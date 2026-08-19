Sport

FCSB și CFR Cluj, pe „lista rușinii” din Europa! Granzii eliminați prematur în această vară: cine le ține companie românilor

FCSB și CFR Cluj au fost introduse pe o listă a rușinii a celor mai bine cotate echipe de club din Europa care au fost eliminate prematur dintr-o competiție europeană în această vară.
Flaviu Popa
19.08.2026 | 12:33
FCSB si CFR Cluj pe lista rusinii din Europa Granzii eliminati prematur in aceasta vara cine le tine companie romanilor
SPECIAL FANATIK
FCSB și CFR Cluj au prins lista rușinii
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Cea mai mare dezamăgire a sezonului este Ludogorets din Bulgaria, formație care era obișnuită să joace an de an în grupele UEFA Champions League sau măcar Europa League. Cu un coeficient total de 27.250, Ludogorets este urmată de FCSB (25.500), formație eliminată în mod inexplicabil de letonii de la FK Auda.

FCSB și CFR Cluj sunt pe lista rușinii alături de nume grele ca Ludogorets sau Dinamo Kiev

Pe locul trei vine AEK Larnaca (21.750). Dacă Ludogorets a fost eliminată din Conference League de israelienii de la Hapoel Tel Aviv, AEK Larnaca s-a făcut de râs într-o dublă cu Beitar Jerusalem, tot din Israel. La fel de rușinoasă a fost și eliminarea turcilor de la Istanbul Basaksehir în fața finlandezilor de la Inter Turku, în timp ce experiența clujenilor de la CFR cu Tromso e deja istorie.

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Pe lista rușinii mai apar echipe ca Dinamo Kiev, Sheriff Tiraspol, HJK Helsinki, Dinamo Minsk sau Zrinjski Mostar. Lista completă prezentată de Football Meets Data poate fi văzută mai jos, cu mențiunea că au fost introduse doar echipele cu un coeficient ridicat:

Lista rușinii echipelor eliminate prematur din Europa
FCSB și CFR Cluj au prins lista rușinii a echipelor care au părăsit Europa prea devreme

Universitatea Cluj, cealaltă echipă românească eliminată din Conference League nu a prin această listă nefiind considerată nicio clipă drept favorită în dubla cu Dinamo Kiev sau Brann. De altfel, clujenii nici nu au avut un coeficient care să le permită o tragere la sorți favorabilă, fiind din start ghinioniștii de serviciu în momentul în care au jucat cei mai tari adversari posibili.

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Pentru CFR Cluj eliminarea din Conference League poate însemna dezastrul financiar

Dacă pentru FCSB eliminarea din Conference League nu a însemnat neapărat un dezastru financiar, fiind mai degrabă doar o lovitură sub centură în orgoliul bucureștenilor, pentru CFR situația a devenit dramatică după acel 0-5 cu Tromso. Clujenii se bazau pe o calificare în grupele Conference League pentru a mai obține 10 milioane de euro și pentru a mai redresa situația.

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Desigur, șansele ca acest scenariu să devină realitate erau oricum nule, pentru că CFR Cluj ar fi dat peste colosul din Premier League în play-off, Brighton. Echipă cu un lot cotat la peste 600 de milioane de euro care nu le-ar fi dat nicio șansă clujenilor.

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Acum, rămași și fără banii europeni, cei de la CFR Cluj se pregătesc de insolvență și vor afla în câteva zile dacă Tribunalul Cluj va aproba un astfel de demers. Între timp, patronul Ioan Varga le transmite fanilor că a adus la echipă un „milionar” elvețian care ar putea să convingă alți oameni cu bani să se alăture proiectului și să salveze clubul.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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