținerea Arenei Naționale ne costă anual 30 de milioane de lei, bani plătiți din bugetul local. Enorm! Tocmai de aceea, avem nevoie și de evenimente”, se arată în comunicatul Primăriei Bucureşti.

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FCSB – Petrolul, primul meci al sezonului pe Arena Naţională

Primul meci din SuperLiga care va putea fi organizat pe Arena Naţională în acest sezon este FCSB – Petrolul Ploieşti, chiar pe 14 septembrie. este programat în acest weekend, dar pentru că Arena este indisponibilă se va disputa pe „Arcul de Triumf”.

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Dinamo va putea reveni pe Arena Naţională la confruntarea cu Farul Constanţa, programată pe data de 19 septembrie. Apoi va urma pauza pentru meciurile echipelor naţionale. România va juca pe cel mai mare stadion al ţării în perioada imediat următoare cu Bosnia-Herţegovina (28 septembrie) şi Suedia (5 octombrie).