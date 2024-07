FCSB va avea parte de un duel extrem de complicat . Campioana României o va înfrunta pe teren propriu pe U Cluj, sâmbătă, 13 iulie, ora 22:00. „Șepcile roșii” s-au dovedit a fi un adversar incomod pentru trupa finanțată de Gigi Becali.

FCSB, „sabotată” din interior la meciul cu U Cluj. Dezvăluirile unui fotbalist: „Mai vorbesc cu Pinti, cu Chiri, ce filosofie de joc are echipa”

FCSB – U Cluj este unul dintre cele mai încinse meciuri din prima etapă a SuperLigii. Campioana României se va duela cu U Cluj, pe care nu a reușit să o învingă în sezonul precedent, în care echipa lui Elias Charalambous a cucerit titlul la pas.

Mai mult decât atât, , susține că știe cum o poate bloca pe FCSB, care a început în forță noul sezon. „Mai vorbesc cu Pinti (n.red Mihai Pintilii), cu Chiricheș, ce lucrează, ce filosofie de joc are echipa, încearcă să-și pună calitățile în valoare, să joace repede, au jucători mici pe la mijloc, te pot surprinde prin rapiditatea de joc, asta a arătat cu Corvinul.

Sper să intrăm repede în ritmul de joc, sper să dureze puțin până să intrăm în ritmul competițional. Poate e bine și pentru noi că știm ce plusuri, ce minusuri are Daniel Popa, fostul nostru coleg”, a declarat Alex Chipciu.

Alex Chipciu, pregătit de noul sezon din SuperLiga: „Campionatul mă ține în viață”

Principalul obiectiv în noul sezon pentru U Cluj este calificarea în play-off-ul SuperLigii. Alexandru Chipciu, care mai are contract cu U Cluj până la finalul stagiunii, este pregătit să lupte din nou pentru marele obiectiv al ardelenilor.

„Este entuziasm că începem campionatul. Cantonamentul rămâne cea mai urâtă perioadă, ca pregătire și că n-ai un obiectiv anume. Pe mine, campionatul mă ține în viață! Când sunt în ceva implicat, sunt bine, altfel sunt nasol.

Vom vedea ce sistem de joc vom aborda la București. Am evoluat ca fundaș stânga și în amicale. Cred că am fost și privilegiat că am jucat pe atâtea poziții. Îți expui creierul la mai mulți stimuli. Te pune în situații diferite și te dezvolți mai bine.

„Cu cât îmbătrânești, mai scad parametrii fizici”

Am dat niște teste, am fost al 6-lea, al 7-lea, au fost bune pentru vârsta mea, alergare și forță. Cu cât îmbătrânești, mai scad parametrii fizici, la alergare, nu mai alergi ca atunci când erai tânăr, dar câștigi la inteligența jocului.

Oricum, nu mă văd să prelungesc așa, la infinit. U Cluj arată că are un lot mai competitiv decât anul trecut. Cumva, și jucătorii care au venit sunt cunoscuți în România, combativi. Vom fi mai combativi.

Thiam va fi un plus mare pentru noi, are o energie foarte bună. Bettaieb e un câștig, mi-a plăcut și la Iași. Confirmarea va veni când va fi presiune”, a mai spus fotbalistul în vârstă de 35 de ani.

„Bine că jucăm la 10 seara, altfel ‘muream’”

FCSB – U Cluj se va juca sâmbătă, 13 iulie, de la ora 22:00. Ora ar putea fi una perfectă pentru fotbal, ținând cont de temperaturile extrem de ridicate de pe timpul zilei. Chipciu a mărturisit că nu a urmărit victoria FCSB-ului, scor 7-1 cu Virtus AC, pentru că urmărea semifinala de la EURO 2024, Spania – Franța (2-1).

„E bine că jucăm seara la 10:00, altfel «muream» pe teren. Este și un stadion frumos, un gazon bun, cu cea mai bună echipă din România, cred. Ca lot, ca transferuri. A confirmat în primele meciuri oficiale sezonul trecut pe care l-a câștigat.

Va fi un meci greu, dar frumos pentru privitori. N-am văzut meciul din San Marino al adversarilor de sâmbătă fiindcă mă uitam la semifinala de la Euro. Vedeam și pe TV, și pe telefon, apoi am zis că pierd meciul foarte important, adică Spania – Franța. Cred că mai relevant ar fi meciul cu Corvinul”, au fost cuvintele lui Alexandru Chipciu.

U Cluj are în lot pentru meciul cu FCSB nu mai puțin de 6 fotbaliști care au îmbrăcat tricoul roș-albastru: Alexandru Chipciu, Iulian Cristea, Ovidiu Popescu, Radu Boboc, Vadim Rață și Gabriel Simion. De cealaltă parte, FCSB l-a transferat în această vară pe Daniel Popa, ex-U Cluj, pentru 300.000 de euro.