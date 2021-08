FCSB – Sepsi OSK, Live video ora 21:30. Primul meci fără Moruțan! Edi Iordănescu debutează pe banca roș-albaștrilor

Meciul FCSB – Sepsi Sf. OSK are loc luni, 23 august, cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei a 6-a din Liga 1. Ambele echipe, cu un start de sezon departe de așteptări, au pierdut etapa trecută: FCSB 0-1 în derbyul cu Rapid, Sepsi 0-2 acasă cu FC Argeș.

Unde se joacă meciul FCSB – Sepsi OSK

Confruntarea FCSB – Sepsi Sf. OSK se dispută luni, 23 august, de la ora 21:30, pe Arena Națională din Capitală, dar după afluența de public, peste 30.000 de spectatori din etapa trecută, la derby-ul cu Rapid acum sunt așteptați doar câteva mii de suporteri ai FCSB.

Și acest lucru se anticipează că se va datora în mare măsură faptului că de la acest joc începând pe , acesta acceptând să preia FCSB numai după ce a primit asigurări de la Gigi Becali că nu se va băga nici un moment la alcătuirea primului unsprezece sau la efectuarea schimbărilor și nici nu va mai critica public vreun jucător.

Cine transmite la TV partida FCSB – OSK

Partida FCSB – Sepsi OSK se joacă luni, 23 august, de la ora 21:30, pe Arena Națională, fiind meciul care încheie runda a 6-a din Liga 1. Este televizată de posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Plus dar o mai puteți urmări și intrând pe site-ul FANATIK.RO în format LIVE VIDEO.

La București este o zi călduroasă, cu o maximă care va atinge 30 de grade în jurul orelor 17-19 dar și la ora meciului va fi destul de cald, aproximativ 28 de grade. Motiv pentru arbitrul partidei, Horațiu Feșnic, să acorde cele două pauze de hidratare pe repriză.

Ce jucători importanți lipsesc din întâlnirea FCSB – Sepsi OSK

Edi Iordănescu nu are la dispoziție lotul complet pentru meciul său de debut, acasă cu Sepsi OSK luni, 23 august, ora 21:30. Fundașul stânga Sorin Șerban e suspendat după incidentele de la meciul cu Rapid, iar Miron, Șut și Panțîru sunt accidentați, la Miron fiind vorba de o recidivă.

Însă nu doar Edi Iordănescu are probleme serioase de lot. Și Leo Grozavu are o listă lungă de indisponibili, toți accidentați: Damașcan, Sousa, Rep, Bărbuț, Istvan Fulop, Vașvari, cel puțin trei fiind titulari. Asta face dificilă alegerea unei formule de start competitive la covăsneni.

Ciudata delegare a lui Horațiu Feșnic al treilea an consecutiv

În plus Iordănescu, Jr. va trebui să se obișnuiască și cu ideea pierderii lui Alexandru Crețu, care a cerut rezilierea contractului după atacurile lui Gigi Becali la finalul meciului cu Rapid, iar pe Olimpiu Moruțan FANATIK, chiar în ziua meciului cu Sepsi.

de a delega la acest meci pe Horațiu Feșnic, cel apreciat tare de Gigi Becali. Feșnic, foarte curios lucru, a mai condus pe Sepsi câte o dată sezonul trecut și acum două sezoane și numai la meciuri cu FCSB la București și de fiecare dată a greșit grav împotriva alb-roșilor.

Cote la pariuri la jocul FCSB – Sepsi Sf. Gheorghe

Probabil că și venirea pe banca FCSB a lui Edi Iordănescu i-a determinat pe bookmakeri să meargă pe victoria bucureștenilor cu o cotă de 1,75. Sepsi are cotă 4,80 pentru a da lovitura pe Arena Națională, mai ales că nu are nici o victorie în acest sezon. Un gol marcat de oaspeți are cotă 1,60.

Din 2017, anul promovării echipei covăsnene și până în 2020 FCSB a câștigat toate partidele directe jucate la București. În 2020 oaspeții au obținut primul punct iar în ultimul sezon golurile lui Petrila și Mitrea au asigurat unicul succes pentru Sepsi, pentru FCSB egalând temporar la 1 Ovidiu Popescu.