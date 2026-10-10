FCSB riscă să piardă cu 0-3 la masa verde meciul cu Oțelul. Oaspeții vor să îl conteste pe Reghecampf la TAS! Gigi Becali, reacţie în forţă. Exclusiv

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Veste teribilă pentru FCSB în ziua confruntării de pe teren propriu cu Oțelul. Echipa moldavă se gândește serios să conteste la TAS a „roș-albaștrilor” și vrea astfel să câștige meciul de sâmbătă seară la „masa verde”. Gigi Becali a reacționat imediat în exclusivitate pentru FANATIK.

La scurt timp după ce FANATIK a anunțat în exclusivitate că Oțelul ia foarte serios în calcul să reclame FCSB la TAS din cauza lui Laurențiu Reghecampf, dacă va pierde duelul de pe Arena Națională, Gigi Becali a oferit o primă reacție. Patronul fostei campioane a României nu se teme de intențiile gălățenilor și a răspuns cu aceeași monedă. „Nu mă interesează ce fac (n.r. cei de la Oțelul). Bine, mă, să meargă la TAS, mergem și noi acolo! Lăsați-mă cu astea!”, a reacționat Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

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Oțelul vrea să o reclame pe FCSB la TAS din cauza lui Laurențiu Reghecampf

Campionatul se reia pentru FCSB cu , sâmbătă 10 octombrie de la ora 21:30. Adversarul formației lui Laurențiu Reghecampf va fi Oțelul Galați. Moldovenii au pregătit deja o primă lovitură pentru „roș-albaștrii”. FANATIK a aflat că Oțelul, dacă va pierde acest duel, ia în calcul foarte serios să conteste la TAS prezența antrenorului român pe banca tehnică a formației bucureștene, solicitând o victorie cu 3-0 la „masa verde”.

Motivul? Laurențiu Reghecampf a avut parte de un litigiu cu Universitatea Craiova pornit în urmă cu trei ani, când a plecat a doua oară din Bănie și și-a denunțat unilateral contractul pentru a semna cu saudiții de la Al-Tai. Din acel moment, tehnicianul trebuia să le achite oltenilor, conform unei clauze din contract, despăgubiri în valoare de 200.000 de euro, pentru el și unul dintre secunzii săi de atunci. , însă Craiova așteaptă și penalitățile legale, care nu au fost încă plătite. Formația din Bănie , care achitase inițial doar 50.000 de euro din suma totală.

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Laurențiu Reghecampf nu a fost înregistrat de FCSB la LPF

Deși a fost prezentat oficial ca antrenor al FCSB-ului pe data de 24 septembrie, Laurențiu Reghecampf nu a fost înregistrat de bucureșteni până în acest moment. Numele său nu figurează pe site-ul și nici pe cel al . Contactați de către FANATIK, oficialii celor de la Oțelul Galați nu au dorit să comenteze subiectul până la disputarea meciului cu FCSB.

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Laurențiu Reghecampf e convins că FCSB va câștiga cu Oțelul

Prezent la conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați, Laurențiu Reghecampf a transmis că le-a spus jucătorilor săi că . „Sunt sigur că va fi o altă reacție, va fi un alt joc. Cu siguranță vom reuși să ne impunem!”. Totodată, tehnicianul a mai transmis că nu consideră că antrenamentele pe care le desfășoară sunt atât de dificile pe cât se spune, dar și că este adeptul unei filosofii în care este mai bine să suferi în pregătire și să te distrezi ulterior pe teren la meciul propriu-zis.