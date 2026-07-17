FCSB și-a prezentat achiziția de 650.000 de euro cu doar câteva ore înainte de meciul cu FC Argeș! Video

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FCSB se pregătește de Cu doar câteva ore înainte, clubul roș-albastru a postat un videoclip cu noul autocar proaspăt colantat, pentru care Gigi Becali a plătit 650.000 de euro, informație pe care Mihai Stoica a oferit-o în emisiunea „MM la FANATIK”.

FCSB și-a prezentat noul autocar pe social media! Jucătorii și-au pus mâinile în cap

FCSB a beneficiat de noul autocar încă din cantonamentul din Olanda, însă, înaintea primului meci din SuperLiga României, jucătorii au fost surprinși să vadă vehiculul poreclit „balaurul”. Exteriorul autocarului a fost colantat în culorile echipei, iar pe scaune se poate regăsi emblema FCSB-ului.

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Pe rețelele de socializare, FCSB a postat un videoclip ce prezintă momente din procesul de creare a designului, dar care a surprins și reacția fotbaliștilor în momentul în care au văzut autocarul în culorile roș-albastre. „Odată cu noul sezon, roș-albaștrii se vor deplasa la bordul noului autocar Setra 517 HDH Top Class, un produs de vârf al industriei auto. Vehiculul personalizat în culorile clubului va putea fi admirat de suporteri la meciul de debut al sezonului 2026-2027, din această seară, în care jucătorii noștri îi vor întâlni pe cei de la FC Argeș”, au scris cei de la FCSB pe Facebook.

Ce spunea Mihai Stoica despre noul autocar al celor de la FCSB

despre noul autocar în emisiunea „MM la FANATIK”. El a povestit de ce dotări dispune „balaurul”, pe care l-a numit „regele autocarelor”: „Șoferul nostru a plecat în Germania și va veni sâmbătă cu ‘balaurul’, care arată bine tare.

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Balaurul e noul autocar. Până când îl colantăm e balaur, că e negru. Da, e regele autocarelor. Îmi place mie cum arată așa. (n.r. Cât a costat noul autocar) 650.000 de euro. E mai scump decât Rolls-ul lui Gigi (n.r. râde). În primul rând, e comandă specială, am ales noi toate dotările. Am luat trei televizoare, în spate o masă unde să stea jucătorii dacă vor să mai joace o carte, nu știu ce. Frigider, bucătăria am desființat-o, că nu are niciun sens”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate pentru FANATIK.