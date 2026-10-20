FCSB s-a autosabotat cu FC Voluntari! Doi titulari ai lui Reghecampf, puși la zid: „O atitudine pe care n-am văzut-o în Liga 1” / „Doar dădea din mâini”

FCSB a legat a doua victorie cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, dar tot nu scapă de critici. Atitudinea jucătorilor și schimbările făcute la pauză în succesul cu FC Voluntari, scor 2-1, au fost puse sub lupă la FANATIK SUPERLIGA.
După 2-1 cu FC Voluntari, FCSB a legat are două victorii consecutive cu Laurențiu Regehcampf pe bancă și a urcat pe loc de play-off în SuperLiga. Roș-albaștrii au dezamăgit însă pe „Anghel Iordănescu”, mai ales după schimbările de la pauză, când Muhar și Korenica au fost schimbați cu Joao Paulo și Ofri Arad.
„Mi-au plăcut primele 10-15 minute. Dacă fructifica mai bine ocaziile, FCSB putea termina meciul din prima repriză. Ce-i drept și FC Voluntari a avut ocazia în minutul 10, când au dat peste portar și puteau deschide scorul. Per total, FCSB a fost mai bună în prima repriză. În repriza a doua și-a făcut meciul mult mai greu. Trebuia să o țină ca în prima repriză. Mă așteptam la mai mult de la Korenica”, a declarat Nicolae Mitea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
„Nu e prima dată când schimbă mijlocașii centrali la pauză. Muhar poate a fost accidentat. Nu scoți căpitanul doar dacă are cartonaș galben. Iar Korenica e bun. Poate să aibă o fază de gol și să marcheze. A avut o ocazie. Scoți doi jucători importanți din angrenajul FCSB-ului și bagi doi care nu au făcut nimic”, a fost părerea lui Adrian Ilie. „Nici Cisotti nu a jucat… Mă așteptam să jaoce mai bine. Cisotti a decis multe meciuri de acolo din bandă”, a mai spus Nicky Mitea.
La FANATIK SUPERLIGA, unul dintre cei mai criticați jucători a fost Valentin Crețu, căpitanul roș-albaștrilor din actul secund. „Se vedea că nu pot să alerge. S-a acumulat oboseala. Pe Crețu eu de mult nu l-am văzut să alerge așa încet. Crețu are o atitudine pe care de mult nu am văzut-o în prima ligă. În a doua reprziă, în afară să dea din mâni, eu nu am văzut nimic. Înțeleg situația. I-a obosit foarte mult, i-a încărcat, dar pe cei schimbați la pauză eu îi lăsam să joace în continuare.
Dacă îi dai banderola (n.r. – lui Muhar), iar în prima repriză îți joacă destul de bine, nu îl schimbi doar pentru că a lua cartonaș galben”, a continuat „Cobra”.
„Mie, în prima repriză, chiar mi-a plăcut FCSB. Ba, mai mult, cred că e cea mai bună repriză din sezonul ăsta. Ok, pun în context faptul că a jucat cu Voluntari, o echipă de 5 ori mai slabă pe transfermarkt decât primul 11 folosit de FCSB. Dar mie mi-a plăcut ce am văzut.
După o victorie cu 1-0, a venit in 1-0 la pauză, cu un xG de 1,73 cel mai mare obținut de FCSB în acest sezon în prima repriză. Mă gândeam că nu se întâmplă nimic esențial la pauză. Runda trecută nu a făcut nicio schimbare la pauză, cu toate că Arad a luat galben în prima repriză. Totuși, poate Dan Petrescu nu i-a spus că Arad ia roșu în a doua repriză (n.r. – lui Gigi Becali) că nu l-a antrenat.
Vreau să știu și eu de câte ori a luat Muhar al doilea galben după ce l-a luat pe primă. De câte ori s-a întâmplat să faci o regulă din asta? Dacă asta e motivația juriului. Dacă mi-a plăcut mie ce a jucat Reghecampf în prima repriză, poate le-a plăcut mai multora. Dacă Reghe a făcut schimbările astea, ar trebui să își pună mari semne de întrebare. Eu nu mi-aș pune semnele astea la el, dacă înțelege ce spun. (n.r – FCSB s-a autosabotat?) Da. Și nu e prima dată.
Din punctul meu de vedere, Muhar a fost unul dintre cei mai buni jucători în prima repriză, iar Korenica, pentru un jucător de atac, nu s-a ascuns de minge. A avut și o ocazie de gol. Dar ce s-a creat în stânga, în triunghiul ăla, fudașul stânga, cu Korenica, cu Garita sau Cisotti, acel triunghi a creat niște probleme. Mai multe decât în dreapta, acolo unde Miculescu nu s-a văzut decât la finalizare. Și schimbarea lui Korenica mi se pare prea rapidă. Dar noi ne-am obișnuit la FCSB cu lucrurile astea”, a transmis Andrei Vochin.