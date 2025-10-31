Sport

FCSB se întărește din SuperLiga! Mihai Stoica: “Zilele astea va semna, are niște mici probleme de rezolvat!”

FCSB dă lovitura chiar din campionatul României. Mutarea pusă la cale de campioana en-titre. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Mihai Dragomir
31.10.2025 | 15:52
FCSB se intareste din SuperLiga Mihai Stoica Zilele astea va semna are niste mici probleme de rezolvat
Mihai Stoica a spus ce lovitură din SuperLiga pregătește FCSB zilele acestea.
FCSB a început procesul de întărire chiar înaintea pauzei de iarnă. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre mutarea neașteptată pusă la cale de echipa bucureșteană. Pe ce post aduce om campioana en-titre din România de fapt.

FCSB semnează din SuperLiga. Mutarea dezvăluită de Mihai Stoica

FCSB nu mai pierde timpul după startul de sezon modest. Campioana are multe puncte de recuperat în campionat, iar meciurile din Europa League sunt împotriva unor adversari de calibru.

Mihai Stoica, cel care a fost în Portugalia și i-a găsit deja lui Gigi Becali un fotbalist valoros, a dezvăluit cea mai nouă mutare pusă la cale de bucureșteni. „Roș-albaștri” se întăresc chiar din campionatul României, pe un post surprinzător.

„Suntem foarte aproape să semnăm un director sportiv zilele astea. Și când Lucian Filip va reuși să umble, pentru că vine după o operație la genunchi, poate va merge și el (n.r. – să vizioneze jucători în străinătate), ne ducem bine în direcția asta. Deocamdată nu pot spune cine este, pentru că trebuie să își rezolve el problemele, dar vreau neapărat să aducem un director sportiv. Este român, da.

Gigi are încredere în alegerile pe care le fac. Eu, pentru a aduce un om care să fie implicat la modul să capete credit din partea noastră pentru evaluarea unui jucător… Trebuie să fiu înainte de toate sigur de modul în care vede fotbalul, să știu exact cum gândește, să aibă pasiunea asta indiscutabilă. Sunt foarte mulți pasionați care nu prea pricep și ceea ce este cel mai important, să fie un om în care să am încredere cum am încredere în mine însumi, pentru că aici se învârt bani mulți și este foarte ușor ca cineva să fie tentat.

Primul pe listă, primul nume de pe listă, îndeplinește toate criteriile. Plus că, bineînțeles, ca director sportiv, dacă discutăm de jucători veniți din afara granițelor țării, trebuie să aibă și conexiuni, trebuie să fie totuși cineva. Dar în scurt timp sper să se rezolve. Dacă nu se rezolvă, ne orientăm la numărul 2 de pe listă. Este fost fotbalist!”, a spus Mihai Stoica inițial.

De ce semnează FCSB din campionatul României, de fapt

Mihai Stoica a explicat ulterior și motivul pentru care FCSB recurge în premieră la acest gest, întrucât în ultimii anii el a fost cel care a îndeplinit mai multe roluri la clubul bucureștean.

„Gigi a vrut să aducă jucători români, s-a axat pe jucători români și drept dovadă, noi jucăm cu 8-9 jucători români în primul 11. Sau a vrut Gigi jucători străini, dar pe care să-i știe el din campionatul intern, cum a fost cazul lui Dawa, cum a fost cazul lui Edjouma, cum a fost cazul lui Baba Alhassan, Graovac chiar.

Jucători care au evoluat și care au dat randament la alte echipe în campionatul intern și care i-au plăcut lui Gigi pentru că oricum eu voi pregăti mai multe variante și Gigi va fi cel care va alege ce jucător vrea!”, a mai spus Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.

FCSB se întărește din SuperLiga

