Sport

FCSB şi CFR Cluj, în play-out?! Mitică Dragomir prevede dezastrul la granzii SuperLigii: “Le va fi foarte greu să prindă top 6!”

FCSB și CFR Cluj riscă foarte mult să nu prindă nici măcar play-off-ul în acest sezon de Superliga, în opinia lui Mitică Dragomir. Ce a spus el la emisiunea Profetiile lui DON Mitică, în dialog cu Horia Ivanovici
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.08.2025 | 15:26
FCSB si CFR Cluj in playout Mitica Dragomir prevede dezastrul la granzii SuperLigii Le va fi foarte greu sa prinda top 6
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir alături de siglele lui FCSB și CFR Cluj. Foto: colaj Fanatik

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România a adus drept principal argument în susținerea ideii sale faptul că Universitatea Craiova arată foarte bine până acum în acest start de campionat.

ADVERTISEMENT

De ce crede Mitică Dragomir că FCSB și CFR Cluj au șanse minime la titlu în acest sezon: „Universitatea Craiova este o forță acum”

Pe de altă parte însă, cu aceeași ocazie, el a comentat și ieșirile nervoase din ultima perioadă avute de Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor, și a dorit să îi ofere un sfat foarte prețios tehnicianului în acest context.

„Și Steaua (n.r. FCSB) și ei (n.r. CFR Cluj), părerea mea, le va fi foarte greu să intre în play-off. Tu gândește-te că la titlu, ca să iei titlu, de acum înainte trebuie un efort extraordinar, pentru că Universitatea Craiova este o forță acum.

ADVERTISEMENT

Ăsta (n.r. Mihai Rotaru) într-adevăr și-a făcut echipă. L-a luat pe Cârțu înapoi, una dintre marile… Cine l-o fi învățat, și noi i-am spus pe aici, dar nu s-a luat el după noi. Îl lasă p-ăsta (n.r. Mirel Rădoi), cu toate că îl mai lasă nervii și i-aș recomanda lui Mirel să nu bage în seamă toată lumea.

Eu am trecut prin astea. Dragul tatii, ascultă ce spune nea Mitică, nu te lua după pufoi, pe mine 52.000 de oameni, la pușcărie și toate. Și eu mi-am luat nepoții cu mine. Pe tot stadionul. Toți strigau, după ce am făcut legea aia împotriva huliganismului.

ADVERTISEMENT
Zegrean: Cetățeanul crede că judecătorii sunt ăia răi care ies la pensie devreme, au...
Digi24.ro
Zegrean: Cetățeanul crede că judecătorii sunt ăia răi care ies la pensie devreme, au pensii mari și le dau lor soluții tâmpite

Ce sfat i-a dat fostul președinte al LPF lui Mirel Rădoi după ultimele evenimente: „Să nu audă”

(n.r. Sfat pentru Mirel Rădoi) Să nu audă. Știi ce? Nu sunt de acord cu el când a spus ‘Sunt și eu om’. Pentru că și eu, de exemplu, îmi pierd controlul, dar îmi pierd controlul controlat, adică merg până aici, nu depășesc linia asta.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat...
Digisport.ro
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită

Nu, el nu are voie, el are o meserie în care lumea vine să se elibereze, să refuleze. Și atunci pe cine să se răzbune și el? Vine și înjură sau se ia după altul, că nu știe de ce înjură ăla. Masele așa sunt. Ca oile. El nu are voie, el trebuie să suporte astea, își asumă, asta e meserie, e fișa postului.

Mai ales că le-a dat peste nas, că nu l-a scos (n.r. pe Crețu) și a dat gol. Știi ce e asta? Trebuia să zâmbească, să râdă, eu asta făceam. Îl luam, îl pupam pe jucător, să vadă tribuna. Eu am trecut prin fazele astea. Mamă, ce înjurături, ce scandaluri, ce bătăi!

ADVERTISEMENT

Nu prea mi-am pierdut cumpătul eu, poate am făcut teatru, să par. Dar nu mi-am pierdut cumpătul, nici când mi-a pus pistolul la cap. Judecam, în permanență în secundele alea judecam. Și prin câte am trecut eu, prin nenorociri”, a spus Mitică Dragomir la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică”. 

Mitică Dragomir, despre lupta la titlu din acest sezon

Alex Musi, în scădere de formă la Dinamo?! Verdictul lui Andrei Nicolescu: “Te...
Fanatik
Alex Musi, în scădere de formă la Dinamo?! Verdictul lui Andrei Nicolescu: “Te afectează”
Ministrul Apărării, plan măreț pentru transformarea echipei Steaua: „Contract solid. Nu se va...
Fanatik
Ministrul Apărării, plan măreț pentru transformarea echipei Steaua: „Contract solid. Nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat cu Gigi Becali”
Record!? Câte bilete s-au vândut pentru returul FCSB – Aberdeen de pe Arena...
Fanatik
Record!? Câte bilete s-au vândut pentru returul FCSB – Aberdeen de pe Arena Națională. S-a deschis ultimul inel! Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
De neoprit! Noaptea în care Giovanni Becali nu a mai ținut cont de...
iamsport.ro
De neoprit! Noaptea în care Giovanni Becali nu a mai ținut cont de nimic: 'Lumea nu știe ce a fost acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!