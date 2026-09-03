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Ce salarii au Muhar și Korenica la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali: “Am acceptat oferta!”

Gigi Becali (68 de ani) a dat lovitura pe piața transferurilor și i-a adus pe Karlo Muhar și Meriton Korenica. Ce salarii vor încasa, de fapt, ce doi la FCSB
Traian Terzian
03.09.2026 | 12:12
Ce salarii au Muhar si Korenica la FCSB Anuntul lui Gigi Becali Am acceptat oferta
EXCLUSIV FANATIK
Ce salarii le dă Gigi Becali (68 de ani) lui Karlo Muhar (30 de nai) și Meriton Korenica (29 de ani) la FCSB: Sursă foto: colaj Fanatik
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Foștii jucători de la CFR Cluj, Karlo Muhar (30 de ani) și Meriton Korenica (29 de ani), sunt noile achiziții ale formației FCSB. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a spus clar ce salarii vor avea aceștia la echipa sa.

Gigi Becali a dezvăluit salariile pe care le vor avea Muhar și Korenica

Patronul FCSB a anunțat că a realizat cele trei transferuri pe care și le-a propus, iar Denis Drăguș, Karlo Muhar și Meriton Korenica vor ajunge sub comanda lui Marius Baciu. Becali a precizat ce salarii vor primi nou veniții și unde va juca fiecare.

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”(n.r. – Korenica și Muhar cam ce salarii au, domnule Becali?) Eu cred că sunt vreo 20.000-25.000. Muhar a luat la semnătură și 20.000 pe lună, mi se pare. Și ăla (n.r. – Korenica) mi se pare că are 30.000.

Vom juca 4-3-3 sau 4-2-3-1, să vedem. O să-l întreb pe Dan Petrescu ce este mai bine Korenica: atacant în stânga sau inter. El spune că e atât de bun că poate juca și 6, dar nu am nevoie de 6 pentru că acolo îl am pe cel mai bun, pe Muhar. Și atunci se pune problema 4-3-3 sau 4-2-3-1, să joace Korenica atacant în stânga.

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(n.r. – Drăguș unde o să joace?) Eu ce l-am luat pe Drăguș și ce l-am văzut când mi-a plăcut de el și am zis că e cel mai bun jucător român din România. Eu l-am văzut ca atacant în stânga. Acum poate să joace și atacant central”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Cum a ajuns Muhar la FCSB

Rămas liber de contract după ce s-a despărțit de CFR Cluj, Karlo Muhar a fost dorit și de Universitatea Craiova, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Gigi Becali a mărturisit că nu a fost vorba despre vreo licitație pentru a-l atrage pe mijlocașul croat la FCSB.

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”(n.r. – Cum l-ați convins pe Muhar?) Eu nu l-am convins. Noi ne-am interesat acum două săptămâni, a trimis o ofertă și n-am acceptat-o pe aia. Și acum, după ce am mâncat bătaie cu UTA, am acceptat oferta lui pur și simplu. Nu am făcut eu licitație.

El a vrut o sumă la semnătură și salariu, am acceptat-o pe aia, nu am făcut licitație. I-am zis: ‘Uite, accept oferta pe care mi-ai dat-o acum două săptămâni’. Aia e licitație? N-a cerut omul nimic în plus ca să zici că, dom’le, fac licitație cu Craiova. N-a făcut băiatul nicio licitație.

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La CFR s-a încercat cu Korenica. Că MLS-ul, că dă MLS-ul un milion, că dă Rotaru 800.000. Dă-i, tată, lui Rotaru! Asta e, punct. Am închis-o noi, am semnat deja. Băi tată, nu mă interesează. Nu fac licitație. Nu fac licitație și gata. Băi, proștii intră în licitație. Eu nu intru în licitație”, a spus Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Salariile lui Muhar și Korenica la FCSB

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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