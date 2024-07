FCSB și-a prezentat echipamentul pentru sezonul viitor. Reacții neașteptate ale fanilor

”Roș-albaștrii” vor avea o vară agitată din cauza . Vor debuta în Supercupa României împotriva Corvinului și vor ajunge să dispute 15 meciuri într-o lună și jumătate.

Cum arată noile echipamentele ale campioanei FCSB

Până la startul noii stagiuni, FCSB a prezentat echipamentele de joc pentru sezonul 2024-2025 în care patronul Gigi Becali a fixat ca obiectiv intrarea în grupele Champions League și câștigarea unui nou titlu în SuperLiga.

Într-un eveniment ce a avut loc la magazinul Unirea Shopping Center, campioana României a prezentat publicului cele 3 rânduri de echipament pe care le va îmbrăca în sezonul ce va începe în curând.

Portarul Andrei Vlad, despre care Gigi Becali spunea că nu va fi păstrat în lot, și nou veniții Marius Ștefănescu, Daniel Popa și David Kiki au fost modele pentru echipamentele de joc. Cel principal este format din tricou albastru, șort roșu și jambiere albastre.

Cel de rezervă este exact opusul celui principal, adică tricou roșu, șort albastru și jambiere roșii. Cel de-al treilea echipament, pe care FCSB îl va îmbrăca la , este gri cu portocaliu la mâneci.

Val de critici din partea fanilor

Managerul general al campioanei României, Mihai Stoica, a precizat în cadrul evenimentului că echipamentele au fost create după cerințele fanilor. Aceștia au fost cei care au cerut ca jucătorii să folosească ambele culori, roșu și albastru, în echipament.

”Combinația de culori roș-albastru este foarte frumoasă. Este o combinație pe care o vom respecta și noi în sezonul care stă să înceapă, pentru că foarte mulți suporteri ne-au cerut să nu mai jucăm monocolor. Să jucăm roș-albastru pentru că sunt culorile noastre. Nu spun de când sunt culorile noastre, dar vor fi în sezonul acesta”, a declarat Stoica.

Chiar și așa, reacțiile fanilor la postarea de pe pagina de Facebook a clubului nu sunt deloc pozitive. ”Ferească maica Domnului… cele mai urâte echipamente posibile din istoria echipei… mi-e și rușine de mine să zic Steaua…” sau ”Bravo, băieți! Ați tras o dungă cu bandă adezivă pe tricoul de anul trecut și ați păcălit un nou echipament. La anul mai punem una și facem o cruce”, sunt câteva comentarii negative.

”Toți suporterii cer tricouri în dungi roșii și albastre, dar an de an primim tricouri din ce în ce mai urâte… în plus cele 2 culori trebuie să fie mai închise, dar le e frică că se supără Talpan” sau ”Emblema cu FCSB aproape inexistentă (mai ales în echipamentul alb). Ce e cu echipamentul ăsta? E luat cumva la reducere?”, sunt alte reacții de nemulțumire ale suporterilor.