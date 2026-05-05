Sport

FCSB pleacă de pe Arena Națională. Unde joaca barajul de Conference League și meciul cu Slobozia

FCSB, lovită înaintea barajului pentru Conference League. Roș-albaștrii nu pot juca pe Arena Națională. Anunțul făcut de MM Stoica despre cel mai mare stadion al țării.
Alex Bodnariu
05.05.2026 | 20:35
FCSB pleaca de pe Arena Nationala Unde joaca barajul de Conference League si meciul cu Slobozia
EXCLUSIV FANATIK
Când ar putea reveni, de fapt, FCSB pe Arena Națională. Veste proastă dată de MM Stoica
ADVERTISEMENT

FCSB luptă în acest final de sezon pentru calificarea în preliminariile Conference League. Campioana ultimelor ediții va da piept, cel mai probabil, cu FC Botoșani în semifinala barajului, iar apoi își va măsura forțele cu o echipă din play-off. Roș-albaștrii au însă un dezavantaj major: nu își pot juca meciurile pe cel mai mare stadion al țării, Arena Națională.

Unde va juca FCSB barajul pentru cupele europene

Ultimul meci jucat în acest sezon pe Arena Națională a fost derby-ul din play-off dintre Dinamo și Rapid. Stadionul din București va fi blocat de mai multe evenimente culturale, iar echipele care obișnuiau să își desfășoare partidele acolo trebuie să își caute o nouă casă.

ADVERTISEMENT

Echipa poate cea mai afectată este FCSB. Din cauza concertelor celor de la Metallica și Iron Maiden, campioana României nu va putea juca barajul pe Arena Națională. Mai mult, în cazul în care ar prinde un loc în cupele europene, roș-albaștrii vor trebui să își caute stadion și pentru acele partide.

Când ar putea reveni, de fapt, FCSB pe Arena Națională. Veste proastă dată de MM Stoica

Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, a precizat că duelul cu Unirea Slobozia din play-out, dar și meciul din semifinala barajului, vor fi jucate pe stadionul Ghencea. Oficialul campioanei României a precizat că nu vom mai vedea fotbal pe Arena Națională până în luna septembrie.

ADVERTISEMENT
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Digi24.ro
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan

„Jucăm pe Ghencea barajul dacă terminăm pe primul loc în play-out. Și meciul cu Unirea Slobozia tot în Ghencea îl vom juca. E o formație foarte bună Metallica, dar nu poți… Asta se va întâmpla până în septembrie, o să vedeți. Toată lumea spune că în august se va putea juca, eu sunt sigur că până în august nu se va juca fotbal pe Arena Națională”, a declarat managerul celor de la FCSB în emisiunea MM la FANATIK.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri:
Digisport.ro
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
CFR Cluj se mută în Giulești după plecarea lui Pancu! Cei 4 jucători...
Fanatik
CFR Cluj se mută în Giulești după plecarea lui Pancu! Cei 4 jucători pe care îi vrea la Rapid!
Liga 2, live video etapa 8 din play-off. FC Bihor – Chindia Târgoviște...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 8 din play-off. FC Bihor – Chindia Târgoviște 3-1. Cum arată clasamentul
Acord total! Cristi Chivu, transfer fabulos de la FC Liverpool după ce a...
Fanatik
Acord total! Cristi Chivu, transfer fabulos de la FC Liverpool după ce a făcut-o campioană pe Inter Milano
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
'Ce ar putea spune o arbitră de minifotbal atât în timpul meciului, cât...
iamsport.ro
'Ce ar putea spune o arbitră de minifotbal atât în timpul meciului, cât și în pat?'. Derapaj sexist al SuperLigii București
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!