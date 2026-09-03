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Foștii jucători de la CFR Cluj, Karlo Muhar (30 de ani) și Meriton Korenica (29 de ani), sunt noile achiziții ale formației FCSB. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a spus clar ce salarii vor avea aceștia la echipa sa.

Gigi Becali a dezvăluit salariile pe care le vor avea Muhar și Korenica

Patronul FCSB a anunțat că pe care și le-a propus, iar Denis Drăguș, Karlo Muhar și Meriton Korenica vor ajunge sub comanda lui Marius Baciu. Becali a precizat ce salarii vor primi nou veniții și unde va juca fiecare.

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”(n.r. – Korenica și Muhar cam ce salarii au, domnule Becali?) Eu cred că sunt vreo 20.000-25.000. Muhar a luat la semnătură și 20.000 pe lună, mi se pare. Și ăla (n.r. – Korenica) mi se pare că are 30.000.

Vom juca 4-3-3 sau 4-2-3-1, să vedem. O să-l întreb pe Dan Petrescu ce este mai bine Korenica: atacant în stânga sau inter. El spune că e atât de bun că poate juca și 6, dar nu am nevoie de 6 pentru că acolo îl am pe cel mai bun, pe Muhar. Și atunci se pune problema 4-3-3 sau 4-2-3-1, să joace Korenica atacant în stânga.

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(n.r. – Drăguș unde o să joace?) Eu ce l-am luat pe Drăguș și ce l-am văzut când mi-a plăcut de el și am zis că e cel mai bun jucător român din România. Eu l-am văzut ca atacant în stânga. Acum poate să joace și atacant central”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Cum a ajuns Muhar la FCSB

Rămas liber de contract după ce s-a despărțit de CFR Cluj, Karlo Muhar a fost , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Gigi Becali a mărturisit că nu a fost vorba despre vreo licitație pentru a-l atrage pe mijlocașul croat la FCSB.

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”(n.r. – Cum l-ați convins pe Muhar?) Eu nu l-am convins. Noi ne-am interesat acum două săptămâni, a trimis o ofertă și n-am acceptat-o pe aia. Și acum, după ce am mâncat bătaie cu UTA, am acceptat oferta lui pur și simplu. Nu am făcut eu licitație.

El a vrut o sumă la semnătură și salariu, am acceptat-o pe aia, nu am făcut licitație. I-am zis: ‘Uite, accept oferta pe care mi-ai dat-o acum două săptămâni’. Aia e licitație? N-a cerut omul nimic în plus ca să zici că, dom’le, fac licitație cu Craiova. N-a făcut băiatul nicio licitație.

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La CFR s-a încercat cu Korenica. Că MLS-ul, că dă MLS-ul un milion, că dă Rotaru 800.000. Dă-i, tată, lui Rotaru! Asta e, punct. Am închis-o noi, am semnat deja. Băi tată, nu mă interesează. Nu fac licitație. Nu fac licitație și gata. Băi, proștii intră în licitație. Eu nu intru în licitație”, a spus Becali, la FANATIK SUPERLIGA.