FCSB și CFR Cluj, „la pachet” în play-out?! Cum ar putea arăta Top 6 în SuperLiga la finalul sezonului regulat. Toate calculele și programul

FCSB și CFR Cluj se află momentan în zona play-out, însă păstrează șanse la un loc în play-off. Situația celor două formații a fost analizată de specialiștii emisiunii FANATIK SUPERLIGA.
Bogdan Mariș
21.01.2026 | 09:00
FCSB și CFR Cluj se luptă pentru calificarea în play-off. FOTO: colaj Fanatik
FCSB și CFR Cluj se vor întâlni în următoarea etapă din Superliga, iar ambele formații au mare nevoie de un succes pentru a rămâne în lupta pentru calificarea în play-off. Cristi Coste, Marius Mitran, Sorin Cârțu și Robert Niță au analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA situația în care se află cele două grupări.

FCSB și CFR Cluj, luptă dură pentru calificarea în play-off

După eșecul suferit pe terenul lui FC Argeș, FCSB a rămas pe locul 9 în Superligă, însă distanța față de CFR Cluj a rămas de doar 2 puncte, „feroviarii” reușind să se impună în duelul cu Oțelul. Cele două grupări se vor întâlni duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională, iar ambele au un singur obiectiv: victoria.

„Cel puțin în acest moment, parcă formațiile aflate pe podium, Craiova, Rapid și Dinamo, sunt formațiile care se îndreaptă spre această luptă la titlu. Vedem cu cine va fi lupta la titlu, va fi foarte important cum se va configura play-off-ul după încă 8 etape extrem de intense. Acest FCSB – CFR Cluj care urmează în etapa următoare pe Arena Națională ne va spune care dintre cele două formații nu va mai avea șanse la titlu”, a afirmat moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste.

Marius Mitran a analizat la rândul său lupta pentru calificarea în play-off: „Dacă va fi un egal între FCSB și CFR Cluj, ambele ar fi într-o situație foarte greu de recuperat, nu spun că va fi imposibil, dar foarte puțin probabil. Bătălia se va da între aceste trei echipe care sunt acum acolo, FC Botoșani, FC Argeș și UTA, cu următoarele trei, Oțelul, U Cluj și una dintre cele două, dacă va reuși să câștige”.

Prezența celor două echipe în play-off ar avea un impact semnificativ și asupra luptei la titlu. „Dacă FCSB și/sau CFR nu intră în play-off, lupta la titlu se va da între Craiova, Dinamo și Rapid”, a spus Cristi Coste, completat de Marius Mitran: „Dacă intră una dintre cele două, va fi în lupta la titlu, indiferent de numărul de puncte”. Chiar dacă echipa sa a pierdut cu 0-1 contra lui FC Argeș, Mihai Stoica a afirmat sâmbătă la FANATIK SUPERLIGA că nu are emoții cu privire la îndeplinirea obiectivului.

Sorin Cârțu a analizat situația FCSB-ului

Președintele de onoare al Universității Craiova, Sorin Cârțu, s-a pronunțat cu privire la modul în care prezența FCSB-ului în play-off ar afecta gruparea din Bănie. „Nici nu prea m-am gândit la componența play-off-ului, sunt preocupat de ce jucăm noi. Eu am făcut un calcul, dacă am avea până la finalul sezonului regulat o medie de minim 2 puncte pe meci, cu 29 de puncte la începutul play-off-ului am fi în obiectivul de campionat, cu șanse mari.

(n.r. pentru Craiova ar fi mai bine să nu intre FCSB în play-off?) Nu mă pronunț. Ar fi bine ca adversarii cu care te lupți pentru titlu să fie mai convenabili, să poți să câștigi niște puncte cu ei și să le iei fața. În același timp, dacă FCSB-ul ar fi în play-off, contracandidatele la titlu ar avea un adversar puternic, contra căruia ar putea să piardă puncte”, a declarat oficialul Universității, care a vorbit în cadrul emisiunii și despre succesul obținut luni seară contra Petrolului, 4-0.

FCSB și CFR Cluj, rivale în play-out?

Din postura de apropiat al clubului Rapid, Robert Niță a afirmat că nu își dorește ca FCSB să obțină calificarea în play-off. Fostul atacant a analizat și scenariul uluitor în care cele două rivale s-ar putea întâlni în play-out. „Eu nu îmi doresc FCSB-ul în play-off, pentru că are experiența anilor precedenți. Este o echipă cu experiență, care știe să joace meciurile importante. Dacă aș putea să aleg între CFR și FCSB, aș alege CFR-ul. Pentru play-off, dintre echipele care în momentul de față nu sunt acolo, FCSB-ul ar fi cel mai puternic adversar.

Ar fi meciuri cu încărcătură, jucate în București, contra unui rival tradițional. Ar fi o lovitură pentru media, pentru televiziuni, dacă FCSB nu prinde play-off-ul. Ar da și un altfel de interes campionatului în general lupta asta a celor de la CFR și FCSB până în ultima etapă a sezonului regulat. (n.r. dacă ar fi ambele în play-out, ce bătaie ar fi pentru locul 7) Ar fi foarte interesant play-out-ul și lupta pentru locul 7. CFR, dacă pierde cu Rapid, ratează și Cupa, iar locul 7 își arată importanța”, a afirmat acesta, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce program au FCSB și CFR Cluj până la finalul sezonului regulat

Până la finalul sezonului regulat, FCSB și CFR Cluj vor mai disputa câte opt partide, iar programul pare a fi unul mai complicat pentru gruparea „roș-albastră”, care după meciul direct dintre cele două va mai întâlni alte 5 echipe implicate în lupta pentru calificarea în play-off. Distanța dintre FCSB și ocupanta locului 6, UTA, este de 4 puncte în acest moment.

  • Etapa 23: FCSB – CFR Cluj
  • Etapa 24: FCSB – Csikszereda și CFR Cluj – Metaloglobus
  • Etapa 25: FCSB – FC Botoșani și UTA – CFR Cluj
  • Etapa 26: Oțelul – FCSB și CFR Cluj – U Cluj
  • Etapa 27: Universitatea Craiova – FCSB și Hermannstadt – CFR Cluj
  • Etapa 28: FCSB – Metaloglobus și CFR Cluj – Petrolul
  • Etapa 29: UTA – FCSB și Farul – CFR Cluj
  • Etapa 30: FCSB – U Cluj și CFR Cluj – Dinamo

