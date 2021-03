FCSB și CFR Cluj, rivale la titlu, parteneri în mercato. Primul „11” al transferurilor pe ruta București – Cluj și retur

CFR Cluj are în palmares șase titluri de campioană, iar FCSB a fost echipa care mai mereu care i-a făcut zile fripte înainte de a își atinge obiectivul. Ca drept dovadă, cei doi granzi din Liga 1 se luptă pentru supremație și în acest sezon. Acest lucru nu a împiedicat însă o sumedenie de transferuri pe ruta București – Cluj și retur.

Exceptând 2010 și 2020, atunci când a terminat pe locul 4, respectiv locul 5, FCSB a reprezentat mereu un obstacol în anii în care CFR Cluj s-a încununat campioana României: 2008 (locul 2, un punct diferență), 2012 (locul 3, cinci puncte diferență), 2018 (locul 2, un punct diferență) și 2019 (locul 2, două puncte diferență).

În ciuda acestei rivalități, foarte mulți fotbaliști au jucat de-a lungul timpului, atât la FCSB, cât și în Gruia. Puțini sunt însă cei care au schimbat echipele între ele. FANATIK îți prezintă primul „11” al fotbaliștilor care, de-a lungul carierei, au dat tricoul roș-albastru pe cel vișiniu sau invers.

Primul „11” al transferurilor pe ruta FCSB – CFR Cluj și retur. Bătaie mare la postul de portar

FCSB și CFR Cluj sunt adversare în etapa cu numărul 27 din Liga 1. Înaintea derby-ului de pe Național Arena, cele două echipe sunt la egalitate de puncte, 60, roș-albaștrii fiind pe primul loc datorită golaverajului superior, +32 față de +29.

Edi Iordănescu are în lot cinci foști fotbaliști ai liderului, Chipciu, Latovlevici, Arlauskis, Manea și Bălgrădean. Doar ultimii doi au venit însă direct de la clubul lui Gigi Becali. De cealaltă parte, Toni Petrea nu are sub comanda sa niciun fost jucător al campioanei, dar FANATIK vă prezintă un prim „11” al celor care au plecat din Gruia pentru a juca la FCSB sau invers, care au luat drumul Clujului după ce au evoluat în roșu și albastru.

PORTAR: Cristi Bălgrădean/Martin Tudor – în iulie 2020, „Pufy” a devenit fotbalistul lui CFR Cluj, după ce a plecat cu scandal de la FCSB, toate culisele fiind dezvăluite în exclusivitate de FANATIK. Înainte să ajungă în Gruia liber de contract, Bălgrădean a jucat doi ani și jumătate la FCSB, fără să câștige vreun trofeu. Martin Tudor, dublura sa pe post, a jucat doi la CFR Cluj, acolo unde a ajuns în 2005, după cinci sezoane petrecute în Ghencea și două titluri cucerite.

FUNDAȘ DREAPTA: Cristi Manea – cel mai bun fundaș dreapta de la Campionatul European de tineret din 2019 a evoluat în ultimii patru ani, când la CFR Cluj, când la FCSB. Până să fie cumpărat, în iulie 2020, de la Apollon Limassol, în schimbul a 400 de mii de euro, Manea a jucat doi ani sub formă de împrumut la CFR Cluj și jumătate de an la FCSB.

FUNDAȘ CENTRAL: Ionuț Larie – în iulie 2017, după trei ani petrecuți în Gruia, actualul stoper al lui Gaz Metan a semnat liber de contract cu FCSB, acolo unde nu a rezistat decât un singur sezon. Rămâne memorabil ultimul meci al lui Larie la CFR Cluj, cu Viitorul, echipă care se bătea la campionat cu roș-albaștrii. Fundașul a comis penalty-ul din care Iancu a stabilit scorul final, 1-0, și titlul a ajuns la Ovidiu, în loc de București.

FUNDAȘ CENTRAL: Cătălin Carp – după un sezon la Cluj, internaționalul moldovean a evoluat șase luni și la FCSB, acolo unde a ajuns, în iulie 2015, din postura de jucător liber de contract. Carp a fost unul din pariurile lui Mirel Rădoi la gruparea roș-albastră, dar niciunul n-a făcut față rigorilor lui Gigi Becali.

FUNDAȘ STÂNGA: Dorinel Munteanu – de numele său se leagă începutul ascensiunii fulminante a lui CFR Cluj în Liga 1. Proaspăt campion după un sezon petrecut în Ghencea, în vara lui 2005, „Munti” s-a mutat la Cluj, acolo unde a îndeplinit rolul de antrenor-jucător, în al doilea sezon al ardelenilor de la revenirea în Liga 1. Dorinel Munteanu este de altfel singurul care a fost atât jucător, cât și antrenor la FCSB și CFR.

Prima „trădare” a avut loc în urmă cu 70 de ani

EXTREMĂ DREAPTA: Antonio Semedo – în iulie 2008, la scurt timp după primul titlu din istoria lui CFR Cluj, câștigat la mustață în fața roș-albaștrilor, Gigi Becali l-a luat pe unul dintre artizanii acelui succes. 1,2 milioane de euro a costat Antonio Semedo, care nu a apucat să dea decât trei goluri în cele 30 de meciuri în tricoul roș-albastru.

MIJLOCAȘ CENTRAL: Sulley Muniru – în iulie 2015, 500 de mii de euro a plătit Gigi Becali pentru a îl avea pe fratele lui Sulley Muntari. După doi ani petrecuți în Gruia, ghanezul a bifat doi ani și la FCSB. Soarta i-a fost pecetluită însă după un conflict cu Florin Tănase, preferatul finanțatorului.

MIJLOCAȘ CENTRAL: Ștefan Balint – este primul fotbalist din acest „11” care a „trădat”. Cu 52 de meciuri și două goluri pentru CFR Cluj, în sezonul 1948-1949, fostul mijlocaș s-a „înrolat” la CCA București, pentru care a jucat între 1950 și 1955. În calitate de „militar”, Balint a bifat și o selecție la naționala României, în 1952.

EXTREMĂ STÂNGA: – Romeo Surdu – în vara lui 2007, Gigi Becali a scos din buzunar nu mai puțin de un milion de 1 milion de euro pentru a-l lua din Gruia pe Romeo Surdu. La vremea respectivă, brașoveanul era unul dintre cei mai în formă fotbaliști ai ardelenilor. În cele două sezoane petrecute la CFR Cluj, Surdu a marcat 16 goluri, cu cinci mai multe decât a reușit la FCSB, între 2007 și 2011.

1,2 milioane de euro a costat Antonio Semedo, portughezul fiind cel mai scump fotbalist cumpărat vreodată de FCSB din Gruia.

Tandem străin pe faza ofensivă

ATACANT: Pantelis Kapetanos – dacă Manea a jucat mai întâi la CFR Cluj, apoi la FCSB și din nou la CFR, vârful grec a făcut exact invers. În 2011 a ajuns în Gruia liber de contract, după ce petrecuse doi ani și jumătate în Ghencea. Aventura lui Kapetanos în Ardeal s-a terminat după două sezoane, atunci când roș-albaștrii l-au răscumpărat cu 200 de mii de euro.

ATACANT: Gregory Tade – golgheterul campionatului în ediția 2014-2015, atunci când a marcat 18 goluri în al doilea său sezon la Cluj, atacantul francez l-a determinat pe Gigi Becali să plătească 500 de mii de euro pentru transferul său. Tade nu s-a adaptat deloc la FCSB, a înscris doar șapte goluri și a plecat după un singur an petrecut în tricoul roș-albastru.

Curând ar putea avea loc o nouă „trădare”. La conferința de presă de dinaintea derby-ului, Edi Iordănescu a confirmat că CFR Cluj e interesată să îi facă o ofertă căpitanului lui FCSB, Florin Tănase, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.