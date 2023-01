FCSB s-a mutat la piscină în cantonamentul din Antalya. Imagini inedite cu exercițiile din apă ale roș-albaștrilor: „Pare mai mult o joacă”. Video

FCSB se află în această perioadă, în Antalya, pentru cantonamentul dinaintea reluării competiției interne. Vremea ploioasă i-a dat bătăi de cap vicecampioanei, însă roș-albaștrii și-au făcut antrenamentul la piscină.

FCSB, antrenament în apă, în cantonamentul din Antalya: „Pare mai mult o joacă”

în perioada 8-20 ianuarie, în cantonamentul de pregătire din Antalya. , în Turcia, vicecampioana este pregătită de Mihai Pintilii, care i-a băgat în apă pe roș-albaștrii la ultimul antrenament.

Aflat pe marginea piscinei, tehnicianul FCSB-ului i-a dirijat pe jucători, care nu au ezitat să se distreze pe parcursul antrenamentului din apă. „Pregătirea bună include și antrenamente în piscină, mai ales când vremea nu-ți permite să ieși afară.

Deși pare mai mult o joacă, vă asigurăm că efortul este intens!”, a fost mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a celor de la FCSB. Vicecampioana României va disputa primul meci amical pe 15 ianuarie, ora 16:00, cu Pogon Szczecin, iar o zi mai târziu o va înfrunta pe Rakow, echipa de la care , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Darius Olaru s-a întâlnit cu Deian Sorescu la hotel. Ce spune despre transferul anunțat de Fanatik

Deian Sorescu ar putea ajunge sub comanda lui Mihai Pintilii la FCSB. Fostul fotbalist de la Dinamo este cazat cu Rakow la același hotel în care se odihnește vicecampioana României.

, care poate fi subiectul unui transfer în străinătate, informație anunțată în exclusivitate de FANATIK, a dezvăluit că s-a întâlnit cu fundașul român la hotelul din Turcia.

”Nu știu nimic despre vreun transfer. Știu doar că avem meci cu Hermannstadt peste vreo 10 zile. La asta mă gândesc. Am văzut că s-a zis că voi fi primul plecat. Nu știu cine va fi primul. Suntem mulți jucători buni. Sper să facem mai mulți pasul spre străinătate.

M-am întâlnit cu Sorescu în hotel, am povestit, am vorbit. Vedem ce o să fie. Ne-am dori să vină lângă noi. E un jucător bun, de ce nu? Nu cred că ar avea probleme cu galeria. Plus că noi l-am ajuta. Ne cunoaște pe mulți dintre noi, s-ar integra foarte bine. Nu noi trebuie să-l convingem, el trebuie să își rezolve situația”, a spus Darius Olaru.

FCSB, meci cu Hermannstadt la revenirea în România

FCSB va reveni în țară pe 20 ianuarie, la două zile distanță de primul meci oficial al anului contra celor de la Hermannstadt. Din lotul roș-albaștrilor pentru cantonamentul din Turcia face parte și puștiul , a cărui poveste a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK.

Lotul FCSB-ului pentru cantonamentul din Turcia:

Portari: Ștefan Târnovanu, Andrei Vlad, Alexandru Maxim

Fundași: Valentin Crețu, Alexandru Pantea, Denis Haruț, Joyskim Dawa, Luca Ciobanu, Sorin Șerban, Risto Radunovic, Joonas Tamm, Ovidiu Popescu, Iulian Cristea

Mijlocași: Adrian Șut, Boban Nikolov, Malcom Edjouma, Darius Olaru, Răzvan Oaidă, Vlad Tudor, Daniel Toma, David Popa, Eduard Radaslavescu

Atacanți: Andrei Cordea, Andrea Compagno, Octavian Popescu, David Miculescu, Florinel Coman, Billel Omrani.