FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!”

ADVERTISEMENT

FCSB nu scapă deloc de probleme. Pe lângă situația ingrată din clasament, campioana en-titre se mai și antrenează în condiții grele. Ninsoarea care s-a așternut peste București i-a dat peste cap planurile înaintea meciului cu Metaloglobus.

FCSB, antrenament pe sintetic pentru meciul cu Metaloglobus

FCSB și-a propus să câștige toate cele trei meciuri rămase din sezonul regulat, în speranța că va prinde in extremis play-off-ul. Prima „finală” este cea cu Metaloglobus, programată luni, 23 februarie, de la ora 20:00. Deși partida va avea loc pe Arena Națională, , roș-albaștrii sunt nevoiți să se antreneze pe sintetic.

ADVERTISEMENT

Vremea rea din București și ninsorile nu îi dau voie campioanei să se pregătească în condiții optime. Mihai Stoica a dezvăluit însă că terenul artificial de la baza FCSB-ului este mult mai bun decât cel

„Ne antrenăm pe sintetic și vom juca pe Arenă. Chiar nu te poți pune cu vremea. Noi avem un sintetic de ultimă generație. Mult mai bun decât ăla de la Bodo, unde Inter a suferit și ne antrenăm aici. Doar că e foarte mare diferență între sintetic și teren cu iarbă.

ADVERTISEMENT

Foarte mare diferență din toate punctele de vedere. D-aia sunt și multe accidentări în perioada asta. Sunt multe echipe care se antrenează pe sintetic și joacă pe iarnă. Dar nu avem ce să facem”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ofri Arad, șocat de iarna din România

Unul dintre punctele de atracție de la FCSB – Metaloglobus va fi debutul lui Ofri Arad în tricoul roș-albastru. Mijlocașul central va bifa primele sale minute, după ce a fost adus în urmă cu o lună la campioana României, liber de contract după despărțirea de Kairat Almaty.

e anunțat titular în meciul cu Metaloglobus. Până atunci, israelianul a luat contact cu iarna grea din București.

ADVERTISEMENT