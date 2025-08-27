FCSB şi CFR Cluj, în play-out?! Mitică Dragomir prevede dezastrul la granzii SuperLigii: “Le va fi foarte greu să prindă top 6!”

a adus drept principal argument în susținerea ideii sale faptul că Universitatea Craiova arată foarte bine până acum în acest start de campionat.

De ce crede Mitică Dragomir că FCSB și CFR Cluj au șanse minime la titlu în acest sezon: „Universitatea Craiova este o forță acum”

Pe de altă parte însă, cu aceeași ocazie, el a comentat și ieșirile nervoase din ultima perioadă avute de Mirel Rădoi, antrenorul oltenilor, și a dorit să îi ofere un sfat foarte prețios tehnicianului în acest context.

„Și Steaua (n.r. FCSB) și ei (n.r. CFR Cluj), părerea mea, le va fi foarte greu să intre în play-off. Tu gândește-te că la titlu, ca să iei titlu, de acum înainte trebuie un efort extraordinar, pentru că Universitatea Craiova este o forță acum.

Ăsta (n.r. Mihai Rotaru) într-adevăr și-a făcut echipă. L-a luat pe Cârțu înapoi, una dintre marile… Cine l-o fi învățat, și noi i-am spus pe aici, dar nu s-a luat el după noi. Îl lasă p-ăsta (n.r. Mirel Rădoi), cu toate că îl mai lasă nervii și i-aș recomanda lui Mirel să nu bage în seamă toată lumea.

Eu am trecut prin astea. Dragul tatii, ascultă ce spune nea Mitică, nu te lua după pufoi, pe mine 52.000 de oameni, la pușcărie și toate. Și eu mi-am luat nepoții cu mine. Pe tot stadionul. Toți strigau, după ce am făcut legea aia împotriva huliganismului.

Ce sfat i-a dat fostul președinte al LPF lui Mirel Rădoi după ultimele evenimente: „Să nu audă”

(n.r. Sfat pentru Mirel Rădoi) Să nu audă. Știi ce? Nu sunt de acord cu el când a spus ‘Sunt și eu om’. Pentru că și eu, de exemplu, îmi pierd controlul, dar îmi pierd controlul controlat, adică merg până aici, nu depășesc linia asta.

Nu, el nu are voie, el are o meserie în care lumea vine să se elibereze, să refuleze. Și atunci pe cine să se răzbune și el? Vine și înjură sau se ia după altul, că nu știe de ce înjură ăla. Masele așa sunt. Ca oile. El nu are voie, el trebuie să suporte astea, își asumă, asta e meserie, e fișa postului.

Mai ales că le-a dat peste nas, că nu l-a scos (n.r. pe Crețu) și a dat gol. Știi ce e asta? Trebuia să zâmbească, să râdă, eu asta făceam. Îl luam, îl pupam pe jucător, să vadă tribuna. Eu am trecut prin fazele astea. Mamă, ce înjurături, ce scandaluri, ce bătăi!

Nu prea mi-am pierdut cumpătul eu, poate am făcut teatru, să par. Dar nu mi-am pierdut cumpătul, nici când mi-a pus pistolul la cap. Judecam, în permanență în secundele alea judecam. Și prin câte am trecut eu, prin nenorociri”,