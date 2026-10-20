FCSB s-a autosabotat cu FC Voluntari! Doi titulari ai lui Reghecampf, puși la zid: „O atitudine pe care n-am văzut-o în Liga 1” / „Doar dădea din mâini”

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FCSB a legat a doua victorie cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, dar tot nu scapă de critici. Atitudinea jucătorilor și schimbările făcute la pauză în au fost puse sub lupă la FANATIK SUPERLIGA.

Doi titulari de la FCSB, criticați aspru după victoria cu FC Voluntari

După 2-1 cu FC Voluntari, FCSB a legat are două victorii consecutive cu Laurențiu Regehcampf pe bancă și a urcat pe loc de play-off în SuperLiga. Roș-albaștrii au dezamăgit însă pe „Anghel Iordănescu”, mai ales după schimbările de la pauză, când Muhar și Korenica au fost schimbați cu Joao Paulo și Ofri Arad.

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„Mi-au plăcut primele 10-15 minute. Dacă fructifica mai bine ocaziile, FCSB putea termina meciul din prima repriză. Ce-i drept și FC Voluntari a avut ocazia în minutul 10, când au dat peste portar și puteau deschide scorul. Per total, FCSB a fost mai bună în prima repriză. În repriza a doua și-a făcut meciul mult mai greu. Trebuia să o țină ca în prima repriză. Mă așteptam la mai mult de la Korenica”, a declarat Nicolae Mitea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Nu e prima dată când schimbă mijlocașii centrali la pauză. Muhar poate a fost accidentat. Nu scoți căpitanul doar dacă are cartonaș galben. Iar Korenica e bun. Poate să aibă o fază de gol și să marcheze. A avut o ocazie. Scoți doi jucători importanți din angrenajul FCSB-ului și bagi doi care nu au făcut nimic”, a fost părerea lui Adrian Ilie. „Nici Cisotti nu a jucat… Mă așteptam să jaoce mai bine. Cisotti a decis multe meciuri de acolo din bandă”, a mai spus Nicky Mitea.

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La FANATIK SUPERLIGA, unul dintre cei mai criticați jucători a fost Valentin Crețu, căpitanul roș-albaștrilor din actul secund. „Se vedea că nu pot să alerge. S-a acumulat oboseala. Pe Crețu eu de mult nu l-am văzut să alerge așa încet. Crețu are o atitudine pe care de mult nu am văzut-o în prima ligă. În a doua reprziă, în afară să dea din mâni, eu nu am văzut nimic. Înțeleg situația. I-a obosit foarte mult, i-a încărcat, dar pe cei schimbați la pauză eu îi lăsam să joace în continuare.

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Dacă îi dai banderola (n.r. – lui Muhar), iar în prima repriză îți joacă destul de bine, nu îl schimbi doar pentru că a lua cartonaș galben”, a continuat „Cobra”.

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Verdictul dur al lui Andrei Vochin

„Mie, în prima repriză, chiar mi-a plăcut FCSB. Ba, mai mult, cred că e cea mai bună repriză din sezonul ăsta. Ok, pun în context faptul că a jucat cu Voluntari, o echipă de 5 ori mai slabă pe transfermarkt decât primul 11 folosit de FCSB. Dar mie mi-a plăcut ce am văzut.

După o victorie cu 1-0, a venit in 1-0 la pauză, cu un xG de 1,73 cel mai mare obținut de FCSB în acest sezon în prima repriză. Mă gândeam că nu se întâmplă nimic esențial la pauză. Runda trecută nu a făcut nicio schimbare la pauză, cu toate că Arad a luat galben în prima repriză. Totuși, poate Dan Petrescu nu i-a spus că Arad ia roșu în a doua repriză (n.r. – lui Gigi Becali) că nu l-a antrenat.

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Vreau să știu și eu de câte ori a luat Muhar al doilea galben după ce l-a luat pe primă. De câte ori s-a întâmplat să faci o regulă din asta? Dacă asta e motivația juriului. Dacă mi-a plăcut mie ce a jucat Reghecampf în prima repriză, poate le-a plăcut mai multora. Dacă Reghe a făcut schimbările astea, ar trebui să își pună mari semne de întrebare. Eu nu mi-aș pune semnele astea la el, dacă înțelege ce spun. (n.r – FCSB s-a autosabotat?) Da. Și nu e prima dată.

Din punctul meu de vedere, Muhar a fost unul dintre cei mai buni jucători în prima repriză, iar Korenica, pentru un jucător de atac, nu s-a ascuns de minge. A avut și o ocazie de gol. Dar ce s-a creat în stânga, în triunghiul ăla, fudașul stânga, cu Korenica, cu Garita sau Cisotti, acel triunghi a creat niște probleme. Mai multe decât în dreapta, acolo unde Miculescu nu s-a văzut decât la finalizare. Și schimbarea lui Korenica mi se pare prea rapidă. Dar noi ne-am obișnuit la FCSB cu lucrurile astea”,