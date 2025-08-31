Sport

FCSB se simte ca „acasă” în Gruia! Fanii campioanei domină galeria lui CFR Cluj. Video

FCSB s-a simțit ca „acasă” în derby-ul din Gruia cu CFR Cluj. Deși campioana României a fost oaspete, fanii ei au fost într-un număr mult mai mare
Alex Bodnariu, Cristian Măciucă
31.08.2025 | 22:28
FCSB se simte ca acasa in Gruia Fanii campioanei domina galeria lui CFR Cluj Video
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
3 poze
Vezi galeria
FCSB se simte ca „acasă” în Gruia! Fanii campioanei domină galeria lui CFR Cluj. FOTO: Fanatik

FCSB s-a simțit, din nou, ca „acasă” în Gruia. Campioana en-titre a fost susținută masiv la derby-ul cu CFR Cluj, disptat chiar pe terenul ardelenilor.

ADVERTISEMENT

FCSB, ca „acasă” în Gruia! Fanii roș-albaștri au dominat galeria lui CFR Cluj

La derby-ul cu CFR Cluj, disputat pe arena „Dr. Constantin Rădulescu”, FCSB a fost însoțită ca de obicei de Peluza Nord. Ultrașii roș-albaștrilor nu au fost însă singurii susținători ai campioanei en-titre. O zonă importantă de la tribuna a 2-a a stadionului a fost populată de suporteri ai trupei antrenate de Elias Charalambous.

Ba, mai mult, susținătorii FCSB-ului au fost mult mai gălăgioși decât spectatorii care au venit să o încurajeze pe CFR Cluj. Printre fanii roș-albaștrilor s-au numărat foarte mulți copii, care au venit cu mesaje pentru campionii României. Puștii le-au transmis lui Olaru, Lixandru sau Toma că își doresc un tricou de la ei sau măcar o fotografie.

ADVERTISEMENT
mesaj fan
Un mic fan al campioanei, mesaj pentru vedetele de la FCSB. FOTO: Fanatik

FCSB, invincibilă în Gruia până la derby-ul din etapa cu numărul 8

În ultimii ani, stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” a fost cu noroc pentru FCSB. Până la partida din etapa a 8-a a SuperLigii, sezonul 2025-2026, roș-albaștrii aveau o serie de 7 meciuri fără înfrângere pe terenul lui CFR Cluj.

Ultimul eșec al campioanei en-titre în Gruia datează din sezonul 2021-2022, mai exact din etapa a 7-a, într-un derby disputat pe 29 august 2021. Atunci, pe banca roș-albaștrilor se afla Edi Iordănescu, dar CFR Cluj a reușit să se impună fără drept de apel, scor 4-1.

ADVERTISEMENT
„S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii franceze față de Paris...
Digi24.ro
„S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii franceze față de Paris deschide calea pentru dominația Rusiei în Africa

Meciul din runda cu numărul 8 a acestui sezon regulat era unul de maximă importanță pentru ambele formații. Fiecare avea câte 5 puncte, cu mențiunea că CFR Cluj are un meci mai puțin disputat.

ADVERTISEMENT
Nu s-a putut abține! Gestul făcut de Chiricheș, după ce a fost schimbat...
Digisport.ro
Nu s-a putut abține! Gestul făcut de Chiricheș, după ce a fost schimbat în minutul 29 la CFR - FCSB

Galerie FCSB la meciul cu CFR Cluj

1,27 e cota Betano la „1 solist” pentru FCSB - Csikszereda
FCSB, pierdere mare după meciul cu CFR Cluj! Un titular e indisponibil pentru...
Fanatik
FCSB, pierdere mare după meciul cu CFR Cluj! Un titular e indisponibil pentru partida din etapa următoare
Umilit! Vlad Chiricheș, scos de pe teren în minutul 29 după greșeala din...
Fanatik
Umilit! Vlad Chiricheș, scos de pe teren în minutul 29 după greșeala din meciul cu CFR Cluj! Ngezana și Șut l-au consolat. Foto
Condiții de joc dificile în Gruia la CFR Cluj – FCSB! Motivul pentru...
Fanatik
Condiții de joc dificile în Gruia la CFR Cluj – FCSB! Motivul pentru care Târnovanu și Hindrich sunt în pericol. Foto
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Au fost aproape să se ia la bătaie, chiar sub ochii lui Mircea...
iamsport.ro
Au fost aproape să se ia la bătaie, chiar sub ochii lui Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat la antrenamentul naționalei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!