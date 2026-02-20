FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!”

FCSB nu scapă deloc de probleme. Pe lângă situația ingrată din clasament, campioana en-titre se mai și antrenează în condiții grele. Ninsoarea care s-a așternut peste București i-a dat peste cap planurile înaintea meciului cu Metaloglobus.
FCSB și-a propus să câștige toate cele trei meciuri rămase din sezonul regulat, în speranța că va prinde in extremis play-off-ul. Prima „finală” este cea cu Metaloglobus, programată luni, 23 februarie, de la ora 20:00. Deși partida va avea loc pe Arena Națională, acolo unde gazonul se prezintă în condiții bune, roș-albaștrii sunt nevoiți să se antreneze pe sintetic.
Vremea rea din București și ninsorile nu îi dau voie campioanei să se pregătească în condiții optime. Mihai Stoica a dezvăluit însă că terenul artificial de la baza FCSB-ului este mult mai bun decât cel pe care s-a jucat Bodo/Glimt – Inter 3-1, în Liga Campionilor.
„Ne antrenăm pe sintetic și vom juca pe Arenă. Chiar nu te poți pune cu vremea. Noi avem un sintetic de ultimă generație. Mult mai bun decât ăla de la Bodo, unde Inter a suferit și ne antrenăm aici. Doar că e foarte mare diferență între sintetic și teren cu iarbă.
Foarte mare diferență din toate punctele de vedere. D-aia sunt și multe accidentări în perioada asta. Sunt multe echipe care se antrenează pe sintetic și joacă pe iarnă. Dar nu avem ce să facem”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
Unul dintre punctele de atracție de la FCSB – Metaloglobus va fi debutul lui Ofri Arad în tricoul roș-albastru. Mijlocașul central va bifa primele sale minute, după ce a fost adus în urmă cu o lună la campioana României, liber de contract după despărțirea de Kairat Almaty.
Arad, despre care s-a spus că „e două clase peste Șut” e anunțat titular în meciul cu Metaloglobus. Până atunci, israelianul a luat contact cu iarna grea din București. Miercuri, fotbalistul FCSB-ului și-a găsit mașina îngropată în zăpadă.