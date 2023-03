FCSB – Sepsi, meci cu o miză imensă. Anunțul de ultimă oră al patronului la Fanatik SuperLiga. „Totul sau nimic!” Video exclusiv

Verdictul venit de la Comisia de Recurs a schimbat pentru care se bat Sepsi și FC U Craiova 1948. Cele două formații vor , de la ora 21:00. Până săptămâna viitoare, cele două echipe au meciuri care se pot dovedi decisive duminică, 12 martie.

Laszlo Dioszegi, anunț despre meciul cu miză uriașă al celor de la Sepsi împotriva FCSB: „Mergem să învingem”

Sepsi merge pe Arena Națională în ultima etapă a sezonului regulat pentru a o înfrunta pe FCSB. De cealaltă parte, FC U Craiova 1948 joacă în deplasare cu Hermannstadt. Victoria echipei antrenate de Nicolo Napoli la Sibiu și înfrângerea celor de la Sepsi în Capitală vor face ca meciul care se va rejuca joi, 16 martie, să fie disputat fără miza calificării în play-off.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

„Depinde de noi și depinde și de meciul lor de duminică. Duminică la ora 23 o să știm dacă o să jucăm calificarea joi sau o să fie un simplu meci. N-am cum să spun că nu am încredere în băieții mei că o să scoatem un rezultat bun. Dacă reușim un egal la FCSB deja avem șanse. Va fi de totul sau nimic!

Sunt mai realist. Orice meci cu FCSB este nu greu, ci foarte greu. În momentul de față FCSB joacă un fotbal foarte frumos, marchează foarte multe goluri, dar nici ei nu sunt invincibili. Poate putem să marcăm un gol, două și să sperăm la un egal. Dar noi nu mergem la egal, a zis Bergodi, mergem să învingem”, a declarat Laszlo Dioszegi, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Laszlo Dioszegi a dezvăluit cum au întâmpinat jucătorii de la Sepsi decizia rejucării meciului cu FC U Craiova: „Trebuie să repare greșeala”

Laszlo Dioszegi a precizat că verdictul venit de la Comisia de Recurs a FRF nu i-a afectat pe jucătorii lui Sepsi, însă finanțatorul le-a atras atenția, mărturisind că aceștia sunt nevoiți să-și repare greșelile din meciurile în care au pierdut puncte cu echipe accesibile.

„Acum 10 minute am fost în vestiar și le-am povestit totul. Am încredere în ei și ei trebuie să repare greșeala. Pentru că am pierdut puncte în fața unor echipe împotriva cărora trebuia să câștigăm în mod evident dacă vrem în play-off.

ADVERTISEMENT

Să-mi demonstreze mie și celorlalți că merităm să prindem play-off-ul. Atunci nu merităm și gata, tragem la locul 7-8. A fost o atmosferă normală în vestiar. Am spus de multe ori că sunt jucători profesioniști, nu îi afectează foarte tare. Asta e, o să joace un meci în plus. Oricum aveam antrenament joia viitoare așa o să joace un meci”, a mai spus Laszlo Dioszegi, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Laszlo Dioszegi, despre șansele lui Sepsi în meciul decisiv cu FCSB: „N-avem nicio șansă dacă jucăm așa”

Laszlo Dioszegi este de părere că șansele lui Sepsi pentru un rezultat pozitiv împotriva FCSB-ului depinde de jocul pe care fotbaliștii covăsneni îl vor practica. Finanțatorul echipei antrenate de Cristiano Bergodi a dat exemplul partida cu CFR Cluj, în care Sepsi a jucat un fotbal de calitate, și a pus în oglindă meciurile cu Chindia și Mioveni, când evoluțiile au fost slabe.

ADVERTISEMENT

„Nu vreau să mă hazardez să spun. Dacă jucăm cum am făcut-o cu CFR Cluj în repriza a doua atunci avem o șansă bună să învingem. Dacă o să jucam cum am făcut-o cu Chindia și Mioveni, atunci n-avem nicio șansă.

ADVERTISEMENT

Practic n-ar fi trebuit să afecteze echipa, dar pe noi, pe conducere ne-a afectat foarte mult. În ultimele cinci săptămâni nu am avut timp de nimic, ci doar de chestia asta. Ce se întâmplă, cum se întâmplă, ce să facem. Nu doresc celui mai mare dușman al meu să treacă prin ce am trecut eu în ultimele 7 săptămâni”, au fost declarațiile lui Laszlo Dioszegi. la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Fanatik SuperLiga, emisiunea care vine cu numeroase exclusivități din fotbalul românesc, poate fi urmărită în fiecare zi de luni până vineri. Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .