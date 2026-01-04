Sport

FCSB și-a găsit fundaș central! Debutează cu FC Argeș: ”E foarte, foarte bine”

FCSB caută soluții pentru a-și întări lotul și a se lupta la titlu în SuperLiga. Mihai Stoica a anunțat cine va evolua fundaș central la meciul cu FC Argeș.
Traian Terzian
04.01.2026 | 15:10
ULTIMA ORĂ
Cine este fundașul central pregătit să debuteze la FCSB în duelul cu FC Argeș. Sursă foto: colaj Fanatik
FCSB va juca prima partidă oficială din 2026 în ziua de 16 ianuarie, de la ora 20:00, în deplasare cu FC Argeș. În vederea acestui joc, ”roș-albaștrii” au mari probleme la nivelul fundașilor centrali.

Cine este fundașul central care va debuta la FCSB cu FC Argeș

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României s-a arătat încântat de faptul că Andre Duarte, singurul jucător transferat în această iarnă de FCSB, a trecut cu bine peste testele medicale și a anunțat că portughezul ar putea fi chiar titular în prima întâlnire din SuperLiga.

”S-a antrenat, el se uitase la meciuri și îi știa pe toți. În seara asta ajunge, eu am foarte mare încredere. Mi-a plăcut foarte mult când era la Craiova (n.r. – FC U Craiova), l-am urmărit. A ieșit foarte, foarte bine. El a zis că nu e pregătit, că are mult de recuperat.

Strict testele de forță explozivă și anduranță le-a trecut. Ovidiu Kurti mi-a spus că este foarte, foarte bine. (n.r. – Va fi de la început la același nivel cu echipa?) La meciul cu FC Argeș, Graovac e suspendat, iar Ngezana probabil că nu va ajunge să poată juca”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Ultimele detalii din conflictul dintre Andre Duarte și clubul Ujpest

Oficialul ”roș-albaștrilor” este convins că Andre Duarte nu este un jucător conflictual și nu o să creeze probleme, considerând că de fapt cei de la Ujpest nu s-au comportat așa cum era normal cu jucătorul.

”Nu am nicio emoție că ne-ar putea face probleme. N-a făcut probleme. Modul în care Ujpest a considerat că trebuie să se comporte, el are totul filmat, stă bine de tot în proces cu ei.

A venit să se antreneze și era dat afară. Probabil că așa se poartă pe acolo, probabil că oamenii nu știu cum se soluționează astea la FIFA”, a mai spus Mihai Stoica, despre situația jucătorului portughez.

Ujpest l-a dat în judecată pe Andre Duarte

Andre Duarte a semnat cu FCSB din postura de jucător liber de contract, dar oficialii clubului Ujpest au decis să deschidă un proces împotriva portughezului. Maghiarii consideră că fundașul și-a întrerupt contractul unilateral.

”Ujpest FC a avut intenții bune pentru Andre Duarte în sezonul actual și a clarificat acest lucru prin prelungirea contractului jucătorului. Cu toate acestea, după ce a primit taxa de prelungire a contractului, Andre Duarte nu a dorit să arate încrederea pe care clubul i-o acordase.

După aceasta, într-un timp extrem de scurt, invocând diferite motive, și-a reziliat ilegal contractul, iar apoi un club românesc l-a prezentat drept propriul jucător. După o evoluție atât de rapidă a evenimentelor, este greu să nu vezi planul, premeditarea”, a anunțat clubul din Ungaria.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
