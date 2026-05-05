FCSB pleacă de pe Arena Națională. Unde joaca barajul de Conference League și meciul cu Slobozia

FCSB luptă în acest final de sezon pentru calificarea în preliminariile Conference League. Campioana ultimelor ediții va da piept, cel mai probabil, cu FC Botoșani în semifinala barajului, iar apoi își va măsura forțele cu o echipă din play-off. Roș-albaștrii au însă un dezavantaj major: nu își pot juca meciurile pe cel mai mare stadion al țării, Arena Națională.

Unde va juca FCSB barajul pentru cupele europene

Stadionul din București va fi blocat de mai multe evenimente culturale, iar echipele care obișnuiau să își desfășoare partidele acolo trebuie să își caute o nouă casă.

Echipa poate cea mai afectată este FCSB. Din cauza concertelor celor de la Metallica și Iron Maiden, campioana României nu va putea juca barajul pe Arena Națională. Mai mult, în cazul în care ar prinde un loc în cupele europene, roș-albaștrii vor trebui să își caute stadion și pentru acele partide.

Când ar putea reveni, de fapt, FCSB pe Arena Națională. Veste proastă dată de MM Stoica

a precizat că duelul cu Unirea Slobozia din play-out, dar și meciul din semifinala barajului, vor fi jucate pe stadionul Ghencea. Oficialul campioanei României a precizat că nu vom mai vedea fotbal pe Arena Națională până în luna septembrie.

„Jucăm pe Ghencea barajul dacă terminăm pe primul loc în play-out. Și meciul cu Unirea Slobozia tot în Ghencea îl vom juca. E o formație foarte bună Metallica, dar nu poți… Asta se va întâmpla până în septembrie, o să vedeți. Toată lumea spune că în august se va putea juca, eu sunt sigur că până în august nu se va juca fotbal pe Arena Națională”, a declarat managerul celor de la FCSB în emisiunea MM la FANATIK.