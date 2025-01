FCSB, şanse importante să prindă Top 8 în Europa League cu o remiză în faţa lui Manchester United! Toate calculele înaintea ultimei etape

FCSB are un parcurs european de excepţie. a dus campioana României la borna de 14 puncte, cu care ocupă locul 8 în clasamentul din faza principală a competiţiei.

FCSB, şanse importante să prindă Top 8 în Europa League cu o remiză în faţa lui Manchester United!

Roş-albaştrii încheie această fază cu un meci de gală, joi, pe 30 ianuarie. Pe Arena Naţională vine Manchester United, într-un duel care se va disputa de la ora 22:00 cu casa închisă. Iar duelul are o miză importantă pentru Charalambous şi compania.

FCSB are nevoie de un rezultat pozitiv cu Manchester United pentru a spera la un loc în top 8, care asigură prezenţa directă în optimile de finală, în condiţiile în care locurile 9-24 vor juca un play-off de calificare.

Matematic, FCSB va fi 100% în top 8 cu o victorie în faţa lui Manchester United. Evident, englezii pornesc din postură de mari favoriţi, astfel că şi un rezultat de egalitate ar putea păstra FCSB în top.

FCSB, şanse de 41% de calificare în Top 8 cu un egal!

Mai exact, conform Football Meets Data, şansele FCSB-ului de a se califica direct în optimi cu 15 puncte (o remiză cu Manchester United) este de 41%. Totul depinde şi de rezultatele din celelalte dueluri.

De exemplu, Lyon are 98% şanse să prindă top 8 cu 15 puncte. Diferenţa foarte mare de procentaje este făcută de golaveraj. FCSB are doar +3 şi “suferă” din cauza înfrângerii cu 0-4 în faţa lui Rangers, meci “sacrificat” de campionii României. Lyon are +8, la acelaşi număr de puncte.

Golaverajul primul criteriu de departajare în Europa League

Cifrele arată că sunt şanse de 70% ca echipele cu 15 puncte să se claseze în Top 8. FCSB are şanse mai mici la acelaşi număr de puncte din cauza faptului că are cel mai slab golaveraj dintre echipele care au acelaşi număr de puncte: +3.

În schimb, echipele cu 16, respectiv 17 puncte, au asigurată prezenţa în optimile de finală din Europa League. FCSB are şanse minime de calificare în cazul în care rămâne cu 14 puncte, mai ales că are de suferit şi din cauza golaverajului, .

Criteriile de departajare din Europa League în cazul în care două echipe sunt la egalitate de puncte:

golaverajul din faza ligii

numărul mare de goluri marcate în faza ligii

numărul mai mare de goluri marcate în deplasare în faza ligii

numărul de victorii din faza ligii

numărul de victorii în deplasare din faza ligii

numărul de puncte obţinut în mod colectiv de cele opt adversare ale echipei

golaverajul mai mare obţinut în mod colectiv de celelalte adversare

numărul mai mare de goluri marcate în mod colectiv de celelalte adversare

punctajul disciplinar mai mic obţinut de jucători şi staff (se acordă un punct pentru cartonaşul galben încasat şi trei puncte pentru cartonaşul roşu, la fel ca şi pentru cumulul de cartonaşe galbene)

coeficientul UEFA superior al clubului

Clasamentul din Europa League, cu o etapă înainte de final

Programul ultimei etape (toate meciurile se joacă de la 22:00)

Ajax – Galatasaray

Roma – Frankfurt

Bilbao – Plzen

Dinamo Kiev – RFS

Midtjylland – Fenerbahce

Twente – Beșiktaș

Ferencvaros – AZ Alkmaar

FCSB – Manchester United

Maccabi Tel Aviv – FC Porto

Nice – Bodo/Glimt

Olympiacos – Qarabag

Lyon – Ludogoreţ

Rangers – Royal Union

Real Sociedad – PAOK

Anderlecht – Hoffenheim

Braga – Lazio

Slavia Praga – Malmo

Tottenham – Elfsborg