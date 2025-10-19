Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

FCSB schimbă total strategia pentru jocul cu Bologna din Europa League. Anunț clar al lui MM Stoica

MM Stoica, oficialul celor de la FCSB a vorbit despre meciul pe care echipa bucureșteană o să-l joace împotriva celor de la Bologna, în Europa League, și a anunțat o schimbare de strategie pentru campioana României.
Mihai Alecu
19.10.2025 | 14:18
FCSB schimba total strategia pentru jocul cu Bologna din Europa League Anunt clar al lui MM Stoica
EXCLUSIV FANATIK
Ce spune Mihai Stoica înainte de meciul dintre FCSB și Bologna

Trupa condusă de Mihai Pintilii și Elias Charalambous a preferat ca meciul contra celor de la Young Boys, din runda trecută de Europa League, să fie abordat cu mai mulți fotbaliști care au prins minute puține în actualul sezon.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica anunță că FCSB bagă titularii cu Bologna

Totuși, pentru partida cu Bologna, cei de la FCSB urmează să aibă o altă strategie. Concret, campioana României va alinia cel mai bun 11 posibil, anunță Mihai Stoica. Acesta dezvăluie că strategia de la partida cu Young Boys a fost în contextul în care urma partida din SuperLiga, cu Universitatea Craiova, iar pentru FCSB era foarte important să nu se mărească distanța față de trupa condusă de Mirel Rădoi.

„E o echipă extrem e puternică, foarte greu de bătut. Victoria ar fi aur. Eu, anul trecut, cu excepția lui Manchester United și a lui Lyon, nu am întâlnit nici o echipă de valoarea lor. Jucam indiscutabil, sută la sută, cu titularii. Singurul meci care a fost gândit diferit a fost cel cu Young Boys pentru că urma partida cu Craiova.

ADVERTISEMENT

Îmi pare foarte bine că am căzut cu ei pentru că vedem și noi cine suntem. Da, garantat o să fim cu titularii, pentru că după jucăm cu UTA acasă. Vedem cine suntem în acest duel. Ar fi ceva uriaș o victorie, da. Românii vin în principal pentru adversari, în Europa. Noi nu putem să schimbăm optica”, a spus Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.

FCSB a pierdut meciul cu Metaloglobus, 1-2, din SuperLiga, și va juca împotriva celor de la Bologna joi, de la ora 19:45, în cadrul etapei cu numărul 3 din grupa de UEFA Europa League.

ADVERTISEMENT
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Digi24.ro
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”

Omul de la Bologna pe care Mihai Stoica este nerăbdător să-l cunoască

Mihai Stoica a dezvăluit că își dorește să-l întâlnească și să stea de vorbă cu omologul de la Bologna, Giovanni Sartori, cel care este director sportiv al formației italiene și în trecut a pus umărul la clădirea echipei de la Atalanta, care s-a bătut în ultimii ani la podium în peninsulă.

ADVERTISEMENT
Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții...
Digisport.ro
Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții în România: un ”gigant” de 2.100.000.000 de lei

‘Eu am și o chestie personală. Eu consider că cei mai buni directori sportivi din Italia, în ultimii ani, sunt Marotta, care este la Inter, și Sartori, care a inventat Chievo, marea echipă a lui Atalanta din ultimii ani. A mers la Bologna și uite că au ajuns și în Champions League. Pentru mine e un exemplu, mi-aș dori foarte mult să-l cunosc, să mai aflu una, alta. Omul e foarte bun”, a mai declarat oficialul de la FCSB.

Programul FCSB în Europa League

Pentru FCSB, după meciul cu Bologna, urmează alte 5 partide în grupa principală de Europa League. Până acum, campioana României a izbutit o victorie, 1-0, în deplasare, cu Go Ahead Eagles, în Olanda, și a pierdut acasă, 0-2, confruntarea cu Young Boys.

ADVERTISEMENT
  • vs Basel (deplasare)
  • vs Steaua Roșie (deplasare)
  • vs Feyenoord (acasă)
  • vs Dinamo Zagreb (deplasare)
  • vs Fenerbahce (acasă)

Anunțul lui MM Stoica înainte de FCSB - Bologna

Probleme pentru tricolorul lui Mircea Lucescu la echipa de club! Anunț incredibil al...
Fanatik
Probleme pentru tricolorul lui Mircea Lucescu la echipa de club! Anunț incredibil al antrenorului
Radu Constantea, anunț despre antrenorul care vine în locul lui Ovidiu Sabău: „Este...
Fanatik
Radu Constantea, anunț despre antrenorul care vine în locul lui Ovidiu Sabău: „Este și Mutu pe lista noastră”. Când va fi anunțat. Exclusiv
A uitat cum să câștige, dar poate urca pe loc de play-off în...
Fanatik
A uitat cum să câștige, dar poate urca pe loc de play-off în SuperLiga! Cine profită de înfrângerea FCSB-ului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A numit cel mai bun jucător străin din SuperLigă: 'E senzațional! Aleargă, protejează,...
iamsport.ro
A numit cel mai bun jucător străin din SuperLigă: 'E senzațional! Aleargă, protejează, se luptă pentru fiecare minge'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!