FCSB și-a divulgat planul cu viitorul adversar din Conference League: „M-a bufnit râsul”

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FCSB va evolua în preliminariile Conference League în această vară. Bucureștenii vor întâlni KF Auda în turul 2 al competiției. Mihai Stoica a vorbit recent despre formația letonă, fiind amuzat de un detaliu important legat de aceasta. Ce a spus, de fapt, MM înaintea duelului direct.

Mihai Stoica s-a amuzat pe seama celor de la FK Auda, adversara lui FCSB din turul 2 UEFA Conference League

FCSB a obținut calificarea în cupele europene în urma barajelor din play-out. În calea sa, la tragerea la sorți, a ieșit KF Auda, echipa care a ajuns în această ipostază grație câștigării Cupei Letoniei sezonul trecut și care Mihai Stoica a oferit noi detalii despre următoarea adversară a clubului său, amuzându-se de un detaliu. „Au foarte mulți străini. M-am uitat azi puțin pe la meciuri. Pe 21, acum, duminică, joacă în deplasare cu Super Nova, m-a bufnit și râsul când am văzut numele, pe un stadion care apare că ar avea 250 de locuri.

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Nu are niciun sens să-i vedem acum. În schimb o să meargă cineva să-i vadă pe 4 iulie, o să plece din cantonament să-i vadă, pentru că joacă în deplasare la RFS, vechea noastră cunoștință. Ei sunt echipă de pe locul 3 și cred că tot pe 3 vor termina și anul ăsta. Am picat bine”, a declarat Mihai Stoica, în direct la

Ce a spus Gigi Becali despre KF Auda

. Patronul FCSB a spus că n-a auzit niciodată de adversarul echipei sale, dar că îl interesează un singur lucru. „Nu ştiu cu cine jucăm, nu am auzit de ei. Nu ştiu nimic despre celelalte echipe.

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Știu şi mă interesează doar despre echipa noastră. Ştiu un singur lucru: calificarea în Conference League. Atât! În rest nici nu mă interesează prea mult cu cine jucăm”, a fost reacţia lui Gigi Becali pentru FANATIK.