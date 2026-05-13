FCSB, schimbări importante în primul 11 înaintea barajului cu FC Botoșani: „Va fi altceva!”

FCSB se află în fața unui moment extrem de important în acest final de sezon. Bucureștenii vor înfrunta FC Botoșani în primul baraj de Conference League, meci pe care vor să îl câștige pentru a ajunge să dispute barajul final. Mihai Stoica a anunțat schimbările care vor avea loc în echipa de start a „roș-albaștrilor” pentru partida contra formației moldave.

. Chiar dacă echipa lui a obținut doar un punct, Mihai Stoica nu s-a arătat deranjat de prestația „roș-albaștrilor”. Totuși, MM consideră că echipa sa va arăta total diferit contra lui FC Botoșani, și din punct de vedere al atitudinii, dar și din punct de vedere al formulei de start. „Va fi altceva la meciul cu Botoșani, de asta sunt convins, dar nu mi s-a părut nici prima parte a meciului ăstuia (n.r. – cu Unirea Slobozia) ca am avea mari probleme. N-am niciun fel de problemă. E adevărat, e complicat când joci fără Bîrligea, că el e practic omul de gol. Dar o să fie alții la baraj. Mai avem oameni de gol. Olaru, Tănase, Cisotti, Miculescu.

Problema cu Thiam e că acum unde să joace? Pentru că trebuie să joci cu jucător sub vârstă în unul dintre cei 10 jucători de câmp, dacă nu va putea să apere Matei Popa. Și atunci complică puțin treaba. Doar că uite, spre exemplu, unul dintre cele mai grele meciuri din sezonul ăsta, sezonul regulat, am jucat cu Craiova acasă, când noi nu eram în mare formă. I-am bătut pe Craiova 1-0 gol din penalty, scos în urma unui fault provocat de Stoian. Deci orice se poate întâmpla! Va fi altceva în baraj. Doar că toată lumea vorbește de de barajul cu Dinamo. Eu vorbesc încă vorbesc de barajul cu Botoșani”, a spus inițial Mihai Stoica.

Cum va aborda FCSB ultimul meci din campionat cu Hermannstadt. „Dacă ia galben nu mai joacă cu Botoșani!”

După ce Mihai Stoica a spus cum va aborda FCSB ultimul meci al acestui sezon din play-out-ul SuperLigii, care înseamnă o deplasare la Sibiu contra lui Hermannstadt, luni, 18 mai, de la 20:30. „Mai avem meciul de la Sibiu, unde probabil că vor fi folosiți și jucători care au evoluat mai puțin.

Nimeni nu riscă să se întâmple ceva înainte de meciul de baraj. Radunovic, de exemplu, are trei cartonașe galbene. Dacă ar lua galben de la Sibiu n-ar juca cu Botoșani. Dacă nu ia nu joacă la Sibiu, poate să ia galben cu Botoșani că, dacă mergem mai departe, joacă cu Dinamo”, a mai spus Mihai Stoica la MM la FANATIK.

37 de puncte are FCSB după 8 etape din play-out

4-2-2 este bilanțul bucureștenilor în play-out (victorii, remize, înfrângeri)