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„Du-te în China!” Vali Crețu, conflict exploziv cu Garita la antrenamentul FCSB. Gigi Becali a povestit totul: ”Dacă îi dădea o palmă, îl făcea una cu pământul”

Lui Vali Crețu (37 de ani) i-a fost reziliat contractul cu FCSB. Gigi Becali (68 de ani) a povestit că totul a plecat de la un conflict cu Arnold Garita (31 de ani).
Traian Terzian
30.08.2026 | 14:19
Dute in China Vali Cretu conflict exploziv cu Garita la antrenamentul FCSB Gigi Becali a povestit totul Daca ii dadea o palma il facea una cu pamantul
EXCLUSIV FANATIK
Conflictul cu Arnold Garita (31 de ani) i-a fost fatal lui Vali Crețu (37 de ani). Sursă foto: colaj Fanatik
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Vali Crețu, care își pierduse locul de titular după schimbarea sistemului de joc, nu mai este jucătorul FCSB. Fundașul dreapta a intrat în conflict cu Arnold Garita în timpul unui antrenament, iar Gigi Becali l-a dat afară.

Vali Crețu, dat afară de la FCSB după un conflict cu Garita

Intrat prin telefon la cea mai recentă ediție a FANATIK SUPERLIGA, patronul ”roș-albaștrilor” a povestit ce s-a întâmplat la ședința de pregătire între cei doi jucători și a precizat că Vali Crețu nu este la prima abatere.

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”De ce crezi că i-am făcut contractul numai pe jumătate de an? I-am zis: ‘Pentru că tu vociferezi’. ‘Nu, nea Gigi că sunt cuminte’. ‘Tu faci numai cutare și la antrenamente înjuri, dregi, țipi, urli’. Și s-a luat de străini.

Păi ăia vin și ei să mănânce o pâine într-o țară străină, din Africa de unde vin. Vine și el în țară străină săracul să ia pentru familia lui o pâine. Și vii tu Crețule, mare fotbalist te dai tu și ești și vreun mare puternic. Dacă îi dădea o palmă Garita îl făcea una cu pământul”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Crețu i s-a plâns patronului de MM Stoica

După conflictul avut cu Arnold Garita, fundașul dreapta a fost scos din antrenament și pus să se pregătească separat, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Apoi, Crețu l-a sunat pe Gigi Becali să se plângă că Mihai Stoica are ceva cu el.

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”S-a dat la Garita: ‘Cutare, du-te în China’. S-a uitat ăla la el ca elefantul la purice. A zis: ‘Băi purice, dacă îți dau o labă…’. După aia m-a sunat el pe mine că ‘gata nea Gigi, la revedere’. Aici nu este scandal la echipa asta că prea multe s-au întâmplat.

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‘Că, domne, MM așa, MM așa’ și am zis că cine ascultă de MM stă la echipă, cine nu ascultă de MM nu stă. MM e pus de împărat acolo. El este stăpân că l-a pus împăratul Becali să slujească acolo. El stăpânește. Cine nu ascultă, la revedere.

M-a și sunat să-mi spună că nu știu ce are MM cu el. ‘Bine, mă, dacă are MM ceva cu tine, el stăpânește acolo, pe el l-am pus, înseamnă că nu ai ce să stai dacă nu agreează MM’. La revedere și gata”, a spus Becali.

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La scurt timp după ce a fost dat afară, FANATIK a aflat în exclusivitate că veteranul Vali Crețu a ajuns la o înțelegere cu nou promovata FC Voluntari. Fundașul dreapta va primi un salariu lunar de 7.000 de euro, identic cu cel avut la FCSB.

Florin Tănase pleacă în Cipru

În ceea ce privește situația căpitanului Florin Tănase, patronul FCSB a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că acesta i-a transmis că are o ofertă din Cipru căreia ar dori să-i dea curs. Iar Gigi Becali l-a încurajat să plece.

”Iar Tănase a zis că are o echipă din Cipru, că așa e convenția. Dacă așa e convenția, du-te tată dacă ai. Și în contract e convenția că poate pleca oricând. I-am zis: ‘Dacă ai echipă din Cipru, du-te tată. Ce rost are să te mai țin eu să joci cu Clujul. Ce n-am cu cine să joc? Du-te tată’. Diseară cu UTA o să vedem ce poate Garita”, a afirmat Becali.

Din informațiile obținute de FANATIK, Tănase este dorit de Omonia Nicosia, campioana Ciprului, care este calificată în grupa de Europa League.

Crețu, dat afară de la FCSB din cauza unui conflict cu Garita

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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