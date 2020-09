FCSB, scor de… zar maxim la table în Europa League! Halucinantul 6-6 este unic în istoria echipei. Precedentele când a mai luat multe goluri. Video

FCSB a învins dramatic nu numai de Backa Topola în turul 2 din Europa League, dar și coronavirusul care a decimat echipa. Cei 9 jucători și 9 oficiali infectați și absenți la meci au contat enorm în economia meciului, care altfel ar fi fost la discreția echipei lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Evoluția scorului a fost halucinantă, suspansul a atins cote paroxistice, nu există un precedent în istoria Stelei/FCSB cu 6 goluri primite într-un meci internațional, 4 dintre ele în superioritate numerică, 2 chiar cu doi oameni în plus pe teren! Lipsa de experiență a tinerilor jucători folosiți s-a simțit din primul și până în ultimul minut de joc, dar loteria loviturilor de departajare le-a fost favorabilă.

N-au fost mari surprize în acest al doilea tur preliminar din Europa League, dar au fost meciuri și, implicit, scoruri mult mai strânse decât prevedea „calculul hârtiei”. Așa cum poate fi considerat și rezultatul dintre FCSB și Backa Topola în condițiile știute, cu o echipă românească al cărei principal adversar a fost, o mai spunem odată, coronavirusul SARS-CoV-2.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FCSB, scor de… zar maxim la table în Europa League! Halucinantul 6-6 este unic în istoria echipei. Precedentele când a mai luat multe goluri

Este clar pentru toată lumea că FCSB nu ar fi avut nicio problemă cu Backa Topola dacă ar fi putut alinia titularii de bază. Așa, însă, cu improvizații și, mai ales, cu un portar fără niciun pic de experiență și apăsat de emoțiile debutului și de responsabilitatea din… mănușile sale, FCSB s-a chinuit amarnic, chiar și în superioritate numerică, să treacă de o echipă modestă.

Echipa lui Gigi Becali, sub numele clasic, Steaua, sau sub cel forțat de talpa(n) unei cizme de răcan, FCSB, a mai „reușit” rezultate negative neașteptate cu adversari modești, cotați sub valoarea ei, dar s-a calificat mereu în final. Ceea ce, iată, s-a întâmplat și cu Backa Topola…

ADVERTISEMENT

Iată, pe scurt, o listă a rușinilor pățite de „roș-albaștri” cu echipe „no name”.

28 august 2003 / Cupa UEFA, turul 2 preliminar : 0-0 cu Neman Grodno (Belarus), în Ghencea, după 1-1 în deplasare, cu egalare în minutul 89.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

26 august 2004 / Cupa UEFA, turul 2 preliminar: 1-2 cu FK Zeleznik (Serbia), în Ghencea, după 4-2 la Belgrad. Gol Nicolae Dică în minutul 79, când scorul era 0-2.

20 octombrie 2011 / Europa League, grupe: 0-5 cu Maccabi Haifa, în Israel, etapa 3, după două penalty-uri (unul ratat!) pentru Maccabi și două eliminări pentru Steaua (Bicfalvi 37 şi Iliev 64). La finalul grupei, Steaua se califica în primăvară de pe locul 2, Maccabi, clasată a treia, nu…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

2 august 2012 / Europa League, turul 3 preliminar: 0-1 cu Spartak Trnava (Slolvacia), pe „Arena Națională”, gol marcat în minutul 5 la o gafă a lui Tătărușanu. În retur Steaua s-a impus clar, cu 3-0 (Rocha 8, Rusescu 77, Nikolic 84) și s-a calificat în play-off.

22 iulie 2015 / Liga Campionilor, turul 2 preliminar: 2-3 cu AS Trencin (Slovacia), pe „Arena Națională” (Muniru 56, Tade 60 penalty / Wesley 13 și 84, Bero 20). În minutul 89 slovacii au avut o ocazie rarisimă de a face 4-2, dar portarul Cojocaru a avut o intervenție uluitoare… În tur FCSB câștigase cu 2-0.

ADVERTISEMENT

7 decembrie 2017 / Europa League, grupe: 1-2 cu FC Lugano (Elveția), pe „Arena Națională”, în ultima etapă a grupelor. FCSB avea nevoie de victorie pentru a termina pe locul 1… Elvețienii n-aveau nevoie de nimic, fiind deja eliminați. În minutul 32 era 0-2, a marcat pentru 1-2 Gnohere în minutul 60.

1 august 2019 / Europa League, turul 2 preliminar: 2-3 cu Alashkert Erevan (Armenia), pe stadionul „Marin Anastasovici” din Giurgiu. După 3-0 la Erevan, la Giurgiu scorul era 1-3 la pauză (Tănase 10 penalty / Marmentini 23, 28 penalty cu eliminare Bălașa, Galvao 44). Florinel Coman a făcut 2-3 în minutul 59, Marmentini a fost și el eliminat în minutul 63 și FCSB s-a chinuit să „păstreze” rezultatul până la final…

ADVERTISEMENT

Rezultate „grele” și cu „grei”…

FCSB a înregistrat rezultate greu de digerat și cu echipe valoroase, în fața cărora surpriza era să… câștige! A „respectat”, însă, calculele hârtiei, cum se spune, însă măcar scorul putea să-l mai limiteze… Au luat goluri cu „manita”, la fel ca și cu Backa Topola, dar orice altă comparație nu poate decât să stârnească râsul…

27 august 1997 / Liga Campionilor, turul 2 preliminar: 0-5 cu PSG, pe „Parc des Princes”, Paris. După ce în prima manșă, Steaua câștigase pe teren cu 3-2 și la „masa verde” cu 3-0. S-au făcut o mulțime de speculații despre un posibil blat, gura lumii slobodă, așa că… liber la comentarii în continuare!

22 noiembrie 2012 / Europa League, grupe: 1-5 cu VfB Stuttgart, pe „Arena Națională”, în etapa 5. Nemții au deschis scorul în minutul 5, în minutul 55 era 5-0, Mihai Costea a marcat „golul de onoare” (?) în minutul 88… Avea să fie singura înfrângere din grupă și Steaua se califica în primăvară de pe primul loc!

1 octombrie 2013 / Liga Campionilor, grupe: 0-4 cu Chelsea, pe „Arena Națională”, etapa 2. Steaua termina grupa pe ultimul loc, fără nicio victorie, cu doar 3 egaluri…

16 august 2016 / Liga Campionilor, play-off: 0-5 cu Manchester City, pe „Arena Națională”, meciul tur. Meciul a rămas în istorie prin farsa reușită de suporterii dinamoviști, cu celebra coregrafie „Doar Dinamo București” realizată, fără să știe, de suporterii steliști de la tribuna a doua la începutul meciului. În rest, partida n-a avut istoric…

23 august 2017 / Liga Campionilor, play-off: 1-5 cu Sporting Lisabona, pe „Arena Națională”, după ce în prima manșă FCSB reușise un egal „alb” pe „José Alvalade” din capitala Portigaliei. A fost 1-1 la pauză (Junior Morais egalase în minutul 20 după 0-1 în minutul 13), dar în a doua repriză portarul Niță a ratat o intervenție în minutul 61, s-a făcut 1-2, în numai 4 minute era 1-3 și a urmat dezastrul…

Reversul medaliei, cifrele pozitive ale Stelei/FCSB după 1989